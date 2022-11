LIVE TEXT Volodimir Zelenski a vizitat Hersonul eliberat. Război în Ucraina, ziua 264

UPDATE 13:00 Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a vizitat luni orașul Herson, cel mai mare succes obținut până acum de forțele ucrainene, și a acuzat forțele rusești că au comis crime de război înainte de a fugi săptămâna trecută, potrivit Reuters.

„Mergem înainte”, le-a spus el trupelor care stăteau în formație în fața clădirii administrației din piața principală a orașului, unde unii părinții au ieșit cu copiii, alții fluturând steaguri ucrainene sau fiind acoperiți cu ele. „Suntem pregătiți pentru pace, pace pentru toată țara noastră”.

Zelenskiy a mulțumit NATO și altor aliați pentru sprijinul lor continuu în războiul împotriva Rusiei și a spus că livrarea de rachete din Statele Unite a făcut o mare diferență pentru Kiev.

„Sunt foarte fericit, se vede după reacția oamenilor, reacția lor nu este o înscenare”, a spus președintele.

Cu câteva minute înainte de sosirea sa, în apropiere se auzeau bombardamente din centrul orașului Herson, iar după ce a terminat de vorbit, mai multe rafale de artilerie au răsunat peste oraș.

UPDATE 09:55 Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a acuzat soldații ruși că au comis crime de război și au ucis civili în Herson, a cărui părți au fost recucerite de armata ucraineană săptămâna trecută, după retragerea Rusiei.

„Anchetatorii au documentat deja peste 400 de crime de război rusești. Au fost găsite cadavre de civili și militari morți”, a declarat Zelenski în discursul său video de duminică seara.

„Armata rusă a lăsat în urmă aceeași sălbăticie pe care a făcut-o și în alte regiuni ale țării în care a intrat”, a spus el.

De la începutul invaziei, la 24 februarie, au fost descoperite gropi comune în mai multe locuri din Ucraina, inclusiv cadavre de civili care prezintă urme de tortură, descoperite în regiunea Harkiv și în Bucea, în apropiere de Kiev. Ucraina a acuzat trupele rusești de comiterea crimelor.

UPDATE 08:45 Ucraina a obținut o victorie importantă în lupta pentru eliberarea vestului regiunii Herson, care a culminat cu retragerea forțelor rusești finalizată la 11 noiembrie, se arată într-un raport al Institutului pentru Studiul Războiului (ISW).

„Președintele rus Vladimir Putin fusese hotărât să dețină acest teren cheie, a cărui posesie i-ar fi permis să-și relanseze invazia în Ucraina neocupată de pe pozițiile de pe malul vestic al râului Nipru. Acest considerent a fost probabil mai important în calculele lui Putin decât valoarea simbolică a păstrării singurei capitale de regiune pe care forțele sale au cucerit-o de la 24 februarie 2022”, consideră analiștii americani.

Putin a angajat forțe rusești substanțiale pentru apărarea vestului Herson-ului, inclusiv multe dintre unitățile aeropurtate de elită rămase la dispoziția armatei ruse. El a angajat, de asemenea, întăriri generate de mobilizarea parțială a rezerviștilor pe care o ordonase la 21 septembrie.

„Succesul Ucrainei, în ciuda acestei determinări rusești și a alocării de unități de elită limitate, este în multe privințe chiar mai impresionant decât victoria sa din regiunea Harkiv de la mijlocul lunii septembrie”, potrivit ISW.

Totodată, experții americani notează că Federația Rusă nu oferă condiții pentru „o relaxare a ostilităților” pentru restul toamnei și până la iarnă, ci mai degrabă vor lansa o nouă ofensivă în regiunea Donețk.

2/ The Russians are not setting conditions for a relaxation of hostilities for the rest of the fall and into the winter but rather are launching a new offensive in #Donetsk Oblast. pic.twitter.com/PHfwXJhVAi