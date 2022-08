LIVE TEXT Secretarul general al ONU Antonio Guterres a ajuns la Odesa: „Este foarte emoționant pentru mine să văd cum în Odesa din nou se încarcă o navă cu cereale”. Război în Ucraina, ziua 177

În dimineața zilei de vineri, 19 august, rușii au bombardat orașele Nikolaev și Harkov. Potrivit autorităților locale, în Harkov un om a fost rănit. În oraș a izbucnit un incendiu. Noi atacuri asupra regiunii Dnepropetrovsk. Un bărbat a fost ucis, un băiat de 12 ani a fost rănit. Mai multe clădiri, magazine, un liceu, o bancă și o stație de autobuz au fost avariate.

Președintele rus Vladimir Putin a anunțat începerea unei „operațiuni militare speciale” în Ucraina, în primele ore ale zilei de 24 februarie. Acțiunile Rusiei au fost condamnate ferm de SUA, membrii NATO și Uniunea Europeană, precum și de multe alte țări care au impus ulterior sancțiuni împotriva Federației Ruse, inclusiv împotriva oligarhilor ruși și persoanelor apropiate lui Putin.

UPDATE 16:53 Secretarul general al ONU, António Guterres, a ajuns la Odesa, unde vor continua negocierile cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky, și cu președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan.

„Este foarte emoționant pentru mine să văd cum în Odesa se încarcă cereale pe o navă. Această navă aduce, de asemenea, speranță celor mai vulnerabile oameni și țări din lume”, a scris secretarul general al ONU pe Twitter.

It is very emotional for me to see grain being loaded again on ship in Odesa. This ship also carries hope for the world’s most vulnerable people and countries. #WorldHumanitarianDay pic.twitter.com/lgXPrTGt7q