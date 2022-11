LIVE TEXT Slovacia a livrat Ucrainei încă un sistem de artilerie autopropulsată de tip „Zuzana-2”. Război în Ucraina, ziua 268

UPDATE 12:50 Slovacia a livrat Ucrainei încă un tun autopropulsat de tip „Zuzana 2”.

Ministrul slovac al apărării, Jaroslav Nagy, a anunțat vineri, 18 noiembrie 2022, că încă un sistem de artilerie autopropulsată de tip „Zuzana 2” au fost livrat Ucrainei.

„Sunt bucuros să confirm că deja al șaptelea obuzier Zuzana-2 a fost predat Forțelor Armate ucrainene și este gata să protejeze vieți nevinovate”, a scris el.

Glad to confirm that already 7th Zuzana 2 #Howitzer was delivered to #Ukrainian armed forces & is ready to protect innocent lives. 🇸🇰🤝🇺🇦 #WeStandWithUkraine @DefenceU @Slovakia_NATO @oleksiireznikov pic.twitter.com/GcHIQDa1mW