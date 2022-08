LIVE TEXT Decretul de creștere a efectivelor armatei ruse indică că Putin încearcă să evite mobilizarea generală – ISW. A 184-a zi de război în Ucraina

Noaptea, pe 25 august, trupele ruse au tras peste 100 de obuze asupra mai multor comunități din regiunea Sumy. Ocupanții ruși au bombardat de nouă ori noaptea trecută și regiunea Dnipropetrovsk. Lupte grele continuă să aibă loc în mai multe regiuni din Ucraina.

La 24 august, ministrul rus al Apărării, Serghei Șoigu, a declarat Organizației de Cooperare din Shanghai că Rusia încetinește în mod deliberat ritmul campaniei sale militare în Ucraina, din cauza necesității reducerii victimelor civile. Potrivit Ministerului britanic al Apărării, această declarație este aproape sigur dezinformare intenționată. „Ofensiva Rusiei a stagnat din cauza performanțelor militare slabe ale Rusiei și a rezistenței acerbe a Ucrainei. Sub ordinele lui Shoigu, forțele care operează în Ucraina au ratat în mod repetat termenele operaționale planificate”, se arată în raportul oficialilor britanici.

Președintele rus Vladimir Putin a anunțat începerea unei „operațiuni militare speciale” în Ucraina, în primele ore ale zilei de 24 februarie 2022. Acțiunile Rusiei au fost condamnate ferm de SUA, membrii NATO și Uniunea Europeană, precum și de multe alte țări care au impus ulterior sancțiuni împotriva Federației Ruse, inclusiv împotriva oligarhilor ruși și persoanelor apropiate lui Putin.

UPDATE 09:35 Președintele rus Vladimir Putin ar încerca să evite declararea unei mobilizări generale. Acest lucru este indicat de decretul semnat de acesta pentru a crește efectivele armatei Federației Ruse, potrivit Institutului pentru Studiul Războiului (ISW).

#Russian President Vladimir #Putin’s August 25 decree to increase the size of the Russian military is unlikely to generate significant combat power in the near future and indicates that he is unlikely to order a mass mobilization soon.



Full report: https://t.co/WM9aqL35bG pic.twitter.com/hKn0N78BCd