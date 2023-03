LIVE TEXT Ucraina a primit trei tancuri Leopard 2A6, donate de Portugalia. Război în Ucraina, ziua 398

UPDATE 14:58 Ucraina a primit în aceste zile și trei tancuri germane Leopard 2A6, donate de Portugalia, a anunțat Ministerul portughez al Apărării.

Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina are nevoie de 300-500 de tancuri pentru o contraofensivă. Anterior, alte câteva țări au transferat tancurile promise către Ucraina. Astfel, Ucraina a primit deja opt tancuri Leopard 2 din Norvegia, primele tancuri Leopard 2 din Polonia și mai multe tancuri franceze AMX-10 RC. Din Germania, Ucraina a primit 18 tancuri Leopard 2 împreună cu muniție și piese de schimb, precum și 40 de vehicule de luptă pentru infanterie Marder.

UPDATE 14:00 Statele Unite sprijină crearea unui tribunal special care să investigheze crimele Rusiei împotriva Ucrainei, a declarat purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Stat al SUA pentru justiție penală globală, Beth Van Schaack, citată de „Vocea Americii”.

Potrivit acesteia, tribunalul poate funcționa după mai multe scenarii. De exemplu, în activitatea instanței ar putea fi implicat personal internațional: judecători, procurori, avocați etc. Sau comunitatea internațională ar putea oferi asistență de specialitate la cererea Ucrainei.

UPDATE 12:37 Posibilele atacuri cu drone împotriva infrastructurii energetice vitale reprezintă o amenințare serioasă la adresa securității energetice a Rusiei, a declarat marți ministrul Energiei, Nikolai Șulghinov, relatează Reuters. Șulghinov nu a menționat numele Ucrainei, dar Rusia afirmă că a dejucat mai multe tentative de atacuri cu drone ucrainene în ultimele luni, potrivit sursei citate.

Ucraina nu a recunoscut în mod public lansarea de atacuri împotriva unor ținte din interiorul Rusiei, dar oficiali de rang înalt de la Kiev au părut, ocazional, să salute vestea unor atacuri reușite cu drone pe teritoriul rusesc.

El a precizat că a cooperat cu Ministerul rus al Apărării și cu serviciul de securitate FSB pe această temă.

UPDATE 11:55 O grădiniță și o școală au fost bombardate în Kramatorsk în noaptea de 28 martie.

O clădire a unei întreprinderi a fost, de asemenea, avariată de bombardament, a declarat șeful administrației regionale din Donețk, Pavel Kirilenko. Civilii nu au fost răniți, a adăugat oficialul ucrainean.

UPDATE 10:20 Într-o analiză zilnică a invaziei rusești la scară largă în Ucraina, experții britanici scriu că Regimentul 10 de tancuri al Rusiei ar fi pierdut majoritatea tancurilor sale în încercarea de a încercui dinspre sud localitatea Avdiivka, regiunea Donețk. Totuși, notează Ministerul britanic al Apărării, trupele rusești nu au reușit să facă progrese semnificative în această direcție.

De asemenea, experții britanici atrag atenția asupra problemelor Corpului III de armată al forțelor armate ruse. Potrivit numeroaselor rapoarte din surse deschise, scrie ministerul, această unitate dă dovadă de o pregătire de luptă limitată, în ciuda faptului că a fost antrenată în Belarus.

UPDATE 10:07 Ministrul ucrainean al Apărării a arătat noi imagini cu tancurile britanice Challenger 2, care au ajuns recent în Ucraina.

„A fost o plăcere să conduc primul transportor blindat de trupe Challenger 2. Aceste tancuri, furnizate de Marea Britanie, au ajuns recent în țara noastră”, a scris Aleksei Reznikov pe Twitter, unde a postat un videoclip cu tehnica donată armatei ucrainene.

It was a pleasure to take the first Ukrainian Challenger 2 MBT for a spin.

Such tanks, supplied by the United Kingdom, have recently arrived in our country.

These fantastic machines will soon begin their combat missions.

Thank you, @RishiSunak, @BWallaceMP, and the 🇬🇧 people.