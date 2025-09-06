LIVE TEXT Rusia a lansat 91 de drone asupra Ucrainei. Zelenski: „O pace durabilă necesită garanții reale de securitate”. Război în Ucraina, ziua 1291

UPDATE 11:41 În noaptea de 5 spre 6 septembrie, forțele ruse au lansat asupra Ucrainei 91 de drone de diferite tipuri, dintre care apărarea antiaeriană ucraineană a reușit să neutralizeze 68, au anunțat Forțele Aeriene ale Ucrainei. În total, 18 drone de atac au lovit opt localități, iar pe patru locații au căzut fragmentele unor drone doborâte.

În regiunea Donețk, autoritățile locale din Slaviansk au declarat că, imediat după miezul nopții, o dronă „Shahed” a lovit o zonă industrială, fără victime. Dimineața, orașul a fost supus unui atac masiv, cu cinci explozii.

Totodată, o secțiune a căii ferate din apropiere a rămas fără curent, ceea ce a cauzat întârzieri pentru trenurile de călători. „Evaluăm pagubele și timpii de refacere, dar garantăm că toți vor ajunge la destinație”, au precizat oficialii companiei Ukrainian Railways.

Comentând atacurile rusești, președintele ucrainean, Volodîmîr Zelenski a declarat că Rusia „continuă să prelungească acest război și încearcă să transforme diplomația într-o simulare”.

„Este nevoie de o reacție comună: la atacuri și distrugeri, la ignorarea eforturilor diplomatice și la refuzul unui dialog civilizat. Absolut corect spune președintele Trump: pentru a debloca diplomația, sunt necesare restricții reale asupra exportului de petrol și gaze al Rusiei. Trebuie să intensificăm presiunea sancțiunilor, livrările de arme către Ucraina și să asigurăm că astfel de invazii nu se vor repeta. O pace durabilă necesită garanții reale de securitate. Lucrăm pentru implementarea tuturor acestor măsuri și mulțumim tuturor partenerilor care sprijină Ucraina și poporul nostru”, a menționat Zelenski.

UPDATE 09:10 Peste 2 500 de militari ucraineni se află în continuare în captivitate rusă, potrivit unei analize a unei misiuni independente de experți ai OSCE, anunțată de Ministerul de Interne al Ucrainei pe 5 septembrie. Aceștia au identificat 2577 de prizonieri de război, iar misiunea monitorizează respectarea drepturilor acestora, punctează The Kyiv Independent.

Autoritățile ucrainene acuză Rusia de încălcări grave ale dreptului internațional și ale Convențiilor de la Geneva. Procuratura Generală a raportat în iulie că cel puțin 273 de prizonieri au fost executați în captivitate. Totodată, statutul a 680 de persoane, inclusiv 91 de civili, rămâne neconfirmat, iar opt prizonieri declarați inițial în viață au fost ulterior găsiți decedați.

La sfârșitul lunii septembrie, OSCE va publica un raport privind „încălcările angajamentelor Rusiei, abuzurile, crimele de război și alte violări ale dreptului internațional umanitar”.

În august, soldatul ucrainean Vladislav Nahornîi (33 de ani) a reușit să scape după cinci zile petrecute târându-se până pe teritoriul controlat de Ucraina, după ce rușii i-au tăiat gâtul și l-au aruncat într-o groapă. În jurnalul său, el a relatat atrocități comise de soldații ruși asupra prizonierilor: mutilări, torturi și execuții.