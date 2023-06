LIVE TEXT Un salvator ucrainean, ucis într-un atac rusesc în Herson, în timpul operațiunilor de curățare după inundații – autoritățile de la Kiev. Război în Ucraina, ziua 482

UPDATE 18:50 Un angajat al Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență a fost ucis și alți 8 au fost răniți în Herson, potrivit șefului Biroului președintelui Ucrainei.

„Armata rusă a tras asupra salvatorilor din Herson care curățau nămolul” cauzat de inundațiile recente provocate de prăbușirea barajului Nova Kahovka, a declarat Andrii Ermak într-o postare pe Telegram.

„Eroii noștri neînarmați efectuau lucrări de restabilire când teroriștii ruși au început un bombardament puternic. Răniților li se oferă asistență medicală de urgență”, a transmis și ministrul de Interne al Ucrainei, Igor Klimenko.

UPDATE 16:45 Guvernul japonez a decis să ofere un ajutor de urgență în valoare de 5 milioane de dolari pentru populația din sudul Ucrainei afectată de distrugerea barajului de la centrala hidroelectrică Kahovka. Secretarul-șef al cabinetului Matsuno Hirokazu a anunțat marți decizia în cadrul unei conferințe de presă, scrie NHK.

UPDATE 15:28 După ce Rusia a aruncat în aer centrala hidroelectrică de la Kahovka, peste 30 de localități din regiunea Dnipropetrovsk au rămas fără servicii centralizate de alimentare cu apă. O declarație în acest sens a fost făcută de către purtătorul de cuvânt al Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei, Oleksandr Khorunzhyi, în timpul unui briefing de presă, notează Ukrinform.

„În urma dezastrului, sistemele de alimentare cu apă s-au oprit în orașe precum Pokrov și Nikopol. Ca urmare, 35 de localități au rămas fără servicii centralizate de alimentare cu apă, dintre care 14 parțial”, a spus Khorunzhyi.

UPDATE 15:10 Parlamentul Danemarcei a aprobat un alt pachet de asistență militară ce va fi acordată Ucrainei în perioada 2023-2028, în valoare totală de 2,95 miliarde de euro, a declarat ministrul ucrainean al Apărării, Oleksii Reznikov.

