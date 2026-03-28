LIVE TEXT Secretarul de stat american Marco Rubio respinge declarațiile lui Zelenski legate de garanțiile de securitate și Donbas. Război în Ucraina, ziua 1494

UPDATE 12:17 Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, a respins afirmațiile președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, cu privire la garanțiile de securitate în schimbul retragerii forțelor ucrainene din regiunile Donețk și Luhansk, relatează Ukrinform.

Rubio susține că lui Zelenski i s-a explicat că garanțiile de securitate „nu vor intra în vigoare până la sfârșitul războiului”.

El a adăugat că garanțiile de securitate implică prezența trupelor pregătite să intervină și să asigure securitatea.

„Dar asta nu era condiționat de «dacă renunță la teritoriu». Nu știu de ce spune aceste lucruri,” a spus Rubio.

Președintele ucrainean a declarat recent că Statele Unite s-au oferită să acorde Kievului garanții de securitate în schimbul retragerii trupelor ucrainene din Donbas.

UPDATE 11:50 Peste 60 de drone au fost folosite de armata rusă în atacurile asupra regiunii Odesa, anunță președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Potrivit șefului statului ucrainean, „fiecare astfel de atac dovedește că Rusia nu are nicio intenție de a pune capăt războiului”.

„Noaptea trecută, rușii au lansat un atac masiv asupra Odesei. Nu a existat niciun scop militar – a fost pur și simplu teroare împotriva vieții civile. În atacul asupra orașului au fost folosite peste 60 de drone. Din păcate, pagubele sunt extinse. Printre obiectivele lovite s-au numărat o maternitate, clădiri rezidențiale obișnuite, precum și portul și infrastructura critică. Serviciile noastre continuă să activeze la fața locului oriunde este nevoie, oferind asistență (…).

Fiecare astfel de atac dovedește că Rusia nu are nicio intenție de a pune capăt acestui război. De aceea, orice relaxare a presiunii asupra sa este periculoasă. Iar eforturile coordonate de protejare a oamenilor și vieților vor ajuta, vor sprijini apărarea țării noastre și diplomația noastră. Mulțumesc tuturor partenerilor care lucrează cu noi și susțin poporul nostru. Lucrăm împreună cu toți pentru a oferi țării noastre mai multă putere și mai multe capacități de a proteja viața în Ucraina, în fiecare zi și în fiecare noapte: orașele și satele noastre, infrastructura noastră. Apărarea colectivă și acțiunile coordonate pot produce cele mai eficiente rezultate”, declară Zelenski.

UPDATE 09:48 În noaptea de 27 spre 28 martie, armata rusă a lansat un atac cu drone Shahed asupra regiunii Odesa. În urma bombardamentelor rusești, două persoane au murit, iar cel puțin 11 au fost rănite, anunță șeful Administrației militare a orașului Odesa, Serhii Lisak.

„(…) În total, în oraș: a fost înregistrată o lovitură asupra acoperișului uneia dintre maternități. În blocurile de locuințe au fost înregistrate distrugeri ale balcoanelor, deteriorări ale geamurilor și incendii la etajele superioare. În sectorul privat au izbucnit incendii în casele de locuit, acestea fiind lichidate. Au fost avariate peste 10 automobile (…).