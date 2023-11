LIVE TEXT Zece regiuni au fost atacate de drone în timpul nopții. Nu au fost înregistrate victime. A 618-a zi a agresiunii militare a Federației Ruse în Ucraina

UPDATE 12:50 Președintele Ucraine Volodimir Zelenskii a declarat că apărarea antiaeriană a fost activă în 10 regiuni din Ucraina în cursul nopții și că nu au fost raportate victime în urma atacurilor cu drone rusești care au reușit să treacă.

Apărarea antiaeriană a funcționat în regiunile Harkiv, Zaporijjea, Herson, Mikolaiv, Odesa, Kiev, Kirovohrad, Lviv, Vinnîțea și Hmelnîțkîi, a declarat președintele în urma atacului.

Russia fired about forty "Shahed" drones at quiet Ukrainian towns and cities during the course of the night.



Our aircraft, air defense, and mobile fire groups worked hard in ten regions of Ukraine, from east and south to the west.



I thank our warriors for every kill! More…