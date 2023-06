LIVE TEXT Sisteme de apărare aeriană, rachete pentru HIMARS și vehicule blindate. SUA anunță un nou pachet de asistență militară pentru Ucraina. Război în Ucraina, ziua 475

UPDATE 20:37 Statele Unite anunță un pachet suplimentar de asistență militară pentru Ucraina, care prevede livrarea imediată de sisteme de apărare aeriană, rachete pentru sistemele HIMARS, rachete de artilerie, vehicule blindate și alte echipamente. Anunțul a fost făcut de secretarul de stat al SUA, Antony Blinken.

„Autorizez cea de-a 40-a retragere de fonduri pentru Ucraina, care presupune furnizare de arme și echipamente americane în valoare de 325 de milioane de dolari. Acest pachet de asistență pentru securitate include capacități de sisteme de apărare aeriană, muniții suplimentare pentru sistemele de rachete de artilerie de mare mobilitate, proiectile de artilerie, arme antitanc, vehicule blindate și alte echipamente esențiale pentru consolidarea forțelor ucrainene pe câmpul de luptă”, a anunțat Blinken.

UPDATE 20:30 Ucrainenii fac progrese pe câmpul de luptă și câștigă teren în contraofensiva lor, a declarat marți, 13 iunie, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, scrie Sky News.

UPDATE 19:25 Marea Britanie a anunțat un nou pachet de asistență militară în domeniul apărării aeriene pentru Ucraina. Anunțul a fost făcut în timpul unei reuniuni a miniștrilor apărării din cadrul Forței Expediționare Comune (JEF), coalfield formată din forțe armate din nouă țări.

Potrivit Guvernului britanic, echipamentele, în valoare de 92 de milioane de lire sterline (peste 115 milioane de dolari), vor fi achiziționate în următoarele luni prin intermediul unui fond internațional pentru Ucraina. Oficialii britanici au precizat că armele pe care le va primi Ucraina vor spori capacitatea sa de „a proteja infrastructura națională critică, civilii și personalul din prima linie”.

„Pachetul va include radare pentru a se apăra împotriva loviturilor Rusiei, precum și arme și o cantitate semnificativă de muniție”, potrivit unui comunicat al Guvernului Marii Britanii.

Forţa expediţionară comună (JEF) este o coaliţie formată din forţe armate din Regatul Unit şi din alte opt ţări: Danemarca, Estonia, Finlanda, Letonia, Lituania, Norvegia, Suedia şi Ţările de Jos

UPDATE 18:22 Autoritățile din Dnepropetrovsk vor aloca un ajutor material de 300 000 de grivne familiilor celor uciși în atacul cu rachete rusești asupra clădirii din Krivoi Rog, a anunțat șeful administrației militare a regiunii, Serghei Lisak.

UPDATE 17:02 Statele Unite ar urma să furnizeze Ucrainei muniție cu uraniu sărăcit pentru tancurile americane Abrams. Acest lucru a fost anunțat de Wall Street Journal, citând un oficial american.

Munițiile cu uraniu sărăcit au ridicat deja îngrijorări și critici pentru efectele lor asupra sănătății și mediului. Potrivit sursei Wall Street Journal, decizia a venit după săptămâni de dezbateri interne în cadrul administrației Biden cu privire la modul de echipare a tancurilor Abrams pe care Statele Unite le furnizează deja Kievului.

Potrivit oficialilor americani, obiectivul SUA este de a ajuta Ucraina să obțină cât mai multe succese pe câmpul de luptă, oferind astfel Kievului o șansă de a negocia pacea cu Rusia de pe o poziție de putere. În același timp, există neînțelegerii în cadrul administrației americane cu privire la modul exact în care ar trebui sprijinită armata ucraineană. În special, oficialii americani nu au un consens în ceea ce privește posibilele livrări de muniții cu dispersie către Ucraina.

UPDATE 15:48 Armata rusă a bombardat localitatea Bilozerka din regiunea Herson. Rachete rușilor a lovit curtea bisericii din localitate și l-a ucis pe preot. Bărbatul area 72 de ani. O femeie de 76 de ani a fost rănită, anunță Andrei Yermak, șeful Biroului președintelui Ucrainei.

UPDATE 15:04 Crește numărul morților în urma atacului rusesc asupra orașului Krivîi Rig. Potrivit șefului administrației militare a regiunii Dnepropetrovsk, Serghei Lisak, 11 persoane au murit în urma loviturii rușilor.

Potrivit lui Lisak, operațiunea de căutare și salvare a fost finalizată.

UPDATE 14:29 ONU a condamnat astăzi cu fermitate atacul rusesc asupra orașului Krivoi Rog, din centrul Ucrainei.

„Invazia Rusiei a provocat încă o dată victime și suferință poporului ucrainean. Un atac din Krivoi Rog a lovit în această dimineață o clădire rezidențială, ucigând și rănind mulți civili. Dreptul internațional umanitar este clar: civilii și infrastructura civilă nu sunt o țintă!”, a scris pe Twitter, coordonatorul umanitar al ONU în Ucraina, Denise Brown.

“Russia’s invasion has, once again, claimed lives and brought suffering to the people of Ukraine," Humanitarian Coordinator Denise Brown has strongly condemned this morning's attack on Kryvyi Rih.



