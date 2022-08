LIVE TEXT Ucraina pregătește trasee de evacuare din Crimeea ocupată, anunță consilierul șefului biroului președintelui Ucrainei, Mihail Podolyak. Război în Ucraina, ziua 188

Este a 188-a zi a războiului provocat de Rusia în Ucraina. Numărul persoanelor rănite în atacul cu rachete al Rusiei asupra orașului Nikolaev a crescut la 24. Alte două persoane au fost ucise, a declarat șeful administrației militare regionale, Vitaliy Kim.

Președintele rus Vladimir Putin a anunțat începerea unei „operațiuni militare speciale” în Ucraina, în primele ore ale zilei de 24 februarie 2022. Acțiunile Rusiei au fost condamnate ferm de SUA, membrii NATO și Uniunea Europeană, precum și de multe alte țări care au impus ulterior sancțiuni împotriva Federației Ruse, inclusiv împotriva oligarhilor ruși și persoanelor apropiate lui Putin.

UPDATE 18:01 Ucraina elaborează deja traseele de evacuare pentru locuitorii din Crimeea ocupată de ruși, anunță Biroul președintelui Ucrainei.

„Este clar că, pentru Ucraina viețile cetățenilor sunt o prioritate. Prin urmare, elaborăm deja trasee de evacuare pentru locuitorii din Crimeea ocupată, care doresc să părăsească insula în timpul dezocupării active. Între timp, cerem tuturor să stea departe de instalațiile militare și să verifice adăposturile”, a scris Mihail Podolyak, consilier al șefului biroului președintelui Ucrainei, pe Twitter.

Pe 29 august, presa din Ucraina anunță că armata ucraineană a spart Frontul de Sud și atacă la sol pozițiile rușilor din mai multe direcții, spre Herson.

„Forțele armate ale Ucrainei au lansat acțiuni ofensive în multe direcții în sudul Ucrainei”, a informat Natalia Humeniuk, șefa centrului de presă al Forțelor de Apărare Sud.

Potrivit surselor citate de jurnaliștii ucraineni, în unele zone din sud a fost spartă prima linie de apărare a rușilor, însă sursa citată precizează că „este prea devreme să vorbim despre ceva concret, este un front mare”.

BREAKING: The counteroffensive on the ground begins. The #Ukrainian Army have broken through the first line of #Russia's defense in #Kherson.



Most of the key bridges are rendered defunct, obstructing the supply of heavy #Russian weapons to the temporarily occupied region of 🇺🇦