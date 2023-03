LIVE TEXT Rusia trimite pe front tancuri T-62 și transportoare blindate BTR-50, introduse în serviciu în anii 50-60, susțin serviciile secrete britanice. Război în Ucraina, ziua 376

UPDATE 11:47 Armata rusă este forțată să folosească tancurile vechi din anii ’60 „T-62”, din cauza pierderilor mari de vehicule blindate, potrivit serviciilor secrete britanice.

Este posibil ca și unitățile din Armata 1 de tancuri, despre care se crede că este principala formațiune de tancuri a Rusiei, să fie echipate cu T-62. Anterior era planificat, subliniază Ministerul britanic al Apărării, ca Armata 1 de tancuri sa primească tancurile grele de lupta din noua generație T-14 „Armata”.

Potrivit serviciilor secrete britanice, aproximativ 800 de tancuri T-62 au fost retrase din depozite, din vara anului 2022. Unele dintre acestea au fost echipate cu sisteme de ochire modernizate, ceea ce este posibil să le sporească eficiența pe timp de noapte.

În ultimele zile, în Ucraina au fost observate transportoare blindate rusești de trupe BTR-50, care au intrat în serviciu pentru prima dată în 1954, notează Ministerul britanic al Apărării. Ambele vehicule blindate vor avea multe vulnerabilități în condiții de luptă moderne, adaugă ministerul.

UPDATE 11:00 Alerta aeriană a fost anulată în majoritatea regiunilor din Ucraina.

UPDATE 10:40 În ultimele 24 de ore, rușii au bombardat regiunea Herson de aproximativ 74 de ori, potrivit autorităților ucrainene. Au fost ucise trei persoane, dintre care doi copii. Orașul Herson a fost bombardat de 23 de ori. u fost lovite mai multe zone rezidențiale.

UPDATE 10:02 Apărarea antiaeriană a Ucrainei distrus noaptea trecută 13 din cele 15 drone kamikaze. Dronele au fost lansate din direcția nordică, susține Comandamentul Forțelor Aeriene ale Forțelor Armate ale Ucrainei.

UPDATE 9:10 Alertă aeriană în toate regiunile Ucrainei. Autoritățile ucrainene îndeamnă cetățenii să meargă în adăposturi.

UPDATE 8:43 Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei a publicat duminică, 5 martie, pe Twitter, două imagini dramatice din Marinka, oraș situat în regiunea Donețk din estul Ucrainei, care este aproapoe distrus în totalitate de bombardamente.

Ukrainian Marinka in the Donetsk region. It used to be home for around 10,000 people. It used to be a peaceful city. It used to be… until Russia’s war criminals razed it to the ground. Zoom in to see that nothing is left untouched.



Photo: Presidential Office of Ukraine pic.twitter.com/d7xv47jNzq