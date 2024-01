LIVE TEXT Rishi Sunak a ajuns la Kiev. Sîrskîi: „Ofensiva armatei ruse eșuează”. A 688-a zi de război în Ucraina

UPDATE 16:10 Oleksandr Sîrskîi, comandantul Forțelor Terestre Ucrainene, a declarat că comandamentul armatei ruse nu și-a atins obiectivele pe care și le-a propus în ultimele luni, astfel, „ofensiva armatei ruse eșuează”, relatează armyinform.ua.

Cu toate acestea, comandantul Forțelor Terestre remarcă faptul că inamicul continuă să avanseze în mai multe direcții și dispune de resurse pentru a face acest lucru.

UPDATE 14:00 Prim-ministrul britanic, Rishi Sunak, a ajuns la Kiev astăzi, 12 ianuarie. Pe pagina s-a de X, acesta a zis că se află în Ucraina „pentru a transmite un mesaj simplu”.

I am in Ukraine to deliver a simple message.



Our support cannot and will not falter.



To all Ukrainians, Britain is with you – for as long as it takes 🇬🇧🇺🇦 pic.twitter.com/1ya8m2seiJ