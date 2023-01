LIVE TEXT Zelenski afirmă că „nu există alternativă” la trimiterea de tancuri Ucrainei, după ce Germania nu a luat o decizie privind tancurile Leopard. Război în Ucraina, Ziua 330

UPDATE 21:35 După ce aliații nu au reușit să ajungă la un acord cu privire la furnizarea de echipamente în cadrul unui summit desfășurat la Ramstein, în Germania, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că nu există „nicio alternativă” la trimiterea tancurilor de luptă principale în Ucraina.

„Va trebui să luptăm în continuare pentru furnizarea de tancuri moderne, dar în fiecare zi, devine tot mai evident că nu există alternativă la luarea deciziei privind tancurile”, a declarat Zelenski în discursul său de vineri seară.

„Partenerii sunt fermi în atitudinea lor. Ei vor sprijini Ucraina atât cât este necesar pentru victoria noastră”, a afirmat președintele ucrainean.

Ucraina a fost consolidată după „maratonul diplomatic”, aliații furnizând artilerie suplimentară, „câteva sute” de vehicule blindate, rachete pentru sisteme de rachete cu lansare multiplă și arme antiaeriene, a adăugat Zelenski.

Pe de altă parte, ministrul ucrainean al Apărării, Oleksii Reznikov, a calificat reuniunea de la Ramstein drept „excelentă”, în ciuda lipsei de acord între aliații occidentali privind furnizarea de tancuri Leopard 2 pentru Ucraina.

El și-a exprimat încrederea că Ucraina va obține mai multe arme și muniții. „Armata ucraineană va primi mai multe arme și muniții. Vom câștiga. Răul va fi învins”, a scris acesta pe Twitter.

#Ramstein 8 meeting at @RamsteinAirBase has ended. It was a great meeting of friends.

The free world stands with Ukraine and applauds brave Ukrainian soldiers and our courageous nation.#UAarmy will receive more weapons and ammo.

We will win.

Evil will be defeated.