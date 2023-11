LIVE TEXT Șeful biroului prezidențial din Ucraina, la Washington. Război în Ucraina, ziua 629

UPDATE 8:20 Șeful biroului prezidențial din Ucraina, Andrei Yermak, s-a întânit cu secretarul de stat al SUA, Anthony Blinken, pe 13 noiembrie, la Washington, pentru a discuta despre echipamentele de apărare aeriană și despre pregătirile de iarnă, a anunțat echipa lui Blinken într-o postare pe X.

Yermak a mulțumit administrației Biden, ambelor camere ale Congresului și poporului american pentru garanțiile sale de securitate, spunând că acestea sunt „esențiale pentru a garanta stabilitatea în statul și pentru a aduce victoria mai aproape”.

Există tensiuni la Washington, în contextul în care republicanii și democrații se străduiesc să ajungă la un consens care să mențină finanțarea guvernului federal.

Met with Ukrainian Presidential Office Head @andriyyermak in Washington.



Our commitment to Ukraine is steadfast. We will stand with Ukraine in its current fight and for the future. pic.twitter.com/YPflnI6yUb