LIVE TEXT Ucraina impune sancțiuni împotriva fiicelor lui Putin. 191 de zile de război în Ucraina

Sunt 191 de zile de război în Ucraina. Noaptea trecută, rușii au atacat regiunea Dnepropetrovsk. Un bărbat de 56 de ani a fost rănit, anunță șeful administrației militare a regiunii, Valentin Reznicenko. Trupele ruse au atacat și orașul Harkov: nu au fost înregistrate victime, susțin autoritățile locale.

Președintele rus Vladimir Putin a anunțat începerea unei „operațiuni militare speciale” în Ucraina, în primele ore ale zilei de 24 februarie 2022. Acțiunile Rusiei au fost condamnate ferm de SUA, membrii NATO și Uniunea Europeană, precum și de multe alte țări care au impus ulterior sancțiuni împotriva Federației Ruse, inclusiv împotriva oligarhilor ruși și persoanelor apropiate lui Putin.

UPDATE 17:05 Ucraina a impus sancțiuni împotriva fiicelor lui Putin. Guvernul de la Kiev a extins lista de sancțiuni împotriva Rusiei pentru a include și fiicele lui Vladimir Putin, Katerina Tikhonova și Maria Vorontsova.

În total, noile sancțiuni au afectat 99 de persoane fizice și 178 de persoane juridice, inclusiv funcționari ai băncilor naționale din Rusia și Belarus, grupul de companii și întreprinderi Tsargrad din complexul militar-industrial al Federației Ruse.

„De acum înainte, restricțiile asupra statului agresor și susținătorilor săi vor fi aplicate simultan de către țările partenere și Ucraina”, se arată într-un comunicat al Ministerului Reintegrării.

UPDATE 16:11 BBC Russia susține că, în baza rapoartelor oficiale, a reușit să identifice peste 6 020 de soldați ruși care au murit în războiul din Ucraina.

„În fiecare săptămână, descoperim noi dovezi ale înmormântărilor militarilor ruși în diferite localități din Rusia, care nu sunt raportate de autoritățile locale. În baza acestor date, putem presupune că lista de victime stabilite de BBC poate conține cu 40-60% mai puține nume ale morților decât cele îngropate în realitate în Rusia”, scrie BBC Russia.

UPDATE 15:22 Rusia și Ucraina au făcut schimb de prizonieri de război. 14 militari ucraineni s-au întors acasă, anunță autoritățile ucrainene.

Schimbul a avut loc în regiunea Donețk. Militarii au fost capturați în această primăvară. Militarii brigăzilor mecanizate separate 58 și 30 s-au întors acasă. Printre ei se numără un ofițer și un medic militar. Rusia încă nu a comentat schimbul de prizonieri.

UPDATE 14:10 Finlanda va trimite Ucrainei un nou sprijin militar în valoare de 8,3 milioane de euro.

Potrivit Ministerului Apărării al Finlandei, conținutul, precum și metodele și momentul livrării asistenței militare nu vor fi dezvăluite. Ministerul a explicat că o astfel de decizie ar garanta livrarea mărfurilor la destinație.

Ministrul finlandez al Apărării, Antti Kaikkonen, a spus că Ucraina, ca și până acum, are într-adevăr nevoie de un astfel de sprijin. Acesta este al optulea transport de ajutor de apărare oferit de Finlanda pentru Ucraina.

UPDATE 12:48 Ministrul rus al Apărării Serghei Șoigu a declarat vineri, 2 septembrie, că forțele armate ucrainene au lansat un atac și în regiunea Nikolaev împotriva armatei ruse, vorbind despre „pierderi semnificative” de partea ucrainenilor, potrivit TASS.

„O încercare de a ataca a Forțelor Armate ale Ucrainei în Nikolaev-Krivoi Rog și în alte direcții continuă, inamicul suferă pierderi semnificative”, a spus el în cadrul unei videoconferințe.

Șoigu a declarat că „tentativa de ofensivă” a fost planificată de biroul președintelui ucrainean Volodimir Zelensky pentru a „crea iluzia în rândul occidentalilor a capacității Forțelor Armate ale Ucrainei de a desfășura o ofensivă”.

UPDATE 11:30 Premierul ucrainean Denîs Şmîgal a îndemnat Germania să-i livreze Kievului tancuri de luptă moderne, pentru a ajuta forțele armate ucrainene să lupte împotriva invaziei ruse, transmite DW.

Este necesară o „schimbare de filosofie” în ceea ce privește livrările de arme pentru Ucraina, a spus Şmîgal, înaintea vizitei sale la Berlin pe care o va întreprinde la sfârșitul acestei săptămâni. Kievul așteaptă ca SUA să-i livreze tancuri Abrams, iar Germania – tancuri Leopard 2, care pot fi utilizate pe câmpul de luptă, a precizat premierul ucrainean.

Livrările directe de tancuri de luptă și de vehicule de infanterie de luptă pentru Ucraina rămân un subiect tabu în Germania, unde populația este de obicei precaută cu privire la orice formă de intervenție militară externă. Nicio ţară din NATO nu a livrat până acum astfel de sisteme de arme Ucrainei.

Şmîgal este așteptat să sosească la Berlin sâmbătă și va fi primit de cancelarul german federal Olaf Scholz duminică. El va fi oficialul de cel mai înalt rang care vizitează Berlinul de la declanșarea invaziei ruse asupra Ucrainei, în urmă cu șase luni.

Germania a ezitat inițial să livreze arme Kievului, însă a trimis ulterior 10 obuziere, trei lansatoare de rachete multiple şi trei vehicule blindate de depanare.

Şmîgal a salutat schimbarea de atitudine a Berlinului, de la a trimite doar echipament de protecție și căști până la a livra arme de ultimă generație, însă a subliniat că Ucraina are nevoie de mai multe arme și echipamente, cât de repede posibil.

UPDATE 10:55 Rusia nu a permis accesul jurnaliștilor care însoțeau echipa de inspectori a Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA) la centrala nucleară Zaporojie din sudul Ucrainei, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelensky.

Directorul general al AIEA, Rafael Grossi, a fost de acord ca jurnaliști ucraineni şi străini să însoțească membrii misiunii AIEA la centrala nucleară ocupată de ruși din sudul Ucrainei, pentru „ca lumea să afle adevărul”, a afirmat Zelensky în mesajul său video difuzat joi seara.

Cu toate acestea, când echipa de inspectori a sosit la complexul centralei nucleare joi la prânz, rușii nu le-au permis jurnaliștilor să intre în zonă, a mai spus Zelensky.

Afirmația sa este susținută de imaginile transmise de televiziunea de stat rusă cu declarația de presă a lui Grossi în fața centralei nucleare, în care singurele microfoane vizibile erau cele ale mass-mediei ruse. Șeful AIEA a publicat ulterior o înregistrare video pe Twitter.

I am finishing my first visit to #Ukraine’s #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant.@IAEAorg is here to stay and will maintain a continued presence at #ZNPP. pic.twitter.com/k4zO3IMe2I