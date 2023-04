LIVE TEXT Trei morți și 17 răniți în urma atacurilor Rusiei asupra a 9 regiuni ucrainene în ultimele 24 de ore. A 408-a zi a agresiunii Federației Ruse în Ucraina

UPDATE 13:40 Trupele rusești au efectuat atacuri împotriva a nouă regiuni ucrainene în ultimele 24 de ore, a anunțat la 7 aprilie centrul media al Ministerului ucrainean al Apărării.

Trei civili au fost uciși, iar alți 17 au fost răniți în atacurile rusești la nivel național până la ora 9:00.

Atacurile rusești au fost raportate în regiunile Donețk, Herson, Cernihiv, Harkov, Sumî, Dnipropetrovsk, Zaporojie, Nikolaiev și Luhansk din estul, sudul și nordul Ucrainei.

Potrivit raportului, Rusia a lovit un total de 114 așezări folosind mortiere, tancuri, artilerie, rachete S-300, sisteme de rachete cu lansare multiplă (MLRS), drone și aviație tactică.

Au fost lovite 32 de facilități de infrastructură, a adăugat centrul media.

UPDATE 10:40 Rusia pare să fi obținut câștiguri importante în Bahmut, afirmă Ministerul britanic al Apărării.

Ministerul britanic al Apărării afirmă în actualizarea sa zilnică că forțele rusești „au avansat foarte probabil în centrul orașului (Bahmut) și au ocupat malul vestic al râului Bakhmutka. Ruta cheie de aprovizionare a Ucrainei la vest de oraș este probabil grav amenințată”.

Acesta adaugă că „există o posibilitate realistă ca, la nivel local, comandanții Wagner și ai Ministerului rus al Apărării să fi făcut o pauză în cearta lor continuă și să fi îmbunătățit cooperarea”.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 7 April 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/NJNBkledZx



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/KlEvFt4ykR