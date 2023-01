LIVE TEXT Serviciul de Securitate al Ucrainei va iniția o anchetă pentru a investiga accidentul aviatic din Brovarî. Zelenski: „Este o durere inexprimabilă”. Război în Ucraina, ziua 329

UPDATE 12:40 Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a venit cu un mesaj după tragicul accident aviatic din regiunea Kiev.

El a adăugat că există peste 20 de răniți, dintre care aproape jumătate sunt copii.

UPDATE 12:15 Procuratura Generală a Ucrainei a cerut Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) să inițieze procedurile penale privind prăbușirea elicopterului în Brovarî, în urma căreia au murit 18 persoane, inclusiv trei copii și funcționari ai Ministerului ucrainean de Interne, a anunțat procurorul general ucrainean Andrii Kostin, scrie Ukrinform.

Miercuri, 18 ianuarie, un elicopter s-a prăbușit în perimetrul unei grădinițe și a unei clădiri rezidențiale din Brovarî, regiunea Kiev.

Ministrul de interne Denys Monastyrskyi, ministrul adjunct de interne Yevhen Yenin și secretarul de stat al ministerului Yuriy Lubkovych sunt printre persoanele care și-au pierdut viața în accident. Cel puțin 18 persoane au fost ucise, inclusiv 3 copii, iar alte 29 de persoane au fost rănite, inclusiv 15 copii.

În tragicul accident și-a pierdut viața și Eugene Enin care a activat în cadrul Ambasadei Ucrainei în R. Moldova perioada 2005-2009.

UPDATE 11:20 Numărul persoanelor care au decedat în urma prăbușirii unui elicopter în orașul Brovarî a crescut.

