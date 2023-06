LIVE TEXT Un avion asociat lui Prigojin a aterizat în Belarus – presa. Război în Ucraina, ziua 489

UPDATE 11:10 Un avion Embraer Legacy 600 înmatriculat în Rusia, care este asociat cu șeful mercenarilor ruși Evgheni Prigojin în documentele privind sancțiunile impuse de SUA, a zburat marți din Rusia spre Belarus. Nu a existat nicio informație imediată cu privire la cine se afla la bord, scrie The Guardian.

Reuters relatează că Flightradar24 a arătat că avionul de afaceri a zburat spre Belarus marți dimineață.

Codurile de identificare ale aeronavei se potrivesc cu cele ale unui avion asociat de SUA de Autolex Transport, care este legat de Prigojin de către Biroul de control al activelor străine din SUA.

Conform unui acord mediat sâmbătă de liderul belarus Alexander Lukașenko pentru a pune capăt unei revolte a luptătorilor mercenari ai lui Prigojin, liderul Wagner ar trebui să se mute în Belarus.

Monitorizarea rețelelor sociale sugerează că avionul a zburat de la Rostov pentru a ateriza lângă Minsk.

A Embraer Legacy 600 with the Registration “RA-02795” which is reportedly a Business Jet used by Wagner PMC Leader, Yevgeny Prigozhin has landed at Machulishchy Air Force Base to the South of Minsk, Belarus after Taking-Off from an Air Field in the Rostov Region of Southwestern… pic.twitter.com/Ny0oomL6bN