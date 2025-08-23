LIVE TEXT Rusia a lansat 49 de drone asupra localităților ucrainene. Incendii la Dnipropetrovsk și Sumî. Război în Ucraina, ziua 1277

UPDATE 9:50 În noaptea spre 23 august, trupele ruse au atacat Ucraina cu 49 de drone de tip Shahed. Militarii ucraineni au reușit să doboare 36 dintre ele, însă au fost înregistrate și lovituri la Donețk, Dnipropetrovsk și Sumî.

Conform datelor preliminare, până la ora 8:30, apărarea antiaeriană a distrus sau neutralizat 36 de drone Shahed în nordul, estul și centrul țării.

Șeful administrației militare regionale Dnipropetrovsk, Serhii Lîsak, a precizat că, în urma loviturii cu drone asupra comunității Pokrovsk, a izbucnit un incendiu. Un alt incendiu s-a produs la Pavlohrad. De asemenea, regiunea a fost vizată și de atacuri cu drone, bombe aeriene ghidate și artilerie.

În regiunea Sumî, au fost avariate mai multe locuințe și clădiri nelocuite.