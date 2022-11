LIVE TEXT Rusia a bombardat o zonă rezidențială din Nikopol. Război în Ucraina, ziua 270

Suntem în ziua cu numărul 270 a războiului din Ucraina, pornit l 24 februarie de Vladimir Putin. Sâmbătă, remierul britanic Rishi Sunak a făcut o vizită surpriză la Kiev pentru a se întâlni cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky. În capitala Ucrainei, prim-ministrul britanic a anunțat despre un pachet de ajutor pentru apărarea aeriană în valoare de 50 de milioane de lire sterline pe care îl va acorda Marea Britanie Ucrainei.

Rusia a bombardat o zonă rezidențială din Nikopol din regiunea Dnipropetrovsk în noaptea de 19 spre 20 20 noiembrie, rănind un bărbat de 59 de ani, a declarat guvernatorul regiunii pe Telegram, scrie The Kiev Independent.

