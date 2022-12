LIVE TEXT Rușii au tras peste 60 de rachete peste Ucraina – Forțele Aeriene ale Ucrainei. A 296-a zi de război în Ucraina

UPDATE 11:55 Armata rusă a tras peste 60 de rachete pe teritoriul Ucrainei în timpul bombardamentului masiv de pe 16 decembrie, potrivit purtătorului de cuvânt al Forțelor Aeriene ale Ucrainei, Yuriy Ignat.

„Se știe că peste 60 de rachete au survolat teritoriul Ucrainei. Rachetele Kh-555 și Kh-101 sunt lansate în mod tradițional de la aeronavele Tu-95”, a spus el.

În plus, au fost înregistrate lansarea rachetelor „Caliber” din Marea Neagră, precum și lansarea rachetelor S-300.

Ignat a raportat și despre funcționarea bombardierelor Tu-22 M3, care lansează rachete Kh-22.

UPDATE 09:20 Mai multe explozii au fost auzite la Kiev în dimineața zilei de 16 decembrie în timpul unui raid aerian de amploare, scrie presa ucraineană.

Potrivit localnicilor, cel puțin trei explozii au fost auzite în mai multe cartiere din Kiev în cursul dimineții. Preliminar, sistemul de apărare aeriană funcționa deasupra capitalei.

„Apărarea aeriană operează în regiune. Inamicul atacă masiv Ucraina. Pericolul este sporit. Suntem în adăposturi. Nu fotografiem nimic și nici nu postăm nimic în rețea”, a scris Oleksii Kuleba, șeful administrației regionale militare din Kiev.

UPDATE 08:00 Liderii Uniunii Europene au încheiat ultimul summit din 2022 cu un acord de finanțare de 18 miliarde de euro pentru Ucraina în anul următor și cu sancțiuni suplimentare împotriva Rusiei, în timp ce UE se pregătea, de asemenea, să plafoneze prețurile la gazele naturale și să susțină industria sa.

Polonia și-a retras obiecțiile de ultim moment față de un impozit minim global pe profit, deblocând un pachet de acorduri legate între ele care include împrumutul pentru Ucraina, unde războiul face ravagii de când Rusia a lansat în februarie o invazie pe care Moscova o numește „operațiune militară specială”.

În timp ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a prezis că lunile care vor urma vor fi și mai grele decât a fost deja războiul pentru țara sa, cancelarul german Olaf Scholz a promis mai mult ajutor.

„Determinarea noastră comună de a sprijini Ucraina din punct de vedere politic, financiar, militar și în domeniul umanitar atât timp cât va fi necesar rămâne neîntreruptă”, a declarat Scholz după discuțiile dintre cei 27 de lideri naționali ai UE de la Bruxelles.

Liderii UE au convenit, de asemenea, asupra unui al nouălea pachet de sancțiuni împotriva Moscovei, care prevede, printre altele, includerea pe lista neagră a încă aproape 200 de persoane și interzicerea investițiilor în industria minieră din Rusia.

