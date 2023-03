LIVE TEXT Trupele rusești continuă operațiunea de încercuire a orașului Avdiivka fără progrese semnificative, dar cu pierderi grele – Ministerul britanic al Apărării. Război în Ucraina, ziua 398

UPDATE 10:20 Într-o analiză zilnică a invaziei rusești la scară largă în Ucraina, experții britanici scriu că Regimentul 10 de tancuri al Rusiei ar fi pierdut majoritatea tancurilor sale în încercarea de a încercui dinspre sud localitatea Avdiivka, regiunea Donețk. Totuși, notează Ministerul britanic al Apărării, trupele rusești nu au reușit să facă progrese semnificative în această direcție.

De asemenea, experții britanici atrag atenția asupra problemelor Corpului III de armată al forțelor armate ruse. Potrivit numeroaselor rapoarte din surse deschise, scrie ministerul, această unitate dă dovadă de o pregătire de luptă limitată, în ciuda faptului că a fost antrenată în Belarus.

UPDATE 10:07 Ministrul ucrainean al Apărării a arătat noi imagini cu tancurile britanice Challenger 2, care au ajuns recent în Ucraina.

„A fost o plăcere să conduc primul transportor blindat de trupe Challenger 2. Aceste tancuri, furnizate de Marea Britanie, au ajuns recent în țara noastră”, a scris Aleksei Reznikov pe Twitter, unde a postat un videoclip cu tehnica donată armatei ucrainene.

