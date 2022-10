LIVE TEXT Ucraina și Rusia au făcut schimb de prizonieri. Atac cu rachete asupra regiunii Lvov: nu au fost înregistrate victime, anunță autoritățile ucrainene. Război în Ucraina, ziua 232

Este a 232-a zi a războiului provocat de Rusia în Ucraina. Marți dimineață, rușii au bombardat o piață din Avdiivka, regiunea Donețk. Potrivit informațiilor preliminare, 7 persoane au fost ucise și 8 au fost rănite. Rafael Grossi, șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), a anunțat că se întoarce în capitala ucraineană Kiev, după ce s-a întâlnit cu președintele rus Vladimir Putin, la Sankt Petersburg, unde cei doi au discutat probleme legate de „securitatea nucleară”.

În noaptea de duminică spre luni, 9 octombrie – 10 octombrie, forțele ruse au reluat atacurile masive asupra mai multor regiuni din Ucraina. Autoritățile ucrainene au raportat explozii puternice în Kiev, Zaporojie, Dnipro, Hmelnîțkîi, Jîtomîr, Ternopil, Lvov, Harkov, Odesa, Ivano-Frankivsk, Poltava, Nikolaev, Vinnița și Sumî.

Cronologia evenimentelor din Ucraina. Joi, 13 octombrie:

UPDATE 16:58 Atac cu rachete asupra regiunii Lvov: victime nu au fost înregistrate, anunță șeful regiunii, Maxim Kozițkii.

UPDATE 16:55 A avut loc un schimb de prizonieri între Rusia și Ucraina: 20 de ucraineni au revenit acasă, a anunțat șeful biroului președintelui Ucrainei, Andrei Yermak.

UPDATE 16:50 Explozii în regiunea Ternopol.

UPDATE 16:20 Canalele ucrainene de Telegram anunță despre lansarea a patru rachete de tip „Kalibr” din Marea Neagră. Preliminar, potrivit sursei citate, direcția de zbor este centrul și vestul țării. O alertă aeriană a fost anunțată în toată Ucraina.

Despre amenințarea cu rachete asupra regiunii Ivano-Frankovsk, a spus șefa administrației militare a regiunii Svetlana Onișciuk.

A fost înregistrat un zbor cu rachetă deasupra Bucovinei, a declarat șeful administrației militare din Cernăuți, Ruslan Zaparaniuk.

UPDATE 16:00 Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE) a adoptat rezoluția „Escaladarea de către Rusia a războiului său de agresiune împotriva Ucrainei”, în care regimul rus a fost recunoscut drept unul terorist.

Acest lucru a fost raportat membra delegației ucrainene la APCE, Marina Bardina.

Powerful resolution in @PACE_News today: russia is a terrorist state, Ukraine needs more air defences, and russian presence in the UNSC is unlawful. Tribunal for the aggressor!https://t.co/BmZ0Q8F83D#StandWithUkraine #russiaisaterroriststate #unrussiaUN — Maryna Bardina (@MarynaBardina) October 13, 2022

Here’s full video of President @ZelenskyyUa‘s speech to the @CoE Assembly this morning, plus Q&A with members:https://t.co/yh5QZ9WEAZ



And the debate which followed on Russia’s escalation of the war:https://t.co/W9LtkmCWsP



Details of the resolution coming soon…

🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦 https://t.co/ts3UHl4kJz — PACE (@PACE_News) October 13, 2022

UPDATE 14:55 Înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru politică externă, Josep Borrell, a avertizat joi că un potențial atac nuclear al Moscovei asupra Ucrainei va atrage după sine un „răspuns militar” al Occidentului atât de „puternic” încât „ar anihila” armata rusă, motiv pentru care i-a cerut președintelui rus Vladimir Putin „să nu blufeze”, transmite EFE, citată de Agerpres.

„Putin nu-şi poate permite să blufeze. Trebuie să fie foarte clar că nici noi cei care sprijinim Ucraina – UE şi statele membre, SUA şi NATO – nu blufăm. Şi orice atac nuclear împotriva Ucrainei va provoca un răspuns, nu nuclear, dar un răspuns militar atât de puternic încât armata rusă va fi anihilată”, a declarat Borrell la un eveniment organizat de Colegiul Europei din Bruges (Belgia).

Borrell, care a prezentat joi proiectul-pilot al Academiei Diplomatice Europene prin care blocul comunitar vrea să-şi formeze propriii săi diplomați, şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la faptul că încă mai sunt cinci țări (inclusiv Rusia – n.r. EFE) care au respins miercuri în cadrul Adunării Generale a ONU rezoluţia de condamnare a anexării de teritorii ucrainene de către Rusia, iar alte 35, între care China, Africa de Sud şi India, s-au abținut de la vot.

„Circa 20% din comunitatea globală a decis nici să sprijine, nici să respingă anexările ruse. După mine, sunt prea multe. Suntem mulțumiți pentru că paharul este destul de plin, dar este în continuare şi un pic gol. Trebuie să continuăm să acționăm pentru ca lumea să respingă încă şi mai clar acest război”, a declarat Borrell, care a admis că adesea diplomația nu înseamnă doar valori, ci şi interese şi dependență de Moscova.

Proiectul Academiei Diplomatice Europene are ca scop formarea de viitori diplomați ai UE în domenii precum politica externă şi securitatea blocului comunitar. Aceștia ar urma să capete competențele şi abilitățile necesare pentru „a impulsiona şi apăra eficient principiile şi interesele” clubului comunitar pe scena internațională.

În fața studenților Colegiului Europei, Borrell s-a declarat adeptul reformării Ministerelor de Externe pentru că granița dintre „ceea ce este intern” şi „ceea ce este extern” este tot mai neclară. Șeful diplomației europene a explicat că viitorii diplomați ai Uniunii Europene se vor vedea nevoiți să-şi desfășoare activitatea „într-o nouă ordine de securitate” şi este de văzut cum se va integra Rusia în această ordine, odată încheiat războiul.

„Fiți conștienți de lumea în care trăim, de cât de greu va fi. Sper ca până să ajungeți în diplomație războiul să se fi încheiat, dar (…) după acest război va exista o perioadă de instabilitate. Rusia post-Putin în această ordine mondială este un subiect asupra căruia persoanele care lucrează în diplomație vor trebui să depună multe eforturi”, a apreciat el.

Pentru faza-pilot a Academiei Diplomatice Europene au fost selecționați 42 de tineri diplomați care vor participa la un program de nouă luni la campusul Colegiului Europa din Natolin (Polonia) şi cel din Bruges (Belgia), pe parcursul căruia vor vizita „cu regularitate” diverse instituții europene, dar şi alte „organizații relevante” pentru acțiunea diplomatică a UE, cum este NATO.

Participanții la proiectul-pilot provin atât din rândul țărilor membre, cât şi din rândul țărilor partenere, precum Ucraina, Georgia, Republica Moldova, Turcia sau statele din Balcanii de Vest.

UPDATE 13:33 Cancelarul german Olaf Scholz a subliniat joi implicațiile războiului din Ucraina pentru Occident, numind agresiunea Rusiei asupra țării vecine drept o cruciadă contra democrației liberale, informează Reuters.

„Vladimir Putin şi cei care îl ajută au spus foarte clar un lucru: acest război nu este numai despre Ucraina. Ei consideră războiul lor împotriva Ucrainei ca parte a unei cruciade mai ample, o cruciadă contra democrației liberale”, a spus șeful executivului german într-un discurs difuzat la Summitul privind guvernanța progresistă ce are loc la Berlin.

UPDATE 12:55 Estonia a aprobat un nou pachet de ajutor militar pentru Ucraina. Prim-ministrul estonian Kaja Kallas a declarat că ajutorul militar „va fi livrat rapid” Ucrainei.

„Trimitem echipament de iarnă, echipamente și muniție în Ucraina. Le vom livra rapid. Trebuie cu toții să ne grăbim pentru ca ucrainenii să-și poată elibera teritoriile. Aceasta este calea către pace”, a scri prim-ministra pe Twitter.

Estonia just approved a new military aid package to #Ukraine.



We are sending winter gear, equipment and ammunition to Ukraine. We will deliver them fast.



Let us all speed up our help, so Ukrainians can free their territories. This is the way to peace. #StandWithUkraine — Kaja Kallas (@kajakallas) October 13, 2022

UPDATE 11:43 Ucraina a primit finanțare de urgență de la FMI în valoare de 1,3 miliarde de dolari, anunță prim-ministrului Ucrainei Denis Șmîgal. Banii vor fi folosiți pentru finanțarea nevoilor urgente, în special, consolidarea capacității de apărare, plata pensiilor, programele sociale și sprijinirea economiei țării, anunță premierul ucrainean.

$1,3 млрд додаткового екстреного фінансування #МВФ в рамках RFI надійшли в Україну. Кошти будуть спрямовані на фінансування першочергових потреб бюджету. Вдячні нашим партнерам @IMFNews, @KGeorgieva за непохитну підтримку 🇺🇦. — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) October 13, 2022

UPDATE 11:00 Continuă atacul asupra regiunii Zaporojie. Șeful administrației militare a regiunii, Alexandr Staruh, susține că rușii au lovit orașul Orehov, un om a fost ucis, iar 13 au fost răniți.

„Orașul Orehov este din nou ținta inamicului. Inamicul a luat viața unui locuitor din Preobrajensk. În plus, sunt 9 răniți din Orehov, unul în Preobrajensk, încă 3 – în Stepnogorsk”, a anunțat Staruh.

UPDATE 9:50 Rușii au bombardat noaptea trecută regiunea Nikolaev. O clădire cu cinci etaje a fost distrusă. Un băiat de 12 ani a fost scos de sub dărâmături, spun reprezentanții Serviciului de Stat de Urgență al Ucrainei. Salvatorii continuă căutările a încă șapte persoane. Potrivit șefului administrației regionale Vitali Kim, Nikolaev a fost lovit cu opt rachete S-300.

UPDATE 09:21 Șapte civili au fost uciși, în ultimele 24 de ore, în regiunea Donețk, în urma bombardamentelor lansate de forțele ruse, a declarat șeful administrației militare regionale, Pavlo Kirilenko.

Potrivit autorităților ucrainene, toate decesele au fost înregistrate în Avdiivka.

De asemenea, 13 persoane au fost rănite: 12 în Avdiivka și una în Ivanopolye.

De la începutului războiului provocat de Rusia în Ucraina, 990 de civili au fost uciși în regiunea Donețk, iar 2.390 de persoane au fost rănite.

UPDATE 09:00 Adunarea Generală a ONU a adoptat miercuri, 12 octombrie, cu o majoritate covârșitoare, o rezoluție prin care a solicitat țărilor să nu recunoască cele patru regiuni ucrainene Donețk, Luhansk, Zaporojie și Herson, anexate ilegal de Rusia, și a condamnat războiul provocat de Rusia în Ucraina.

Astfel, 143 de state membre au votat în favoarea rezoluției, cinci țări au votat împotrivă, iar 35 de state s-au abținut. Țările care au votat împotrivă sunt: Belarus, Coreea de Nord, Nicaragua, Rusia și Siria. Majoritatea țărilor care s-au abținut sunt națiuni africane, alături de China și India.

R. Moldova a votat în favoarea rezoluției care condamnă anexarea ilegală de către Rusia a teritoriilor ucrainene.

„(…) R. Moldova nu a recunoscut, nu recunoaște și nici nu va recunoaște rezultatele așa-numitor plebiscite și condamnă în termenii cei mai fermi tentativa anexării ilegitime a teritoriilor ocupate ale Ucrainei, fapt care contravine tuturor principiilor dreptului internațional”, a declarat Daniel Vodă, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene.

UPDATE 07:55 Soldații ucraineni continuă să lanseze contraatacuri în regiunile Herson și Luhansk. Trupele ruse au trecut în defensivă, anunță Institutul pentru Studiul Războiului (ISW).

Conform ISW, după un contraatac în regiunile Harkov și Lîmanske, soldații ucraineni au continuat să avanseze spre Kreminna și Svatove, în regiunea Luhansk. Mai multe localități au fost eliberate. Ocupanții ruși încearcă să construiască un sistem de apărare.

ZdG a urmărit derularea fiecărei zile a războiului din Ucraina. Vedeți, mai jos, cronologia:

LIVE TEXT: Ziua 0. Cronologia zilelor care au precedat războiul

LIVE TEXT: Prima zi de război, după ce Putin a atacat Ucraina. (joi, 24 februarie)

LIVE TEXT: Război în Ucraina. Ziua a doua a invaziei (vineri, 25 februarie)

LIVE TEXT: Ziua a treia de război în Ucraina (sâmbătă, 26 februarie)

LIVE TEXT: A patra zi de război în Ucraina (duminică, 27 februarie)

LIVE TEXT: Ziua a cincea de război în Ucraina (luni, 28 februarie)

LIVE TEXT: A șasea zi de război în Ucraina (marți, 1 martie)

LIVE TEXT/ A șaptea zi de război în Ucraina (miercuri, 2 martie)

LIVE TEXT/ A opta zi de război în Ucraina (joi, 3 martie)

LIVE TEXT/ A noua zi de război în Ucraina (vineri, 4 martie)

LIVE TEXT/ A zecea zi de război în Ucraina (sâmbătă, 5 martie)

LIVE TEXT/ A 11-a zi de război în Ucraina (duminică, 6 martie)

LIVE TEXT/ A 12-a zi de război în Ucraina (luni, 7 martie)

LIVE TEXT/ A 13-a zi de război în Ucraina (marți, 8 martie)

LIVE TEXT/ A 14-a zi de război în Ucraina (miercuri, 9 martie)

LIVE TEXT/ A 15-a zi de război în Ucraina (joi, 10 martie)

LIVE TEXT/ A 16-a zi de război în Ucraina (vineri, 11 martie)

LIVE TEXT/ A 17-a zi de război în Ucraina (sâmbătă, 12 martie)

LIVE TEXT/ A 18-a zi de război în Ucraina (duminică, 13 martie)

LIVE TEXT/ A 19-a zi de război în Ucraina (luni, 14 ianuarie)

LIVE TEXT/ A 20-a zi de război în Ucraina (marți, 15 martie)

LIVE TEXT/ A 21-a zi de război în Ucraina (miercuri, 16 martie)

LIVE TEXT/ A 22-a zi de război în Ucraina (joi, 17 martie)

LIVE TEXT/ A 23-a zi de război în Ucraina (vineri, 18 martie)

LIVE TEXT/ A 24-a zi de război în Ucraina (sâmbătă, 19 martie)

LIVE TEXT/ A 25-a zi de război în Ucraina (duminică, 20 martie)

LIVE TEXT/ A 26-a zi de război în Ucraina (luni, 21 martie)

LIVE TEXT/ A 27-a zi de război în Ucraina (marți, 22 martie)

LIVE TEXT/ A 28-a zi de război în Ucraina (miercuri, 23 martie)

LIVE TEXT/ A 29-a zi de război în Ucraina (joi, 24 martie)

LIVE TEXT/ A 30-a zi de război în Ucraina (vineri, 25 martie)

LIVE TEXT/ A 31-a zi de război în Ucraina (sâmbătă, 26 martie)

LIVE TEXT/ A 32-a zi de război în Ucraina (duminică, 27 martie)

LIVE TEXT/ A 33-a zi de război în Ucraina (luni, 28 martie)

LIVE TEXT/ A 34-a zi de război în Ucraina (marți, 29 martie)

LIVE TEXT/ A 35-a zi de război în Ucraina (miercuri, 30 martie)

LIVE TEXT/ A 36-a zi de război în Ucraina (joi, 31 martie)

LIVE TEXT/ A 37-a zi de război în Ucraina (vineri, 1 aprilie)

LIVE TEXT/ A 38-a zi de război în Ucraina (sâmbătă, 2 aprilie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 39 (duminică, 3 aprilie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina. Ziua 40 (luni, 4 aprilie)

LIVE TEXT/ A 41-a zi de război în Ucraina (marți, 5 aprilie)

LIVE TEXT/ A 42-a zi de război în Ucraina (miercuri, 6 aprilie)

LIVE TEXT/ A 43-a zi de război în Ucraina (joi, 7 aprilie)

LIVE TEXT/ A 44-a zi de război în Ucraina (vineri, 8 aprilie)

LIVE TEXT/ A 45-a zi de război în Ucraina (sâmbătă, 9 aprilie)

LIVE TEXT/ A 46-a zi de război în Ucraina (duminică, 10 aprilie)

LIVE TEXT/ A 47-a zi de război în Ucraina (luni, 11 aprilie)

LIVE TEXT/ A 48-a zi de război în Ucraina (marți, 12 aprilie)

LIVE TEXT/ A 49-a zi de război în Ucraina (miercuri, 13 aprilie)

LIVE TEXT/ A 50-a zi de război în Ucraina (joi, 14 aprilie)

LIVE TEXT/ A 51 zi de război în Ucraina (vineri, 15 aprilie)

LIVE TEXT/ A 52 zi de război în Ucraina (sâmbătă, 16 aprilie)

LIVE TEXT/ A 53-a zi de război în Ucraina (duminică, 17 aprilie)

LIVE TEXT/ A 54-a zi de război în Ucraina (luni, 18 aprilie)

LIVE TEXT/ A 55-a zi de război în Ucraina (marți, 19 aprilie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 56 (miercuri, 20 aprilie)

LIVE TEXT/ A 57-a zi de război în Ucraina (joi, 21 aprilie)

LIVE TEXT/ A 58-a zi de război în Ucraina (vineri, 22 aprilie)

LIVE TEXT/ A 59-a zi de război în Ucraina (sâmbătă, 23 aprilie)

LIVE TEXT/ A 60-a zi de război în Ucraina (duminică, 24 aprilie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 61 (luni, 25 aprilie)

LIVE TEXT/ A 62-a zi de război în Ucraina (marți, 26 aprilie)

LIVE TEXT/ A 63-a zi de război în Ucraina (miercuri, 27 aprilie)

LIVE TEXT/ A 64-a zi de război în Ucraina (joi, 28 aprilie)

LIVE TEXT/ A 65-a zi de război în Ucraina (vineri, 29 aprilie)

LIVE TEXT/ A 66-a zi de război în Ucraina (sâmbătă, 30 aprilie)

LIVE TEXT/ 67 de zile de război în Ucraina (duminică, 1 mai)

LIVE TEXT/ A 68-a zi de război în Ucraina (luni, 2 mai)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 69 (marți, 3 mai)

LIVE TEXT/ A 70-a zi de război în Ucraina (miercuri, 4 mai)

LIVE TEXT/ 71 de zile de război în Ucraina (joi, 5 mai)

LIVE TEXT/ 72 de zile de război în Ucraina (vineri, 6 mai)

LIVE TEXT/ 73 de zile de război în Ucraina (sâmbătă, 7 mai)

LIVE TEXT/ A 74-a zi de război în Ucraina (duminică, 8 mai)

LIVE TEXT/ A 75-a zi de război în Ucraina (luni, 9 mai)

LIVE TEXT/ A 76-a zi de război în Ucraina (marți, 10 mai)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 77 (miercuri, 11 mai)

LIVE TEXT/ A 78-a zi de război în Ucraina (joi, 12 mai)

LIVE TEXT/ A 79-a zi de război în Ucraina (vineri, 13 mai)

LIVE TEXT/ A 80-a zi de război în Ucraina (sâmbătă, 14 mai)

LIVE TEXT/ 81 de zile de război în Ucraina (duminică, 15 mai)

LIVE TEXT/ A 82-a zi de război în Ucraina (luni, 16 mai)

LIVE TEXT/ A 83-a zi de război în Ucraina (marți, 17 mai)

LIVE TEXT/ A 84-a zi de război în Ucraina (miercuri, 18 mai)

LIVE TEXT/ A 85-a zi de război în Ucraina (joi, 19 mai)

LIVE TEXT/ A 86-a zi de război în Ucraina (vineri, 20 mai)

LIVE TEXT/ A 87-a zi de război în Ucraina (sâmbătă, 21 mai)

LIVE TEXT/ A 88-a zi de război în Ucraina (duminică, 22 mai)

LIVE TEXT/ A 89-a zi de război în Ucraina (luni, 23 mai)

LIVE TEXT/ 90 de zile de război în Ucraina (marți, 24 mai)

LIVE TEXT/ A 91-a zi de război în Ucraina (miercuri, 25 mai)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 92 (joi, 26 mai)

LIVE TEXT/ A 93-a zi de război în Ucraina (vineri, 27 mai)

LIVE TEXT/ A 94-a zi de război în Ucraina (sâmbătă, 28 mai)

LIVE TEXT/ A 95-a zi de război în Ucraina (duminică, 29 mai)

LIVE TEXT/ A 96-a zi de război în Ucraina (luni, 30 mai)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 97 (marți, 31 mai)

LIVE TEXT/ A 98-a zi de război în Ucraina(miercuri, 1 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 99 (joi, 2 iunie)

LIVE TEXT/ 100 de zile de război în Ucraina (vineri, 3 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 101 (sâmbătă, 4 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 102 (duminica, 5 iunie)

LIVE TEXT/ A 103-a zi de război în Ucraina (luni, 6 iunie)

LIVE TEXT/ A 105-a zi de război în Ucraina (miercuri, 8 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 106 (joi, 9 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 107 (vineri, 10 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 108 (sâmbătă, 11 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 109 (duminică, 12 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 110 (luni, 13 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 111 (marți, 14 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 112 (miercuri, 15 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 113 (joi, 16 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 115 (sâmbătă, 18 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 116 (duminică, 19 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 117 (luni, 20 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 118 (marți, 21 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 119 (miercuri, 22 iunie)

LIVE TEXT/ 120 de zile de război în Ucraina (joi, 23 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 121 (vineri, 24 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 124 (luni, 27 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 125 (marți, 28 iunie)

LIVE TEXT/ 126 de zile de război în Ucraina (miercuri, 29 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 127 (joi, 30 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 129 (sâmbătă, 2 iulie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 130 (duminică, 3 iulie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 131 (luni, 4 iulie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 132 (marți, 5 iulie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 133 (miercuri, 6 iulie)

LIVE TEXT/ 134 de zile de război în Ucraina (joi, 7 iulie)

LIVE TEXT/ 137 de zile de război în Ucraina (duminică, 10 iulie)

LIVE TEXT/ 138 de zile de război în Ucraina (luni, 11 iulie)

LIVE TEXT/ 139 de zile de război în Ucraina (marți, 12 iulie)

LIVE TEXT/ 140 de zile de război în Ucraina (miercuri, 13 iulie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 141 (joi, 14 iulie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 142 (vineri, 15 iulie)

LIVE TEXT/ 145 de zile de război în Ucraina (luni, 18 iulie)

LIVE TEXT/ 146 de zile de război în Ucraina (marți, 19 iulie)

LIVE TEXT/ 147 de zile de război în Ucraina (miercuri, 20 iulie)

LIVE TEXT/ 148 de zile de război în Ucraina (joi, 21 iulie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 149 (vinei, 22 iulie)

LIVE TEXT/ 150 de zile de război în Ucraina (sâmbătă, 23 iulie)

LIVE TEXT/ 151 de zile de război în Ucraina (duminică, 24 iulie)

LIVE TEXT/ 152 de zile de război în Ucraina (luni, 25 iulie)

LIVE TEXT/ 153 de zile de război în Ucraina (marți, 26 iulie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 154 (miercuri, 27 iulie)

LIVE TEXT/ 155 de zile de război în Ucraina (joi, 28 iulie)

LIVE TEXT/ A 156-a zi de război în Ucraina (vineri, 29 iulie)

LIVE TEXT/ 157 de zile de război în Ucraina (sâmbătă, 30 iulie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 158 (duminică, 31 iulie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 159 (luni, 1 august)

LIVE TEXT/ 160 de zile de război în Ucraina (marți, 2 august)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 161 (miercuri, 3 august)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 162 (joi, 4 august)

LIVE TEXT/ A 163-a zi de război în Ucraina (vineri, 5 august)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 164 (sâmbătă, 6 august)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 165 (duminică, 7 august)

LIVE TEXT/ 166 de zile de război în Ucraina (luni, 8 august)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 167 (marți, 9 august)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 168 (miercuri, 10 august)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 169 (joi, 11 august)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 170 (vineri, 12 august)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 171 (sâmbătă, 13 august)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 172 (duminică, 14 august)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 173 (luni, 15 august)

LIVE TEXT/ A 174-a zi de război în Ucraina (marți, 16 august)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 175 (miercuri, 17 august)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 176 (joi, 18 august)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 177 (vineri, 19 august)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 178 (sâmbătă, 20 august)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 179 (duminică, 21 august)

LIVE TEXT/ 180 de zile de război în Ucraina (luni, 22 august)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 181 (marți, 23 august)

LIVE TEXT/ Jumătate de an de la începutul războiului Rusiei în Ucraina (miercuri, 24 august)

LIVE TEXT/ A 183-a zi de război în Ucraina (joi, 25 august)

LIVE TEXT/ A 184-a zi de război în Ucraina (vineri, 26 august)

LIVE TEXT/ A 185-a zi de război în Ucraina (sâmbătă, 27 august)

LIVE TEXT/ A 186-a zi de război în Ucraina (duminică, 28 august)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 187 (luni, 29 august)

LIVE TEXT/ A 188-a zi de război în Ucraina (marți, 30 august)

LIVE TEXT/ 189 de zile de război în Ucraina (miercuri, 31 august)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 190 (joi, 1 septembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 191 (vineri, 2 septembrie)

LIVE TEXT/ 192 de zile de război în Ucraina (sâmbătă, 3 septembrie)

LIVE TEXT/ Ziua 193 de război în Ucraina (duminică, 4 septembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 194 (luni, 5 septembrie)

LIVE TEXT/ 195 de zile de război în Ucraina (marți, 6 septembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 197 (joi, 8 septembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 198 (vineri, 9 septembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 199 (sâmbătă, 10 septembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 200 (duminică, 11 septembrie)

LIVE TEXT/ A 201-a zi de război în Ucraina (marți, 13 septembrie)

LIVE TEXT/ 203 zile de război în Ucraina (miercuri, 14 septembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, a 204-a zi (joi, 15 septembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, a 205-a zi (vineri, 16 septembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, a 206-a zi (sâmbătă, 17 septembrie)

LIVE TEXT/ A 207-zi a războiului din Ucraina (duminică, 18 septembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 208 (luni, 19 septembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 209 (marți, 20 septembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 210 (miercuri, 21 septembrie)

LIVE TEXT/ A 211-a zi a agresiunii ruse asupra Ucrainei (joi, 22 septembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 212 (vineri, 23 septembrie)

LIVE TEXT/ A 213-a zi de război în Ucraina (sâmbătă, 24 septembrie)

LIVE TEXT/ A 214-a zi de război în Ucraina (duminică, 25 septembrie)

LIVE TEXT/ A 215-a zi de război în Ucraina (luni, 26 septembrie)

LIVE TEXT/ 216 zile de război în Ucraina (marți, 27 septembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 217 (miercuri, 28 septembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 218 (joi, 29 septembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 219 (vineri, 30 septembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 220 (sâmbătă, 1 octombrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 221 (duminică, 2 octombrie)

LIVE TEXT/ 222 de zile de război în Ucraina (luni, 3 octombrie)

LIVE TEXT/ A 223-a zi de război în Ucraina (marți, 4 octombrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 224 (miercuri, 5 octombrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, a 225-a zi (joi, 6 octombrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 226 (vineri, 7 octombrie)

LIVE TEXT/ A 227-a zi de Război în Ucraina (sâmbătă, 8 octombrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 228 (duminică, 9 octombrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 229 (luni, 10 octombrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 230 (marți, 11 octombrie)

