LIVE TEXT Trupele ruse au lansat un atac cu drone în regiune Sumî: o familie, ucisă în timpul nopții. Război în Ucraina, ziua 1315

UPDATE 08:35 Un atac cu drone lansat de Rusia în noaptea de 29 spre 30 septembrie a lovit localitatea Cerneciciîna, regiunea Sumî, ucigând o familie – doi părinți și cei doi copii ai lor. Guvernatorul regiunii Sumî, Oleg Hrihorov, a declarat că drona a lovit în mod direct o clădire rezidențială, descriind incidentul drept „un atac țintit”. Niciun membru al familiei nu a supraviețuit, scrie presa ucraineană.

Victimele sunt un cuplu și cei doi băieți ai lor, în vârstă de șase și patru ani. Echipajele de salvare au scos trupurile neînsuflețite dintre ruinele locuinței distruse, susțin autoritățile militare ucrainene.

„Este o pierdere cumplită pentru întreaga comunitate și regiune”, a transmis Hrihorov. „Transmit sincere condoleanțe familiei și celor apropiați. Moartea familiei din localitate este o tragedie pe care nu o vom uita și nu o vom ierta niciodată”, a adăugat el.

Satele de graniță din nord-estul regiunii Sumî sunt supuse zilnic unor valuri de atacuri rusești. Intensitatea acestor lovituri a determinat evacuări obligatorii în sute de localități.

În primăvară, Rusia a încercat să deschidă un nou front în regiune, reușind să ocupe mai multe sate în lunile mai și iunie și apropiindu-se la doar 20 de kilometri de capitala regională. Pe 12 septembrie, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că forțele ucrainene au „zădărnicit” ofensiva rusă din Sumî.