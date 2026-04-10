LIVE TEXT Zelenski afirmă că „partenerii” Kievului au cerut Ucrainei să nu atace rafinăriile rusești. Război în Ucraina, ziua 1507

UPDATE 15:19 Președintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski, a declarat că „partenerii” țării sale au cerut Kievului să nu atace rafinăriile de petrol din Rusia, fără a preciza despre ce state este vorba sau cum a fost transmisă solicitarea. Vorbind cu jurnaliștii la un briefing cu ușile închise, Zelenski a recunoscut că astfel de cereri au fost formulate „la diferite niveluri”, de la cel politic până la conducerea militară, scrie The Kyiv Independent.

Declarațiile lui Zelenski vin la scurt timp după ce șeful Biroului Prezidențial, Kirilo Budanov, a afirmat într-un interviu pentru Bloomberg, publicat la începutul lunii aprilie, că aliații externi ai Ucrainei au cerut Kievului să suspende atacurile cu drone asupra rafinăriilor rusești, în contextul în care războiul dintre SUA și Israel în Iran a dus la creșterea prețurilor la combustibil la nivel global.

Prețurile petrolului au crescut brusc pe fondul escaladării conflictului din Iran, aflat în a șasea săptămână. Iranul a închis și Strâmtoarea Hormuz, o rută maritimă esențială prin care tranzitează aproximativ o treime din aprovizionarea globală cu petrol.

„În timpul blocadei Strâmtorii Hormuz, partenerii noștri au transmis diferite mesaje către diverse țări ale căror acțiuni ar putea influența situația”, a spus Zelenski.

„Unora li s-a cerut să crească producția, altora să mărească capacitatea de tranzit, iar nouă ni s-a cerut să reducem loviturile — adică răspunsurile noastre la atacurile rusești. Pentru că ei considerau că acest lucru ar influența prețurile la energie”, a adăugat președintele ucrainean.

UPDATE 10:50 Rusia își mărește efectivele militare din Ucraina prin atragerea militarilor din rezerva strategică. Declarația a fost făcută de președintele Volodîmîr Zelenski în cadrul unei întâlniri cu jurnaliștii, potrivit hromadske.

„Observăm o situație interesantă: într-o lună, lichidăm aproximativ același număr de ocupanți pe cât reușesc ei să mobilizeze, însă, în același timp, efectivele grupării lor pe teritoriul Ucrainei cresc. Considerăm că își sporesc contingentul prin implicarea militarilor din rezerva strategică”, a declarat președintele ucrainean.

„Considerăm că pentru ruși acesta este un pas riscant, deoarece prin astfel de acțiuni își slăbesc granițele cu alte state, iar acolo situația nu este una simplă pentru ei. Totuși, au ales să facă acest lucru”, a adăugat Volodîmîr Zelenski.

El a mai spus că noile hărți militare ruse indică intențiile militarilor ruși de a captura până la sfârșitul lunii aprilie orașele Drujkivka, Kostiantînivka și Pokrovsk. În opinia lui Zelenski, acest obiectiv „este imposibil de realizat”.

„Nu este pentru prima dată când își stabilesc anumite termene, iar acum și-au fixat un astfel de obiectiv”, a spus președintele Zelenski.

UPDATE 8:25 Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat pe 9 aprilie că o eventuală aderare a Ucrainei la Alianță este „puțin probabil” să fie decisă în viitorul apropiat, chiar dacă blocul a afirmat anterior că parcursul Kievului spre aderare este „ireversibil”. Rutte a indicat lipsa unui consens politic între statele membre drept principalul obstacol, scrie The Kyiv Independent.

„Realitatea este că mai multe țări se opun, inclusiv Germania, Slovacia, Ungaria și Statele Unite”, a spus Rutte. „Prin urmare, nu cred că (aderarea Ucrainei) este pe agendă în acest moment”, a adăugat aceasta.

Parcursul „ireversibil” al Ucrainei a fost convenit de membrii NATO la summitul Alianței din 2024 de la Washington, care a marcat cea de-a 75-a aniversare a organizației.

Rutte a afirmat că aderarea Ucrainei „nu se află în etapa unor discuții politice active”, adăugând că pozițiile divergente ale statelor membre fac „improbabil” un progres pe termen scurt.

Declarațiile au fost făcute la o zi după ce Rutte s-a întâlnit cu președintele SUA, Donald Trump, pe fondul tensiunilor în creștere dintre Casa Albă și NATO.

Vizita a avut loc după ce Trump a declarat, pe 1 aprilie, că analizează serios retragerea Statelor Unite din Alianță, nemulțumit de lipsa de sprijin a statelor membre pentru războiul dus de SUA în Iran.