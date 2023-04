LIVE TEXT Un soldat ucrainean, decapitat de militari ruși. Kuleba: „Este absurd ca Rusia, care este mai rea decât ISIS, să prezideze Consiliul de Securitate al ONU”. Război în Ucraina, ziua 413

UPDATE 12:42 Marți seară, 11 aprilie, pe rețelele de socializare a circulat un video în care este surprins momentul cum un soldat rus îi taie capul cu un cuțit unui prizonier ucrainean.

Atenție! Secvențele video conțin limbaj licențios!

Russian soldier is recorded enjoying cutting off head of 🇺🇦 war prisoner. Proving their beast nature and convincing world of RF's bloodthirstiness once again… Perhaps "peacemakers" who cynically suggest "exchanging land for peace" will finally feel the true sense of "Ru-world"? pic.twitter.com/9cGP2b09fg

Dmytro Kuleba, ministrul ucrainean de Externe, dar și alți oficiali ucraineni au reacționat la acțiunile comise de armata rusă.

A horrific video of Russian troops decapitating a Ukrainian prisoner of war is circulating online. It’s absurd that Russia, which is worse than ISIS, is presiding over the UNSC. Russian terrorists must be kicked out of Ukraine and the UN and be held accountable for their crimes.