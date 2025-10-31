LIVE TEXT Unsprezece persoane, rănite în urma atacurilor rusești nocturne asupra regiunii Sumî. Război în Ucraina, ziua 1346

UPDATE 08:25 În această noapte, Rusia a efectuat o serie de atacuri asupra sectorului rezidențial și infrastructurii din regiunea Sumî. Conform informațiilor preliminare, 11 persoane au fost rănite, printre care patru copii.

În urma lovirii unui bloc de locuințe cu nouă etaje, cinci apartamente și șapte balcoane au luat foc la etajele superioare. Echipele de pompieri au salvat 12 locuitori ai blocului. Au luat foc două clădiri agricole, iar unda de șoc a avariat o clădire cu un etaj cu cinci apartamente. „Cele mai mari distrugeri și focare de incendiu de amploare au avut loc la o infrastructură. Incendiile au fost stinse”, a comunicat Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență al Ucraine.