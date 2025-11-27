LIVE TEXT Un copil rănit în urma atacului de acum nouă zile asupra orașului Ternopil a decedat în spital. Cinci persoane rănite în urma unui atac asupra regiunii Herson. Război în Ucraina, ziua 1373

UPDATE 13:00 O fetiță de 12 ani, rănită în urma atacului asupra orașului Ternopil din 19 noiembrie, a murit în spital.

Anunțul a fost făcut de primarul orașului Ternopil, Serhii Nadal.

Medicii au luptat nouă zile pentru viața fetiței. Mama fetei a murit și ea în urma bombardamentului, iar sora ei se află acum în spital, scrie Hromadske.

Astfel, numărul victimelor bombardamentului a crescut la 35 de persoane.

UPDATE 12:55 În noaptea de 27 noiembrie (de la ora 18:00, pe 26 noiembrie), armata rusă a atacat Ucraina cu 142 de drone de atac.

Conform datelor preliminare, până la ora 08:30, apărarea antiaeriană ucraineană a doborât/suprimat 92 de drone în nordul, sudul și estul țării.

Au fost înregistrate 42 de lovituri ale dronelor de atac în 18 locații, precum și căderi ale celor doborâte (fragmente) în trei locații.

UPDATE 12:45 Localitatea Ciornobaiivka din regiunea Herson a fost bombardată de forțele ruse cu sisteme de lansare rapidă a rachetelor, în seara zilei de 26 noiembrie, a anunțat guvernatorul Oleksandr Prokudin.

Atacurile au vizat zona rezidențială a satului, conform oficialului. În urma loviturilor, au fost avariate case private și blocuri de locuințe, precum și o biserică.

Patru locuitori ai satului au fost răniți, fiind tratați în regim ambulatoriu.

La spital a fost transportată o locuitoare din Ciornobaiivka, care ieri seară a fost rănită în urma bombardamentului rus. În momentul atacului, femeia în vârstă de 76 de ani se afla acasă.

UPDATE 08:30 În urma atacurilor rusești nocturne din regiunea Dnipropetrovsk, mai multe persoane au fost rănite.