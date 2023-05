LIVE TEXT Un depozit de combustibil a luat foc în apropiere de podul Kerci. Trupele ruse au bombardat un depozit de petrol din regiunea Kirovohrad. Război în Ucraina, ziua 434

UPDATE 09:51 Un depozit de combustibil a luat foc în apropiere de portul Kerci din regiunea Krasnodar, Rusia, scrie Unian.

Guvernatorul regiunii Krasnodar, Veniamin Kondratiev, a declarat că incendiul a izbucnit în satul Volna și că acesta a avut „cel mai înalt grad de complexitate”. Oficialul rus nu a precizat potențialele cauze care ar fi provocat incendiul.

A Ukrainian Drone Attack has reportedly taken place against a Fuel Depot in the Russian Port City of Taman which is roughly 5 Miles from the the Kerch Strait Bridge into Crimea. pic.twitter.com/kQ4Or8vhP4