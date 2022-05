LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 86. Trei oameni au murit după atacul cu rachete asupra unei școli din regiunea Lugansk

Vineri, 20 mai, este a 86-a zi de război în Ucraina. Trupele ruse continuă să bombardeze regiunile de est ale Ucrainei. Șeful Administrației Militare Regionale din Harkov, Oleg Sinegubov, a raportat cinci răniți și un mort în urma bombardamentelor asupra regiunii Harkov și a regiunii, iar șeful Administrației Militare Regionale din Donețk, Pavel Kirilenko, a anunțat că cinci persoane au fost ucise în regiune: două în Bahmut, câte unul în Krasnohorivka, Avdeevka și Krestishche.

După ce președintele rus Vladimir Putin a anunțat, pe 24 februarie, o „operațiune militară specială” în Ucraina, transformată mai apoi într-o „operațiune de demilitarizare și denazificare” sau „operațiune de eliberare a Donbasului”, mai multe orașe au fost distruse de rachetele rusești, iar mii de oameni au fost nevoiți să fugă din calea războiului.

Acțiunile Rusiei au fost condamnate ferm de SUA, membrii NATO și Uniunea Europeană, precum și de multe alte țări care au impus ulterior sancțiuni împotriva Federației Ruse, inclusiv împotriva oligarhilor ruși și persoanelor apropiate lui Putin.

UPDATE 14:10 Rușii au atacat cu rachete o școală din Severodonețk, regiunea Lugansk. Potrivit autorităților ucrainene, în urma acestui atac au murit trei oameni. În total, în școală se adăposteau circa 200 de oameni, inclusiv copii.

De la începutul războiului și până în prezent, în regiunea Lugansk, armata rusă a distrus 11.000 de case: , 3.188 de clădiri înalte și 8.100 de proprietăți private.

UPDATE 13:55 Șeful Administrației Militare Regionale din Lugansk, Serghei Gaidai, anunță că, potrivit datelor preliminare, rușii au distrus complet sau au avariat cel puțin 16 instituții de învățământ superior, 104 instituții de învățământ general, 49 grădinițe, 17 unități sportive, 15 instituții sociale, 37 instituții de sănătate, 62 instituții de cultură, 6 clădiri administrative și 7 gări. au fost avariate.

Mai mult, din cauza agresiunii Rusiei în regiune, mii de antreprenori și-au pierdut afacerile. Au fost oprite 3 408 întreprinderi.

UPDATE 13:20 Ministrul rus al Apărării Serghei Şoigu a anunțat, în cadrul ședinței Ministerului Apărării al Federației Ruse, că „eliberarea Republicii Populare Lugansk este aproape de finalizare”, iar numărul militarilor ucraineni care au părăsit uzina „Azovstal” a depășit cifra 1 900 de persoane. De asemenea, 177 de civili au părăsit uzina.

„De la începutul operațiunii speciale, peste 1.377.000 de persoane au fost evacuate din zonele periculoase ale regiunilor Donețk și Lugansk din Ucraina în Rusia”, a spus ministrul apărării.

UPDATE 12:00 De pe 21 mai, Rusia oprește livrările de gaze naturale către Finlanda, a anunțat compania energetică finlandeză „Gasum”.

Compania va continua să furnizeze gaz clienților finlandezi din alte surse prin conducta Balticconnector.

UPDATE 11:00 Potrivit UNICEF, numărul persoanelor strămutate în interiorul Ucraina a depășit opt milioane de oameni. Numărul total al fugarilor se apropie de 14 milioane, potrivit UNICEF. Peste 52% dintre gospodăriile strămutate au copii.

More than 8 mln people are internally displaced in #Ukraine, total number of people forced to flee due to the war is now close to 14 mln. Over 52% of displaced households have a child. Access to medicine, food, hygiene & health services remain key needs https://t.co/L8FXIS6NiL pic.twitter.com/nTjRmUETNS