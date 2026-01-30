LIVE TEXT Uniunea Europeană intenționează să adopte cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei pe 24 februarie. Război în Ucraina, ziua 1437

UPDATE 8:05 Uniunea Europeană își propune să adopte cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei pe 24 februarie, dată care marchează patru ani de la declanșarea invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina, a declarat șefa diplomației UE, Kaja Kallas, pe 29 ianuarie, scrie The Kyiv Independent.

„Ne propunem să venim cu acest pachet de sancțiuni pe 24 februarie”, a spus Kallas în cadrul unei conferințe de presă.

În pofida discuțiilor în curs dintre statele membre ale UE, Kallas a precizat că acordul asupra pachetului de sancțiuni nu a fost încă finalizat. „Țările propun lucruri diferite… munca este în desfășurare”, a afirmat ea, adăugând, fără a oferi detalii, că printre propuneri se numără o interdicție totală a serviciilor maritime, precum și sancțiuni suplimentare asupra sectorului energetic și al îngrășămintelor din Rusia.

La rândul său, ministrul francez de Externe, Jean-Noël Barrot, a cerut pe 29 ianuarie introducerea unei interdicții complete a serviciilor maritime pentru Rusia, cu scopul de a opri activitatea așa-numitei „flote din umbră” de petroliere rusești.

Anterior, pe 23 octombrie, Uniunea Europeană a aprobat pachetul precedent de sancțiuni, care a vizat 118 nave din „flota din umbră”, precum și bănci rusești, veniturile din energie și rețele implicate în ocolirea restricțiilor impuse Moscovei în contextul războiului pe scară largă împotriva Ucrainei. Pentru prima dată, UE a introdus și restricții asupra platformelor de criptomonede, precum și asupra unor bănci din Rusia și din alte state care facilitează eludarea sancțiunilor.

Președintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski, a declarat anterior că Kievul va propune ca cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni să vizeze „entități juridice și persoane din Rusia care continuă să obțină profit din resursele energetice”.