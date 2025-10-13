LIVE TEXT Trump sugerează posibilitatea furnizării rachetelor Tomahawk Ucrainei: „Cred că ar trebui să discutăm despre asta cu Rusia”. Război în Ucraina, ziua 1328

UPDATE 8:52 Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că ar putea aproba transferul rachetelor de croazieră cu rază lungă de acțiune Tomahawk către Ucraina, dacă Rusia va refuza să pună capăt războiului. Totodată, el a menționat că este dispus să discute acest subiect cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin.

Potrivit lui Trump, „Ucraina ar dori să aibă Tomahawk-uri”, iar el a confirmat că a purtat discuții privind posibilitatea furnizării acestor rachete Kievului. Președintele american a adăugat că ar putea fi nevoie de o conversație directă cu Vladimir Putin în legătură cu acest subiect.

„Aș putea să-i spun lui Putin că vom oferi Ucrainei rachete Tomahawk dacă Moscova nu dorește să încheie războiul. Vor ei ca Tomahawk-urile să zboare în direcția lor? Nu cred. Cred că ar trebui să vorbesc despre asta cu Rusia”, a spus Trump.

El a mai afirmat că i-a transmis președintelui ucrainean Volodîmîr Zelenski că Tomahawk-urile reprezintă „un nou pas în escaladarea conflictului”, dar că Rusia „nu are nevoie” de o astfel de situație.