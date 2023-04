LIVE TEXT Ucraina nu a identificat arme de fabricație chineză pe câmpul de luptă. Război în Ucraina, ziua 418

UPDATE 14:10 Ucraina nu a găsit arme de fabricație chineză folosite de Rusia pe câmpul de luptă, a declarat Oleksii Danilov, secretarul pentru securitate națională și apărare, într-un interviu acordat la 16 aprilie, potrivit The Kyiv Independent.

„În cazul în care acest lucru se va schimba, vom notifica prompt atât societatea (ucraineană), cât și lumea. Cu toate acestea, având în vedere implicarea Chinei în afacerile mondiale, nu este clar de ce ar alege să furnizeze arme Federației Ruse în acest moment”, a declarat Danilov.

Danilov a adăugat că, atunci când Ucraina a putut confirma că Rusia a început să folosească drone de fabricație iraniană pentru a ataca țara, autoritățile „au făcut imediat o declarație în acest sens” și au făcut apel la țările ale căror componente au fost folosite la fabricarea dronelor.

China s-a poziționat în mod public ca un potențial mediator între Rusia și Ucraina. La 14 aprilie, ministrul chinez de externe Qin Gang a declarat că țara sa nu va vinde armament niciuneia dintre părțile implicate în război.

Cu toate acestea, Li Shangfu, noul ministru al apărării al Chinei, a vizitat Rusia la 16 aprilie, în prima sa vizită oficială în străinătate, și s-a întâlnit cu președintele rus Vladimir Putin, afirmând că a „ales în mod special Rusia” pentru a „sublinia natura specială și importanța strategică” a relațiilor bilaterale dintre cele două țări.

UPDATE 12:27 Federația Rusă menține șapte nave în serviciu de luptă, inclusiv trei purtătoare de rachete de croazieră Kalibr, cu un tir total de până la 16 rachete, transmit Forțele navale Armate ale Ucrainei.

„Începând cu ora 11:00, pe 17 aprilie, în Marea Neagră se află 7 nave inamice în serviciu de luptă, inclusiv 3 portavioane cu rachete de croazieră Kalibr, cu o încărcătură totală de până la 16 rachete”, se arată în comunicat.

UPDATE 11:10 Slovacia a transmis Ucrainei nouă avioane de vânătoare MiG-29, a anunțat pe Facebook ministrul slovac al Apărării, Jaroslav Nagy. Potrivit acestuia, cele nouă avioane au fost transferate Ucrainei pe cale terestră, cu respectarea tuturor măsurilor de securitate.

În total, 13 avioane au fost transferate Ucrainei de către Slovacia, primele patru avioane de luptă fiind transportate de piloții ucraineni în luna martie. Slovacia a fost prima țară care a transferat avioanele de vânătoare către Ucraina.

Autoritățile ruse au calificat transferul avioanelor MiG-29 drept un „pas neprietenos” față de Rusia și o încălcare a obligațiilor internaționale.

UPDATE 9:46 În fiecare zi autoritățile ucrainene raportează victimele civile în urma exploziilor minelor plantate de ruși pe teritoriul Ucrainei. Cele mai afectate zone sunt regiunile Herson și Harkov: teritorii ocupate anterior de Rusia. Ministerul britanic al Apărării precizează în raportul zilnic privind situația de pe front că odată cu sosirea primăverii și creșterea numărului de persoane angajate în activități agricole, riscul incidentelor va crește.

În total, peste 750 de victime civile au fost provocate de mine numai de la începutul invaziei, una din opt victime fiind un copil. Astfel, serviciile de informații militare britanice consideră că va fi nevoie de cel puțin zece ani pentru a curăța Ucraina de mine.

