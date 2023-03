LIVE TEXT Statele Unite anunță un nou pachet de ajutor militar pentru Ucraina. Război în Ucraina, ziua 390

UPDATE 18:25 Statele Unite au anunțat un nou pachet de ajutor militar pentru Ucraina, care include muniție pentru HIMARS, rachete HARM, arme antitanc și altele.

„Astăzi, ca urmare a unei delegări de autoritate din partea președintelui Biden, autorizez cea de-a 34-a retragere de arme și echipamente americane pentru Ucraina, în valoare de 350 de milioane de dolari. Acest pachet de asistență militară include mai multă muniție pentru HIMARS și obuziere furnizate de SUA pe care Ucraina le folosește pentru a se apăra, precum și muniție pentru vehiculele de luptă pentru infanterie Bradley, rachete HARM, arme antitanc, bărci fluviale și alte echipamente”, a anunțat secretarul de stat american Antony Blinken.

Today the United States announced a critical new package of military assistance for Ukraine to repel Russia’s aggression. We stand #UnitedWithUkraine. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 20, 2023

UPDATE 18:03 „Dacă mergi la Moscova și stai trei zile la aceeași masă cu președintele Putin și asculți punctul lui de vedere asupra unui război care a început și s-ar putea încheia astăzi, ar trebui cel puțin să iei telefonul și să vorbești și cu președintele Zelenski, să aibă punctul său de vedere”, a declarat pentru CNN purtătorul de cuvânt al Consiliului Național de Securitate, John Kirby, asigurând că Casa Albă urmărește „foarte, foarte îndeaproape” întâlnirea de la Moscova dintre Xi şi Vladimir Putin.

UPDATE 17:40 Rușii au bombardat satul Veletianske și satul Lvovo din regiunea Herson. Există victime, anunță șeful Oficiului președintelui Ucrainei, Andrei Yermak.

UPDATE 17:10 La Kremlin a avut loc o întâlnirea între președintele rus Vladimir Putin și președintele chinez Xi Jinping.

„În dezvoltarea cooperării strategice internaționale dintre China și Rusia, ar trebui, pe de o parte, să atingem obiectivul de dreptate și egalitate în lume, iar pe de altă parte, să obținem o dezvoltare ulterioară, prosperitate în țările noastre”, a declarat Putin.

UPDATE 16.50: „Turcia a oprit tranzitul de bunuri sancționate către Rusia, cedând presiunilor americane și europene”, relatează Reuters.

Se presupune că Guvernul turc a informat întreprinderile cu privire la bunurile străine care nu mai pot fi transportate în Rusia de acum înainte. „Interdicția este în vigoare de la 1 martie”, a declarat Çetin Tekdelioğlu, șeful Asociației Exportatorilor de Metale Feroase și Neferoase din Istanbul.

„Orice marfă din această listă este blocată pentru importul în Rusia, indiferent de țara din care provine”, a spus el.

UPDATE 16.30: Miniștrii Afacerilor Externe și ai Apărării ai Uniunii Europene au convenit asupra unui plan de achiziție comună de muniție, care prevede furnizarea a 1 milion de obuze Ucrainei, a anunțat prim-ministra Estoniei, Kaja Kallas pe Twitter.

„Ucraina are nevoie de muniție și a cerut-o. Am propus ca statele membre ale UE să achiziționeze împreună 1 milion de obuze pentru Ucraina. Mă bucur că miniștrii de externe și ai apărării din UE au aprobat inițiativa astăzi. Acest lucru ajută la accelerarea industriei europene de apărare și la consolidarea securității noastre”, a declarat Kaja Kallas.

#Ukraine needs ammunition and has asked for it.



I proposed #EU member states jointly procure 1 million shells for Ukraine.



Glad that EU foreign and defence ministers approved the initiative today.



This helps to ramp up European defence industry and boost our security — Kaja Kallas (@kajakallas) March 20, 2023

UPDATE 16.05: Rada Supremă a Ucrainei îi încetează prematur atribuțiile deputatului Mikhailo Zabrodskii.

Se preconizează că va fi numit în funcția de adjunct al comandantului-șef al Forțelor Armate ucrainene, Valerii Zaluzhnii.

„Parlamentul ucrainean a încetat prematur puterile deputatului Mikhailo Zabrodskii din fracțiunea Solidaritatea Europeană”, a anuunțat deputatul Oleksii Goncharenko pe canalul său de Telegram. El a precizat că decizia a fost susținută de 307 deputați

„Generalul-locotenent se întoarce la serviciul militar – se preconizează că va fi numit comandantul-șef adjunct al AFU Valery Zaluzhni. A fost o onoare să lucrez alături de un astfel de om în Parlament. Sunt convins că experiența generalului Zabrodskii va permite armatei noastre să își sporească succesul”, a scris Goncharenko.

UPDATE 15.05: Parlamentul ucrainean a votat luni, 20 martie, pentru demiterea lui Pavlo Riabikin din funcția de ministru ucrainean pentru Industrii Strategice și a lui Mikailo Fedorov din funcția de viceprim-ministru și ministru pentru Transformare Digitală, relatează Unian.net

Potrivit Parlamentarului Goncharenko, Fedorov va fi numit în noua funcție. „În avans, el va deveni viceprim-ministru – ministru pentru Inovare, Dezvoltarea Educației, Științei și Tehnologiei – ministru al transformării digitale a Ucrainei. Candidatura sa pentru noua funcție va fi înaintată Radei la următoarea ședință”, a declarat deputatul Oleksii Goncharenko pe canalul său Telegram.

El a mai spus că Riabikin urmează să fie numit ambasador al Ucrainei în Republica Populară Chineză.

UPDATE 14.30: Luni, 20 martie, Parlamentul ucrainean a votat pentru demiterea lui Serghei Șkarlet din funcția de ministru al Educației și Științei.

Șkarlet însuși a scris pe Telegram că mandatul său de ministru ucrainean al Educației și Științei a expirat. El a spus că va continua să lucreze în domeniul educației.

UPDATE 13.55: Mandatul de arestare a lui Vladimir Putin a fost emis pe viață. „Există o consolidare a instrumentelor internaționale pentru a se asigura că nu există un adăpost sigur”, a spus procurorul Karim Khan. „Vladimir Putin și Maria Lvova-Belova, comisarul rus pentru copii, se vor confrunta cu mandate de arestare pentru tot restul vieții lor”, relatează BBC.

Comisara rusă pentru drepturile copilului, Maria Lvova-Belova, este căutată pentru aceleași infracțiuni.

Procurorul ICC Karim Khan a spus că „mandatele s-au bazat pe dovezi criminalistice, pe control și pe ceea ce au spus cei doi indivizi”.

„Instanța a avut inițial în considerare păstrarea în secret a mandatelor de arestare, dar a decis să le facă publice pentru a încerca să împiedice comiterea altor infracțiuni. Copiii nu pot fi tratați ca prada de război, nu pot fi deportați”, a spus Khan pentru BBC.

„Acest tip de infracțiune nu are nevoie să fii avocat, trebuie să fii om pentru a ști cât de gravă este”.

„There’s a strengthening of international instruments to ensure there’s no safe haven”



ICC Prosecutor Karim Khan says Vladimir Putin & Maria Lvova-Belova, Russian children’s commissioner, will face arrest warrants for the rest of their liveshttps://t.co/R38BJecLcP | #R4Today — BBC Radio 4 Today (@BBCr4today) March 20, 2023

UPDATE 12.35: În Kiev și în regiune sunt posibile întreruperi de energie electrică din cauza restricțiilor de transport în cazul unui consum crescut.

„În regiunea Zhitomir au fost aplicate restricții de consum din cauza unor avarii semnificative la rețeaua electrică”, anunță Ukrenergo pe canalul său Telegram.

„Consumul este mai mare decât în weekend, ceea ce este tipic pentru o zi lucrătoare. În cazul unei creșteri semnificative a consumului, sunt posibile restricții la Kiev și în regiune. În același timp, în regiunea Zhytomyr se aplică restricții de consum din cauza deteriorării semnificative a rețelei cauzate de atacurile repetate ale rușilor. În alte regiuni, în rețelele Ukrenergo nu există restricții care să facă necesară limitarea consumatorilor”, se arată în raport.

Ukrenergo raportează că „situația rămâne dificilă în regiunile de pe linia frontului, unde inamicul distruge rețelele cu bombardamente constante”.

UPDATE 12.30: Un bărbat din regiunea Herson și-a pierdut piciorul după ce a fost aruncat în aer de o mină rusească, a anunțat purtătorul de cuvânt al comandamentului operațional „Sud”, Vladislav Nazarov. El a precizat că evenimentul a avut loc dimineața în apropierea satului Malaia Aleksandrovka.

„Un bărbat în vârstă de 35 de ani a dat peste un exploziv inamic în pădure. Victima a fost grav rănită – și-a pierdut tibia stângă. Medicii îl operează acum”, se arată în raport.

UPDATE 10.55: În dimineața zilei de 20 martie, trupele rusești au bombardat orașul Avdiivka cu artilerie și cu rachete Grad, a anunțat șeful administrației militare regionale din Donețk, Pavlo Kirilenko pe canalul său de Telegram.

„În regiunea Donețk, invadatorii ruși au lansat un atac cu rachete asupra orașului Kramatorsk în toiul nopții, iar dimineața Avdiivka a fost atacată cu artilerie și cu rachete Grad”, a spus șeful administrației militare regionale din Donețk, Pavlo Kirilenko, pe canalul său de Telegram și a publicat fotografii ale distrugerilor.

UPDATE 9.25: Alertă aeriană pe întreg teritoriul Ucrainei.

La ora 09:00, un avion de vânătoare rusesc MiG-31K capabil să transporte rachete hipersonice de tip Kynzhal a fost detectat decolând de pe aerodromul Machulishchi din Belarus, relatează grupul de monitorizare Belaruskyy Gayun.

La ora 08:58, un avion de vânătoare de escortă a decolat de pe aerodromul Baranovichi.

UPDATE 9.15: Statul Major a actualizat datele despre pierderile Federației Ruse în războiul din Ucraina.

„Apărătorii ucraineni au eliminat 700 de invadatori ruși în ultimele 24 de ore. Pierderile totale de luptă ale Rusiei de la începutul invaziei pe scară largă, până la 20 martie, sunt, în mod provizoriu, de 165.610 persoane”, a anunțat Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei.

„Apărătorii ucraineni au distrus: tancuri rusești

3.537 (+5 în ultimele 24 de ore),

vehicule blindate de luptă – 6.869 (+16),

sisteme de artilerie – 2.577 (+9),

sisteme de apărare aeriană – 270 (+2),

UAV-uri operativ-tactice – 2.160 (+1),

vehicule rutiere și cisterne – 5.416 (+8),

echipamente speciale – 265 (+3)”.

UPDATE 9.00: Liderul chinez Xi Jinping a vorbit despre războiul din Ucraina și despre relațiile dintre China și Rusia. El a spus că viziunea lor de a pune capăt războiului „reflectă cât mai mult posibil unitatea comunității mondiale”.

Xi Jinping

Într-un articol publicat în presa rusă intitulat „Mergând cu fermitate înainte, spre noi perspective de prietenie, cooperare și dezvoltare comună între China și Rusia”, președintele chinez a descris războiul Rusiei împotriva Ucrainei drept „criza ucraineană”.

El a spus că poziția privind războiul publicată anterior de Ministerul chinez de Externe „reflectă cât se poate de mult unitatea de opinii a comunității mondiale privind depășirea crizei ucrainene”.

„Documentul servește drept factor constructiv pentru neutralizarea consecințelor crizei și promovarea unei soluții politice. Problemele complexe nu au soluții simple. Suntem convinși că se va găsi o cale rațională de ieșire din criza ucraineană și calea către o pace durabilă și securitate universală în lume dacă toată lumea se va ghida după conceptul de securitate comună, cuprinzătoare, cooperantă și durabilă și va continua dialogul și consultarea într-un mod echitabil, prudent și pragmatic”, a declarat liderul chinez.

O mare parte a articolului se concentrează pe relațiile din China și Rusia. Jinping notează că aceștia consideră că relația lor este o prioritate diplomatică de top.

„China și Rusia aderă la conceptul de prietenie eternă și cooperare reciproc avantajoasă. Relațiile bilaterale se bazează pe principiile de nealiniere, de nonconfrontare și de neatacare a unor terțe părți. Cele două țări se sprijină ferm una pe cealaltă în urmărirea căii de dezvoltare în conformitate cu realitățile naționale, în realizarea dezvoltării și relansării”, a scris el.

Președintele chinez a mai adăugat că vizita sa în Rusia are ca scop consolidarea prieteniei, cooperării și păcii. „Sunt gata, împreună cu președintele Vladimir Putin, să schițez noi planuri și măsuri pentru a deschide noi perspective pentru relațiile China-Rusia de parteneriat cuprinzător și interacțiune strategică”, a scris el.

UPDATE 8.10: Federația Rusă continuă să desfășoare operațiuni ofensive pe direcțiile Liman, Bahmut, Avdiivka, Mariinka și Șahtarsk, anunță Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei în raportul de dimineață, relatează Ukrinform.

„În ultimele 24 de ore, Forțele Armate ucrainene au respins 69 de atacuri rusești în aceste zone. Bakhmut rămâne epicentrul ostilităților. Ieri, Federația Rusă a continuat să folosească tactici de teroare împotriva populației civile din Ucraina. Prin bombardarea zonelor populate și a infrastructurii critice, inamicul ignoră complet legile și obiceiurile războiului”, a precizat armata.

„Ocupanții ruși au lansat 6 rachete și 13 lovituri aeriene, trase de 56 de ori de la sisteme de rachete cu lansare multiplă, în special asupra infrastructurii civile din regiunile Donețk și Zaporojie. Civilii au fost uciși și răniți, iar infrastructura civilă a fost avariată”.

Probabilitatea unor lovituri pe întreg teritoriul Ucrainei rămâne ridicată.

