LIVE TEXT Zelenski a declarat că a vorbit cu premierul ungar Viktor Orban „cât se poate de sincer despre afacerile europene”. Război în Ucraina, ziua 656

UPDATE 11:15 Președintele ucrainean Volodîmîr Zelenski a declarat că a vorbit cu premierul ungar Viktor Orban „cât se poate de sincer”, în timpul ceremoniei de inaugurare a noului președinte ales al Argentinei, pe 10 decembrie.

De la începutul invaziei la scară largă a Rusiei în Ucraina, Ungaria a obstrucționat în mod repetat fondurile UE pentru Kiev, opunându-se în același timp sancțiunilor împotriva Rusiei. Orban a refuzat să ofere ajutor militar Ucrainei și a amenințat că va bloca aderarea Ucrainei la UE dacă liderii nu vor fi de acord să își revizuiască întreaga strategie de sprijin.

Decizia finală privind începerea negocierilor cu R. Moldova și Ucraina va fi luată de către statele membre la reuniunea Consiliului European din 14-15 decembrie și singurul suspans rămâne poziția Ungariei.

Zelensky and Orban having an animated chat on the sidelines in Argentina a week before the European Council is to decide on opening accession negotiations with Ukraine, which the Hungarian PM has been against. 👀

