LIVE TEXT Ucraina nu refuză negocierile cu Rusia, dar Kremlinul trebuie să-și retragă trupele mai întâi – Podolyak. Război în Ucraina, ziua 257

UPDATE 19:30 „Ucraina nu a refuzat niciodată să negocieze”, susține consilierul șefului biroului președintelui Mykhailo Podolyak.

„Este necesar să înțelegem: Ucraina nu a refuzat niciodată negocierile. Poziția noastră de negociere este cunoscută și deschisă: 1. În primul rând, Rusia retrage trupele din Ucraina 2. Apoi orice altceva. Este Putin pregătit? Evident că nu”, a scris Podolyak.

Potrivit consilierului șefului Președinției, Ucraina este constructivă în evaluarea negocierilor. De aceea, Podolyak menționează că vor „discuta cu următorul lider al Federației Ruse”.

Important: Ukraine has never refused to negotiate. Our negotiating position is known and open.



1. First, RF withdraws troops from 🇺🇦

2.After everything else



Is Putin ready? Obviously not. Therefore, we are constructive in our assessment: we will talk with the next leader of RF. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) November 7, 2022

UPDATE 16:50 Ucraina a primit pe 7 noiembrie noi sisteme de apărare antiaeriană din partea Statelor Unite, Spaniei şi Norvegiei, menite să contracareze bombardamente masive ale Rusiei care vizează infrastructuri critice ucrainene.

„Sistemele de apărare antiaeriană NASAMS şi Aspide au sosit în Ucraina! Acest armament va consolida considerabil armata ucraineană şi ne vor face cerul mai sigur”, anunță într-un mesaj postat pe Twitter ministrul ucrainean al Apărării Aleksei Reznikov.

„Vom continua să-i doborâm pe inamicii care ne atacă. Mulțumim partenerilor noștri Norvegia, Spania şi Statele Unite”, adaugă ministrul ucrainean.

Look who’s here!

NASAMS and Aspide air defence systems arrived in Ukraine!

These weapons will significantly strengthen #UAarmy and will make our skies safer.

We will continue to shoot down the enemy targets attacking us.

Thank you to our partners: Norway, Spain and the US. pic.twitter.com/ozP4eXhgOg — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) November 7, 2022

UPDATE 15:07 Armata ucraineană continuă să elibereze teritoriul Ucrainei de forțele armate ruse. Potrivit analistului OSINT Def Mon, de la începutul războiului, armata rusă a ocupat peste 200.000 de kilometri pătrați din Ucraina.

Începând cu 6 noiembrie, soldații ucraineni au eliberat 37% din numărul total de teritorii ucrainene ocupate de forțele armate ruse după 24 februarie.

UPDATE 13:46 Ungaria este gata să ajute în continuare Ucraina pe bază bilaterală, dar nu va sprijini un nou împrumut al UE în acest scop, a declarat luni la Sofia ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, transmite MTI, citat de G4Media.

Referindu-se la proiectul legislativ ce ar urma să fie prezentat săptămâna aceasta de Comisia Europeană privind un ajutor lunar de 1,5 miliarde de dolari pentru a acoperi necesităţile financiare ale ţării devastate de război, Peter Szijjarto a amintit, în cadrul unei reuniuni a şefilor diplomaţiilor din Iniţiativa Central-Europeană, că Ungaria a susţinut „cu zeci şi sute de milioane de euro” instituţiile medicale, de învăţământ, culturale şi religioase din Ucraina încă înainte de război.

„Suntem gata să continuăm să susţinem Ucraina pe baza unui acord bilateral”, a precizat el.

În acelaşi timp, a notat ministrul, Ungaria „categoric nu va susţine un împrumut comun al UE” în acest scop deoarece „am mai făcut acest lucru o dată. Am susţinut împrumutul comun al UE din timpul pandemiei şi a fost mai mult decât suficient”, a insistat Szijjarto.

Ministrul de externe ungar a mai afirmat, referitor la sancțiunile adoptate împotriva Rusiei în răspuns la atacul său din Ucraina, că măsurile au avut efectul opus celui promis la implementarea lor: „Brutalitatea războiului crește şi economia europeană, mai curând decât cea rusă, a fost pusă în genunchi”, a spus el.

UPDATE 12:30 Pierderile de avioane ale Rusiei sunt susceptibile de a „depăși în mod semnificativ capacitatea de a fabrica noi structuri de aeronave”, a declarat Ministerul britanic al Apărării în cea mai recentă actualizare a informațiilor privind situația de pe frontul din Ucraina.

Acesta a adăugat: „Timpul necesar pentru formarea de piloți competenți reduce și mai mult capacitatea Rusiei de a regenera capacitatea de luptă aeriană”.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 07 November 2022



Find out more about the UK government’s response: https://t.co/nOk01oHSNN



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/bmQn6FHZYH — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 7, 2022

De asemenea, a menționat comandantul-șef al forțelor armate ucrainene, care, potrivit acestuia, a afirmat joi că Rusia a „pierdut în Ucraina un număr de peste două ori mai mare de avioane decât în războiul sovietic-afgan”.

Aceasta se ridică la „278 de avioane pierdute în Ucraina, față de 119 în Afganistan”, a continuat raportul.

„În timp ce nu putem verifica independent aceste cifre, lipsa continuă a superiorității aeriene a Rusiei este probabil exacerbată de slaba pregătire, pierderea echipajelor experimentate și riscurile sporite de a efectua sprijin aerian apropiat în zonele dense de apărare aeriană”.

UPDATE 11:13 În zona de responsabilitate a Grupului de Forțe „Est”, de la începutul zilei, rușii au bombardat 12 localități și au deteriorat 13 infrastructuri civile și critice. În urma bombardamentelor, doi civili au fost uciși, cinci au fost răniți, potrivit serviciului de presă al grupării Forțelor Comune ale Forțelor Armate ale Ucrainei, scrie Ukrinform.

„În zona de responsabilitate a Grupului de Forțe de Est, de la începutul zilei, inamicul a bombardat 12 așezări și a deteriorat 13 infrastructuri civile și critice. 2 civili au fost uciși și încă 5 răniți. 245 de cetățeni ai Ucrainei au fost evacuați din zona ostilităților”, se arată în comunicat.

UPDATE 10:40 Peste 1.500 de morminte noi au fost săpate într-un loc cu gropi comune din apropierea orașului devastat Mariupol din sudul Ucrainei, arată noi imagini din satelit, conform BBC. Ultimele imagini din satelit realizate de Maxar arată că trei gropi comune de lângă Mariupol – aflate la Starîi Krîm, Manhuș și Vinogradne – au crescut constant, începând din primăvară.

UPDATE 10:10 În jurul orei 9:30, în regiunea Herson, tunurile antiaeriene ucrainene au doborât un avion de atac rusesc Su-25, notează Ukrinform, citând comandamentul Forțelor Aeriene ale Forțelor Armate ale Ucrainei.

De asemenea, rușii au lansat rachete S-300 asupra unei localități din regiunea Zaporojie. Șeful administrației militare Aleksandr Staruh, a anunțat pe Telegram că în urma loviturii au fost avariate casa de cultură, depozitul unei întreprinderi și mai multe clădiri private.

UPDATE 9:50 Rușii au început să construiască o linie de apărare în jurul Mariupolului, construind mici piramide din beton, scrie Ukrinform. Agenția de presă îl citează pe Petro Andryushchenko, consilier al primarului din Mariupol, care a spus: „În jurul Mariupolului, ocupanții au început să construiască o linie de apărare. Două mini-betoniere au fost instalate la Mariupol”.

UPDATE 8:47 Consilierul american pentru securitate națională, Jake Sullivan, a avut discuții confidențiale în ultimele luni cu consilierul prezidențial rus Iuri Ușakov și cu secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, Nikolai Patrușev, scrie The Wall Street Journal, citând surse din rândul înalților oficiali americani.

Potrivit publicației, scopul discuțiilor a fost încercarea de a evita escaladarea în continuare a războiului din Ucraina. În cadrul discuțiilor s-a discutat și despre inadmisibilitatea utilizării armelor nucleare, potrivit WSJ. În același timp, după cum au precizat sursele publicației, soluționarea conflictului nu a constituit subiectul acestor conversații.

WSJ nu a precizat când și în ce format au avut loc conversațiile. Kremlinul nu a răspuns solicitării publicației și nu a comentat publicația.

Săptămâna trecută, The New York Times a raportat că înalți oficiali militari ruși au discutat despre utilizarea armelor nucleare în Ucraina. Potrivit publicației, liderii militari ruși au discutat „cum și când” Moscova ar putea folosi arme nucleare. În același timp, președintele rus Vladimir Putin nu a luat parte la aceste conversații, notează ziarul.

UPDATE 8:23 Noaptea trecută a fost atacată clădirea administrației feroviare din centrul orașului Donețk. În urma loviturii a izbucnit un incediu puternic. Salvatorii au luptat cu flăcările pe parcursul întregii nopți, scrie canalul de telegram Politica Stranî.

UPDATE 7:59 În ultimele 24 de ore, rușii au lansat patru rachete și 24 de lovituri aeriene pe teritoriul Ucrainei. Au fost atacate 30 de localități. De asemenea, rușii au efectuat peste 55 de atacuri din sistemele de lansare multiplă de rachete, relatează Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei în raportul din dimineața de 7 noiembrie.

„Zonele a 30 de localități din regiunile Zaporojie, Donețk, Lugansk, Nikolaev, Sumî și Herson au fost supuse unor lovituri ostile”, se arată în raport.

Situația în direcțiile Volîn și Polesie nu s-a schimbat semnificativ. În direcțiile Seversk, Slobojansk, Kupiansk, Limansk, Bahmut, Avdeevska, Novopavlovsk, Zaporojie și Yujnobugsk, rușii au tras din diferite tipuri de arme, în special: mortare, tunuri și artilerie de rachete, tancuri.

În plus, trupele ruse au continuat să efectueze recunoașteri aeriene, folosind activ drone, făcând peste 20 de ieșiri.

UPDATE 7:45 Continuă atacul asupra regiunii Dnepropetrovsk. Trupele ruse au tras din sistemele „Grad” și din artileria asupra a două localități din raionul Nikopol: Mirovskaia și Marganețkaia. Șeful administrației militare a regiunii, Valentin Reznicenko, susține că victime nu au fost înregistrate.

