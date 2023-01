LIVE TEXT Un oficial din cadrul Bisericii Ortodoxe Ucrainene, pus sub acuzare după ce ar fi făcut „propagandă pro-Kremlin”. Război în Ucraina, ziua 321

UPDATE 21:50 Serviciul de securitate ucrainean a anunțat că un oficial al Bisericii Ortodoxe Ucrainene (UOC) a fost pus sub acuzare în urma unei anchete, susținând că au descoperit că acesta „justifica în mod public agresiunea armată a Rusiei împotriva Ucrainei”.

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a declarat că a percheziționat locuința și sediul bisericii mitropolitului uneia dintre eparhiile Bisericii din regiunea centrală Vinnîțea și a găsit „broșuri și literatură de propagandă pro-Kremlin”.

„Potrivit anchetei, suspectul a răspândit pliante de propagandă printre credincioși, în care se cerea preluarea puterii și schimbarea granițelor statului ucrainean”, se arată în comunicat. „Pe unul dintre site-urile web ale Bisericii Ortodoxe Ruse, mitropolitul a postat publicații de susținere a invadatorilor ruși și a crimelor lor de război”.

Conform SBU, mitropolitul riscă până la 8 ani de închisoare.

UPDATE 21:00 Pentagonul a confirmat că SUA vor începe să instruiască 90-100 de soldați ucraineni în privința sistemului de rachete Patriot chiar de săptămâna viitoare, la Fort Sill din Oklahoma, scrie CNN.

CNN a relatat anterior că antrenamentul va începe pe teritoriul SUA și va dura „câteva luni”.

„Odată pus în teren, Patriot… va contribui la capacitățile de apărare aeriană ale Ucrainei și va oferi o altă posibilitate poporului ucrainean de a se apăra împotriva atacurilor aeriene continue ale Rusiei”, a declarat secretarul de presă al Pentagonului, generalul de brigadă al Forțelor Aeriene Pat Ryder, în cadrul unei conferințe de presă.

Ryder a confirmat, de asemenea, că programul anunțat anterior de antrenament în domeniul armelor combinate pentru batalioanele ucrainene din Europa va începe, de asemenea, încă de săptămâna viitoare și „nu va necesita o creștere semnificativă sau orice altă creștere în ceea ce privește instructorii americani” desfășurați în Europa.

Ryder nu a oferit detalii despre modul în care Germania intenționează să se ocupe de instruirea cu privire la sistemul Patriot pe care s-a angajat să îl trimită Ucrainei și dacă Berlinul va aștepta finalizarea instruirii cu privire la sistemul american înainte de a-și trimite propriul sistem.

UPDATE 20:20 Ministra de externe a Germaniei, Annalena Baerbock, a făcut o vizită surpriză în orașul Harkov din estul Ucrainei și a confirmat că Berlinul va trimite mai multe arme Kievului, a anunțat Ministerul german de Externe.

Baerbock s-a întâlnit cu omologul său ucrainean, Dmitro Kuleba, care a declarat că „nu are nicio îndoială că va veni un nou ajutor militar german” după ce Berlinul a anunțat că va furniza Kievului vehicule de luptă pentru infanterie Marder și o baterie suplimentară de apărare antiaeriană Patriot.

Today, @ABaerbock and I visited wartime Kharkiv where Russia caused enormous suffering. Kharkiv is now a symbol of successful Ukrainian counteroffensives which prove Ukraine will win with sufficient support of partners. I have no doubts further German military aid will come. pic.twitter.com/iCErESAW2J