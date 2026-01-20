LIVE TEXT Regiunea Odesa, atacată cu drone în timpul nopții. Război în Ucraina, ziua 1427

UPDATE 09:20 Două femei din Dnipro au fost rănite în urma bombardamentului asupra orașului din timpul nopții. Una dintre victime a fost evacuată de echipele de salvare dintr-o clădire avariată.

Conform salvatorilor, au fost avariate o întreprindere, un obiectiv de infrastructură, un bloc de locuințe și mai multe mașini.

UPDATE 08:30 O persoană a fost rănite în urma atacului din timpul nopții asupra capitalei Ucrainei, a anunțat primarul orașului Vitali Kliciko.

„În cartierul Dnipro, în urma loviturii, au fost avariate mai multe clădiri nelocuibile. În urma căderii de resturi, a fost avariată și clădirea unei școli primare. Au fost avariate ferestrele mai multor clădiri rezidențiale. De asemenea, au căzut resturi de dronă pe un teren deschis, iar mai multe mașini au luat foc”, a scris Kliciko pe rețelele de socializare după ora 08:00.

Conform primarului, după acest atac asupra capitalei, 5635 de clădiri cu mai multe etaje au rămas fără căldură. Aproape 80% dintre acestea sunt clădiri în care căldura fusese restabilită din 9 ianuarie.

Malul stâng al cartierului Dnipro rămâne fără apă în urma atacului de astăzi.

UPDATE 08:20 Forțele ruse au atacat în timpul nopții și în dimineața zilei de marți, 20 ianuarie, cartiere rezidențiale și obiective energetice din regiunea Odesa, a anunțat guvernatorul Oleh Kiper.

În orașul Cernomorsk a fost raportată lovirea unui bloc de locuințe de către o dronă. Fațada și geamurile au fost avariate. „Până în prezent nu au fost primite informații despre victime, datele sunt în curs de clarificare”, a menționat Kiper.

În raionul Odesa au fost înregistrate, de asemenea, daune la un obiectiv energetic. Conform informațiilor preliminare, nu există victime.