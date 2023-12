LIVE TEXT Suedia va oferi Ucrainei un nou pachet de ajutor umanitar, cel mai mare de până acum. Război în Ucraina, ziua 656

UPDATE 18:29 Suedia va oferi Ucrainei un nou pachet de ajutor umanitar în valoare de 1,4 miliarde de coroane suedeze, echivalentul a peste 120 de milioane de euro, pentru perioada de iarnă. Anunțul a fost făcute de premierul Ulf Kristersson și de ministrul pentru cooperare internațională și comerț exterior, Johann Forssell, în timpul unei ședințe de informare, relatează hromadske, cu referire la postul public de televiziune suedez STV.

Christersson a precizat că acesta este cel mai mare pachet de ajutor pentru Ucraina din partea Suediei.

Cea mai mare parte a banilor, aproximativ 79 de milioane de euro, va merge către Fondul de redresare a Ucrainei al Băncii Mondiale, care sprijină infrastructura în domeniile energiei, locuințelor, asistenței medicale și transporturilor.

De asemenea, banii vor fi folosiți pentru a cumpăra echipamente pentru încălzire și capacitate de transmisie în rețeaua ucraineană. În plus, pachetul va finanța și alte domenii pentru a-i ajuta pe ucraineni să supraviețuiască iernii, în special, vorbim despre crearea de adăposturi.

Potrivit lui Forssell, pachetul conține tipul de ajutor pe care Ucraina l-a solicitat.

UPDATE 15:50 Trupele rusești au bombardat Antonovka, o suburbie din Herson, timp de câteva ore în după-amiaza aceasta, raportează procuratura regională din Herson și șeful administrației militare regionale, Alexander Prokudin.

Potrivit forțelor de ordine, obuzul a lovit o bucătăria de vară. Salvatorii au scos o femeie rănită de sub dărâmături, care se află acum în îngrijirea medicilor. De asemenea, tot de acolo a fost scos cadavrul unui bărbat de 69 de ani. Se știe că a fost spitalizat și un bărbat de 59 de ani.

Totodată, în Herson, doi bărbați de 24 și, respectiv, 34 de ani a fost răniți. Victima de 24 de ani a primit răni la nivelul maxilarului, pieptului și picioarelor. Medicii se luptă pentru viața victimei.

UPDATE 13:00 Regatul Unit al Marii Britanii a anunțat astăzi, 11 decembrie, o nouă coaliție de capacitate maritimă cu Norvegia pentru a sprijini marina ucraineană și achiziționarea de către Kiev a două nave britanice de vânătoare de mine.

Obiectivul coaliției este de a livra „nave și vehicule pentru a consolida capacitatea Ucrainei de a opera pe mare” și de a oferi „instruire, echipamente și infrastructură pentru a consolida securitatea în Marea Neagră”, se arată într-un comunicat.

Secretarul britanic al apărării, Grant Shapps, urmează să confirme furnizarea a două nave din clasa Sandown alături de omologul său norvegian Bjorn Arild Gram.

UPDATE 12:15 În nordul regiunii Donețk, un consilier al primarului din Mariupol, Petro Andriușcenko a surprins camioane ale armatei rusești, transportând apărări din beton, așa-numitele „dinți de dragon”.

UPDATE 11:15 Președintele ucrainean Volodîmîr Zelenski a declarat că a vorbit cu premierul ungar Viktor Orban „cât se poate de sincer”, în timpul ceremoniei de inaugurare a noului președinte ales al Argentinei, pe 10 decembrie.

De la începutul invaziei la scară largă a Rusiei în Ucraina, Ungaria a obstrucționat în mod repetat fondurile UE pentru Kiev, opunându-se în același timp sancțiunilor împotriva Rusiei. Orban a refuzat să ofere ajutor militar Ucrainei și a amenințat că va bloca aderarea Ucrainei la UE dacă liderii nu vor fi de acord să își revizuiască întreaga strategie de sprijin.

Decizia finală privind începerea negocierilor cu R. Moldova și Ucraina va fi luată de către statele membre la reuniunea Consiliului European din 14-15 decembrie și singurul suspans rămâne poziția Ungariei.

Zelensky and Orban having an animated chat on the sidelines in Argentina a week before the European Council is to decide on opening accession negotiations with Ukraine, which the Hungarian PM has been against. 👀

