LIVE TEXT SUA văd progrese în ceea ce privește contraofensiva ucraineană, afirmă Antony Blinken. Război în Ucraina, ziua 560

UPDATE 14:36 Secretarul de stat american Antony Blinken, care efectuează o vizită surpriză la Kiev, a declarat că Statele Unite văd progrese în ceea ce privește contraofensiva ucraineană. Blinken a spus că, în cea de-a treia sa vizită de la invazia rusă, a fost din nou „impresionat de curajul și rezistența extraordinară a poporului ucrainean, a forțelor ucrainene, a conducerii Ucrainei”, scrie CNN.

„Și mă aflu aici, în primul rând, pentru a demonstra sprijinul nostru continuu și hotărât pentru Ucraina, în timp ce aceasta face față acestei agresiuni. Am văzut progrese în ceea ce privește contraofensiva, ceea ce este foarte încurajator. Vrem să ne asigurăm că Ucraina are ceea ce are nevoie nu numai pentru a reuși în contraofensivă, ci și pentru a avea ceea ce are nevoie pe termen lung, pentru a se asigura că are o puternică forță de descurajare, o puternică capacitate de apărare, astfel încât, în viitor, agresiune ca aceasta să nu se mai repete”, a spus Blinken.