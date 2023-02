LIVE TEXT UE va oferi alte 27 de milioane de dolari pentru a sprijini acțiunile de deminare a teritoriilor eliberate. A 345-a zi a agresiunii Federației Ruse asupra Ucrainei

UPDATE 15:45 Uniunea Europeană va oferi 27 de milioane de dolari în plus pentru a sprijini Ucraina în procesul de deminare a teritoriilor eliberate, ocupate temporar de forțele armate ruse, a anunțat vineri șeful diplomației europene Josep Borrell.

Aceste fonduri se adaugă la cele 18 milioane de dolari alocate în 2022 în acest scop.

Finanțarea va include echipamente esențiale pentru operatorii de stat ucraineni de acțiune împotriva minelor și va sprijini capacitățile autorităților ucrainene de a gestiona eficient sectorul național de acțiune împotriva minelor, a precizat vineri serviciul diplomatic al UE într-un comunicat de presă.

UPDATE 15:30 Numărul navelor rusești, din Marea Neagră, capabile să lanseze rachete asupra teritoriului ucrainean a crescut, a anunțat vineri, într-o postare pe Facebook, Comandamentul Operațional Sud al armatei ucrainene.

„Printre cele 10 nave se numără 2 portavioane de suprafață Kalibr. În total, numărul de rachete poate fi de 16″, se arată în postare. „Pe fondul intensificării activității dronelor de recunoaștere a inamicului, pregătirile pentru atacuri cu rachete sunt evidente.”

„Nu este exclus un atac masiv cu rachete, cu utilizarea de avioane. Nu ignorați semnalele de avertizare a raidurilor aeriene, fiți vigilenți și atenți”, a avertizat Comandamentul Operațional Sud.

UPDATE 15:00 Germania a aprobat trimiterea către Ucraina a unor tancuri de luptă principale Leopard 1 din stocurile industriale, a declarat purtătorul de cuvânt al guvernului, Steffen Hebestreit.

Hebestreit a confirmat că „a fost emisă o licență de export” pentru livrarea de către un furnizor privat de arme a tancurilor sale Leopard 1 mai vechi, dar nu a oferit mai multe detalii.

Süddeutsche Zeitung raportase că guvernul german a aprobat planurile producătorului german de armament Rheinmetall de a vinde 88 de Leoparduri mai vechi Ucrainei pentru un cost total de peste 100 de milioane de euro.

Livrările de tancuri Leopard 1 mai vechi din stocurile industriale ar putea fi făcute imediat ce tancurile vor fi reparate, scrie ziarul. Cu toate acestea, există încă probleme în obținerea muniției necesare de 105 milimetri, scrie acesta.

Această decizie vine după ce guvernul german a anunțat că va trimite în Ucraina 14 tancuri de luptă principale Leopard 2 din stocurile Bundeswehr.

De asemenea, Berlinul ia în considerare răscumpărarea a 15 tancuri Gepard pe care le-a vândut Qatarului, a relatat ziarul german. Acesta a declarat că mai mulți oficiali germani au discutat cu ministrul de externe din Qatar despre posibila achiziționare a tancurilor Gepard pe care Doha le cumpărase pentru a asigura securitatea stadioanelor de la Cupa Mondială.

Ziarul l-a citat pe ministrul german al apărării, Boris Pistorius, care a declarat:

„Gepard s-au dovedit foarte bune în războiul din Ucraina. Dacă am putea obține mai multe de la partenerii de aici, asta i-ar ajuta cu siguranță pe ucraineni”.

UPDATE 12:45 Trupele ruse au bombardat orașul Pokrovsk, regiunea Donețk, „cu rachete uragan și muniții cu dispersie interzise”, informează Procuratura Generală din Ucraina.

Ca urmare a celor aproximativ 40 de explozii, peste 30 de case particulare și anexe au fost avariate. De asemenea, au fost distruse linii electrice, vehicule civile și alte obiecte.

UPDATE 12:10 Alerta aeriană care a fost în vigoare în Ucraina timp de aproape două ore s-a încheiat.

UPDATE 10:45 Pe întreg teritoriul Ucrainei a fost declanșată alerta aeriană. Aceasta se datorează activității aviației ruse.

Potrivit proiectului din Belarus Gayun, la ora 10:05 de pe aerodromul Machulishchi a decolat sistemul de avertizare și control aerian A-50U al Forțelor Aeriene Ruse. Puțin mai târziu au decolat două avioane MiG-31K ale Forțelor Aeriene Ruse.

UPDATE 10:05 SUA ar urma să includă rachete cu rază mai lungă de acțiune într-un nou pachet de securitate pentru Ucraina, în valoare de aproximativ 2,2 miliarde de dolari, potrivit unui oficial de rang înalt al administrației și mai multor oficiali americani, scrie CNN

Pachetul va include un angajament de a furniza Ucrainei bombe de diametru mic lansate de la sol, o rachetă ghidată cu o rază de acțiune de 145 de kilometri, au declarat doi oficiali.

Deși rachetele vor dubla efectiv raza de acțiune a armamentului ucrainean, pachetul nu va include rachete ATACMS, cu o rază de acțiune de peste 320 de kilometri. SUA au respins în mod constant solicitările Ucrainei pentru acest sistem din cauza temerilor că ar putea fi folosite pentru a lovi ținte aflate în interiorul Rusiei.

Acesta este primul pachet de securitate de când SUA s-au angajat să furnizeze Ucrainei tancuri avansate M-1 Abrams în ianuarie – o decizie luată împreună cu țările europene care au furnizat tancuri Leopard 2 de fabricație germană.

Pachetul, care ar putea fi anunțat încă de vineri, va fi împărțit între 500 de milioane de dolari în arme și echipamente scoase direct din stocurile americane și aproximativ 1,7 miliarde de dolari în provizii achiziționate de la contractori militari, cunoscute sub numele de Inițiativa de asistență pentru securitatea Ucrainei (USAI).

UPDATE 09:45 Vineri, 3 februarie, în jurul orei 4:30 dimineața, armata rusă a bombardat Barvinkove, raionul Izium. Două persoane au murit, iar un bărbat a fost rănit.

UPDATE 08:00 Ucraina a semnat un acord cu UE privind participarea sa la programul pieței unice, a declarat premierul ucrainean, Denîs Șmîhal.

Potrivit Comisiei Europene, acordul va oferi Ucrainei sprijin pentru întreprinderi, facilitând accesul la piețe, un mediu de afaceri favorabil, o creștere durabilă și internaționalizare.

