LIVE TEXT Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană: „Flacăra libertății nu va fi stinsă în Ucraina. NATO va fi alături de Ucraina atât timp cât va fi nevoie”. Un an de război în Ucraina

UPDATE 16:58 Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, a afirmat vineri, 24 februarie, că „flacăra libertății nu va fi stinsă în Ucraina”, iar Kievul poate conta pe faptul că alianța euroatlantică va fi alături de Ucraina „atât timp cât va fi nevoie”.

Afirmațiile au fost făcute în cadrul unui discurs susținut la sediul NATO de la Bruxelles, cu ocazia împlinirii unui an de la invazia rusă în Ucraina.

Presa din România scrie că NATO a marcat vineri, 24 februarie, împlinirea unui an de război în Ucraina cu o expoziție de fotografii a Agerpres ce surprind imagini din Ucraina devastată de război, organizată cu sprijinul delegațiilor permanente ale României şi Poloniei şi al misiunii Ucrainei, şi la care au participat secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, şi alți înalți responsabili ai Alianței.

UPDATE 16:07 Mihailo Podoliak, consilier politic al preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a afirmat vineri că orice plan de încheiere a războiului cu Rusia trebuie să includă retragerea trupelor ruse în afara frontierelor Ucrainei din 1991. Oficialul de la Kiev s-a pronunțat după ce China a prezentat un plan cu 12 puncte pentru un armistițiu în Ucraina. El se referea la frontierele ucrainene din momentul dezmembrării Uniunii Sovietice.

Podoliak a scris pe Twitter că „orice „plan de pace” doar cu un armistițiu şi deci cu o nouă linie de demarcație şi continuarea ocupării teritoriului ucrainean nu are legătură cu pacea, ci cu înghețarea războiului, înfrângerea Ucrainei şi următoarele etape al genocidului rusesc”. „Poziția Ucrainei este cunoscută – retragerea trupelor ruse la frontierele din 1991”, insistă el.

Any „peace plan” with ceasefire only and, as a result, a new delimitation line and continued occupation of 🇺🇦 territory isn’t about peace, but about freezing the war, 🇺🇦 defeat, next stages of 🇷🇺 genocide.

🇺🇦 position is known – the withdrawal of 🇷🇺 troops to the borders of 1991 — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) February 24, 2023

UPDATE 15:15 Polonia a livrat Ucrainei primele tancuri „Leopard 2” de fabricație germană, a anunțat ministrul polonez al apărării, Mariusz Blaszczak, în Consiliul de Securitate Națională, potrivit Ukrinform.

Premierul polonez Mateusz Morawieck, aflat în vizită oficială în Ucraina, a declarat în timpul unei conferințe comune de presă cu Volodimir Zelenski, că Polonia va livra în curând mai multe echipamente Ucrainei.

UPDATE 13:45 Moscova susține că „forțele armate ale Federației Ruse vor răspunde la provocarea regimului de la Kiev” și își vor „proteja compatrioții, contingentul rus de menținere a păcii și depozitele militare din satul Cobasna” din regiunea transnistreană.

‼️Mesajul rușilor vine în contextul anunțului Ministerului rus al Apărării privind creșterea prezenței militare ucrainene, în apropierea graniței cu R. Moldova, pentru o eventuală „intervenție în regiunea transnistreană”. Detalii aici.

UPDATE 12:30 În Piața Sofia de la Kiev a avut loc un eveniment comemorativ pentru a marca un an de la invazia pe scară largă a Federației Ruse. La eveniment au participat președintele Ucrainei, comandantul-șef al Forțelor Armate ucrainene, miniștri și oficiali.

Toți cei prezenți în Piața Sofia au păstrat un minut de reculegere în memoria apărătorilor care a murit pentru Ucraina. Zelenski a oferit distincții luptătorilor Ucrainei, a anunțat Oficiul președintelui Ucrainei.

UPDATE 12:13 Ministerul rus al Apărării a publicat o nouă declarație prin care susține că Ucraina ar crește prezența militară în apropierea graniței cu R. Moldova, pentru o posibilă intervenție în regiunea transnistreană. În acest sens, consilierul șefului Biroului președintelui Ucrainei, Mihailo Podoliak, a declarat că „decizia de a rezolva problema transnistreană aparține doar părții moldovenești”, iar Institutul American pentru Studiul Războiului (ISW) a menționat că „narațiunea falsă difuzată de către Ministerul rus al Apărării nu indică asupra faptului că Putin intenționează să atace Moldova, însă indică o posibilă escaladare a eforturilor sale continue de subminare a R. Moldova”. Detalii aici.

UPDATE 12:00 VIDEO/ Istorii din trenul Chișinău-Kiev-Chișinău: „Eu am fost sub ocupație rusească, credeți că pot să mă mai tem de ceva?

Cu garnitura Chișinău-Kiev, ZdG a ajuns în Ucraina, vorbind cu mai mulți ucraineni care vin și pleacă de acasă și care își continuă viața printre bombardamente.

UPDATE 11:55 Statele Unite ale Americii (SUA) vor oferi Ucrainei o asistență suplimentară de două miliarde de dolari pentru a-și apăra securitatea, a declarat consilierul pentru securitate națională de la Casa Albă, Jake Sullivan, informează Reuters.

„Ne vom asigura că oferim tot ceea ce este necesar pentru ca Ucraina să aibă ceea ce trebuie pentru a reuși pe câmpul de luptă”, a declarat Sullivan în cadrul unui eveniment.

El a precizat că Grupul celor șapte națiuni (G7) va anunța vineri o nouă rundă de sancțiuni care va include țările care încearcă să susțină Rusia.

„Veți vedea, pe măsură ce trece timpul, eroziunea continuă a calității și capacității economiei rusești, chiar și în timp ce Vladimir Putin se grăbește să cheltuiască bani în încercarea de a o susține”, a adăugat el.

Întrebat despre cererea Ucrainei privind furnizarea de avioane de luptă F-16, Sullivan a menționat că, din perspectiva Washingtonului, „F-16 nu este o chestiune pentru lupta pe termen scurt. Avioanele F-16 sunt o chestiune pentru apărarea pe termen lung a Ucrainei”.

UPDATE 11:17 Parlamentul R. Moldova „condamnă brutalitatea războiului de agresiune a Federației Ruse împotriva Ucrainei”. Un proiect de declarație cu privire la agresiunea Federației Ruse împotriva Ucrainei urmează a fi aprobat de Parlament. Inițiativa, înregistrată vineri, 24 februarie, când se împlinește un an de la declanșarea războiului, care aparține unui grup de deputați ai Fracțiunii parlamentare a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), a fost semnată de 27 de persoane. Detalii aici.

UPDATE 10:29 Președinta R. Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de susținere pentru poporul ucrainean. În mesajul său, Sandu spune că „Ucraina va învinge!”, în războiul cu Rusia, iar „Moldova va trăi în pace, alături de Ucraina victorioasă, în familia țărilor europene, libere”.

„Nu există durere mai mare decât a pierde pe cineva drag. Nu există nedreptate mai mare decât să fii invadat și ucis în propria casă, unde îți duci viața liniștit și frumos. Din dragoste de oameni și de țară, ucrainenii s-au ridicat, și-au învins fricile și au devenit invincibili.

Suntem alături de poporul ucrainean în lupta lor pentru o viață liberă și demnă. Ucrainenii vor pace. Moldovenii vor pace. Toată lumea care are ceva sfânt și oameni dragi vrea pace. Puterea noastră vine din dragoste și unitate. Să avem grijă unii de alții, să avem grijă de țară, să fim solidari cu ucrainienii care luptă pentru viața lor și pentru libertatea întregului continent. Le mulțumesc tuturor celor care în fiecare zi oferă o mână de ajutor și contribuie ca binele să învingă răul.

Ucraina va învinge! Pacea va învinge! Moldova va trăi în pace, alături de Ucraina victorioasă, în familia țărilor europene, libere. Слава Україні!”, se arată în mesajul președinte Sandu, la un an de război în Ucraina.

UPDATE 9:45 Marea Britanie impune noi sancțiuni Rusiei, ca răspuns la agresiunea militară împotriva Ucrainei. Alte 92 de persoane fizice și entități juridice au fost adăugate pe lista de sancțiuni, inclusiv șefii Rosatom, cele mai mari întreprinderi de apărare Rostec și Almaz-Antey, reprezentanți ai Gazprom și Aeroflot, precum și șefii a patru bănci.

De asemenea, au fost impuse sancțiuni împotriva ministrului rus al Dezvoltării Digitale, Maksut Șadaev, guvernatorului regiunii Tula, Alexei Diumin, viceprimarului Moscovei, Maxim Liksutov, fostului prim-ministru Viktor Zubkov, șefului Nord Stream 2, Matthias Warnig, și mamei gimnastei Alina Kabaeva, Liubov Kabaeva.

Marea Britanie impune, de asemenea, o interdicție de export pentru toate componentele pe care Rusia le-a folosit până acum pe câmpul de luptă. Aceasta include piese de avion, echipamente radio și componente electronice care ar putea fi folosite de complexul militar-industrial rusesc, inclusiv pentru producția de drone.

UPDATE 9:20 China a prezentat un plan pentru „rezolvarea crizei ucrainene”. Documentul a fost publicat pe site-ul Ministerului de Externe al Chinei.

Acesta conține în următoarele puncte:

Respectarea suveranității tuturor țărilor. Tuturor țările ar trebui să li se garanteze suveranitatea, independența și integritatea teritorială, indiferent de mărimea, puterea sau bogăția lor, afirmă guvernul chinez.

Renunțarea la mentalitatea Războiului Rece. „Securitatea unei țări nu poate fi obținută în detrimentul securității altor țări, iar securitatea regională nu poate fi obținută prin consolidarea sau chiar extinderea blocurilor militare”, se arată în document.

Încetarea focului.

Începerea negocierilor de pace.

Rezolvarea crizei umanitare.

Asigurarea protecției civililor și a personalului militar.

Menținerea siguranței centralelor nucleare.

Aderarea la reducerea strategică a riscurilor. „Ne opunem dezvoltării și utilizării armelor biologice și chimice de către orice țară, în orice circumstanțe”, a declarat Ministerul chinez de Externe.

Garantarea exportului de cereale.

Oprirea sancțiunilor unilaterale. China consideră că țările ar trebui să înceteze să mai abuzeze de restricțiile economice unilaterale și să renunțe la „jurisdicția brațului lung”.

Asigurarea stabilității lanțurilor de producție și de aprovizionare.

Promovarea reconstrucției postbelice.

UPDATE 9:15 La un an de la începutul invaziei ruse în Ucraina, președintele Volodimir Zelenski a adresat un mesaj poporului ucrainean, în care a mulțumit pentru rezistența în fața armatei ruse și a promis că va face totul pentru ca Ucraina să învingă în acest an.

„Mulțumesc poporului nostru, mulțumesc armatei noastre de milioane de voluntari și cetățenilor implicați, care pot obține tot ceea de ce avem nevoie. Am devenit un tot întreg. Am devenit o singură familie. Nu există străini printre noi. Ucrainenii au adăpostit ucraineni, și-au deschis casele și inimile celor care au fost forțați să fugă de război.

Îndurăm toate amenințările, bombardamentele, rachetele de croazieră, dronele kamikaze, întunericul, frigul. Suntem mai puternici. A fost un an de reziliență. Un an al grijii. Un an al curajului. Un an de durere. Un an de speranță. Un an de rezistență. Un an al unității. Un an al invincibilității. Rezultatul principal al acestui an este faptul că am rămas pe poziții. Nu am suferit o înfrângere. Și vom face tot ce ne stă în putință pentru a câștiga în acest an”, a transmit Zelenski în mesajul adresat poporului Ucrainean, la un an de la începutul invaziei ruse în Ucraina.

UPDATE 9:00 Pe 24 februarie 2023, la Ambasada Ucrainei în R. Moldova are loc un eveniment de comemorare a victimelor agresiunii ruse asupra poporului ucrainean, la un an de la începutul invaziei. La eveniment participă mai mulți ambasadori ai țărilor-membre ale UE acreditați în R. Moldova.

UPDATE 8:34 Trupele rusești au atacat noaptea trecută mai multe localități din raionul Nikopol al regiunii Dnepropetrovsk. Șeful administrației militare a regiunii, Serghei Lisak, anunță că au fost raportate aproximativ 10 bombardamente.

În Nikopol au fost avariate opt case particulare, cinci anexe, două magazine și o cafenea.

UPDATE 7:50 Adunarea Generală a ONU adoptă o rezoluție prin care cere Rusiei să pună capăt ostilităților și să retragă trupele din Ucraina.

141 de membri ai ONU au votat în favoarea rezoluției, șapte au votat împotrivă, iar 32 s-au abținut. Împotrivă au votat Rusia, Belarus, Coreea de Nord, Mali, Nicaragua, Siria și Eritreea.

Rezoluția adoptată reafirmă angajamentul față de integritatea teritorială a Ucrainei şi cere ca Rusia să-şi retragă imediat toate forțele militare de pe teritoriul ucrainean în cadrul granițelor recunoscute internațional ale țării. De asemenea, solicită o „încetare a ostilităților” şi „subliniază necesitatea realizării, cât mai curând posibil, a unei păci cuprinzătoare, juste şi de durată în Ucraina, în conformitate cu principiile Cartei Națiunilor Unite”.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a salutat votul ONU, menționând că „această rezoluție este un semnal puternic al sprijinului global neclintit pentru Ucraina”.

This resolution is a powerful signal of unflagging global support for 🇺🇦. A powerful testament to the solidarity of 🌎 community with 🇺🇦 people in the context of the anniversary of RF’s full-scale aggression. A powerful manifestation of global support for 🇺🇦 #PeaceFormula! 2/2 pic.twitter.com/fPBis4v9p1 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 23, 2023

