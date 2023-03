LIVE TEXT Ucraina a primit o tranșă de 1,5 miliarde de euro din pachetul de ajutor de 18 miliarde de la UE. Război în Ucraina, ziua 391

UPDATE 15:20 Ucraina a primit încă o tranșă de 1,5 miliarde de euro din pachetul de ajutor de 18 miliarde de euro al Uniunii Europene, a anunțat marți, 21 martie, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

„Sprijinul nostru ajută Ucraina să funcționeze în timp ce (se) apără. Împreună, scriem viitorul european al Ucrainei”, a scris von der Leyen.

Today we disbursed another €1.5 billion to Ukraine.



Our support helps keep Ukraine running, while defending itself.



And puts Ukraine firmly on its EU path by supporting reforms – good governance and financial stability, for example.



Together we’re writing Ukraine’s 🇪🇺 future pic.twitter.com/O3HJn0JrRF