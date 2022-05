LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 86. Germania va livra primele 15 tancuri antiaeriene „Gepard” Ucrainei în luna iulie

Vineri, 20 mai, este a 86-a zi de război în Ucraina. Trupele ruse continuă să bombardeze regiunile de est ale Ucrainei. Șeful Administrației Militare Regionale din Harkov, Oleg Sinegubov, a raportat cinci răniți și un mort în urma bombardamentelor asupra regiunii Harkov și a regiunii, iar șeful Administrației Militare Regionale din Donețk, Pavel Kirilenko, a anunțat că cinci persoane au fost ucise în regiune: două în Bahmut, câte unul în Krasnohorivka, Avdeevka și Krestishche.

După ce președintele rus Vladimir Putin a anunțat, pe 24 februarie, o „operațiune militară specială” în Ucraina, transformată mai apoi într-o „operațiune de demilitarizare și denazificare” sau „operațiune de eliberare a Donbasului”, mai multe orașe au fost distruse de rachetele rusești, iar mii de oameni au fost nevoiți să fugă din calea războiului.

Acțiunile Rusiei au fost condamnate ferm de SUA, membrii NATO și Uniunea Europeană, precum și de multe alte țări care au impus ulterior sancțiuni împotriva Federației Ruse, inclusiv împotriva oligarhilor ruși și persoanelor apropiate lui Putin.

Cronologia evenimentelor din Ucraina. Vineri, 20 mai:

UPDATE 18:51 Germania va livra primele 15 tancuri antiaeriene „Gepard” Ucrainei în luna iulie, a declarat vineri un purtător de cuvânt al Ministerului german al Apărării, adăugând că tancurile ar trebui să fie pe deplin operaționale în Ucraina până la jumătatea lunii iulie, scrie CNN.

La sfârșitul lunii aprilie, Germania a fost de acord să livreze tancuri antiaeriene Ucrainei. Iar la începutul lunii mai, Berlinul a declarat că va furniza Kievului șapte obuziere autopropulsate.

Săptămâna trecută, ministrul ucrainean de externe, Dmytro Kuleba, a salutat anunțul Germaniei, afirmând că Berlinul s-a îndreptat acum ‘„în direcția cea bună”, după tensiunile dintre Kiev și Berlin.

În ultimele luni, guvernul german a fost supus unor presiuni din partea Ucrainei și a politicienilor pentru că nu a făcut mai mult în ceea ce privește furnizarea de echipamente militare grele pentru a ajuta Ucraina să se apere împotriva atacurilor rusești.

UPDATE 17:49 Comisia Europeană (CE) a oferit Ucrainei o nouă tranșă de asistență macrofinanciară în valoare de 600 de milioane de euro. Anunțul a fost făcut de președinta CE, Ursula von der Leyen, pe Twitter.

„Astăzi, am plătit o nouă tranșă de 600 de milioane de euro din asistența macrofinanciară pentru Ucraina. Urmează mai mult – am propus un împrumut suplimentar de 9 miliarde de euro pentru Ucraina în 2022. Dincolo de ajutor, vom lucra la o platformă pentru a ajuta la reconstruirea Ucrainei ca țară liberă și democratică”, a spus Ursula von der Leyen într-o postare pe pagina sa de Twitter.

Today, we disbursed a new tranche of €600 million in Macro-Financial Assistance to Ukraine



More is coming – we proposed an additional €9 billion loan for 🇺🇦 in 2022.



Beyond relief, we'll work on a reconstruction platform to help rebuild Ukraine as a free, democratic country. pic.twitter.com/zoZtzvEg7U — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 20, 2022

UPDATE 16:55 În urma unei lovituri cu rachete asupra Casei de Cultură din Lozova, regiunea Harkov, au fost rănite șapte persoane: printre care și un copil de 11 ani – directorul Centrului Medical de Urgență, Victor Zabashta.

UPDATE 15:50 28 de jurnaliști au murit în Ucraina de la începutul războiului, anunță Rada Supremă a Ucrainei pe canalul său de Telegram.

UPDATE 15:45 Rușii au atacat cu rachete o plajă din regiunea Odesa. Potrivit Comandamentului Operațional „Sud”, a fost distrusă toaleta de pe o plajă.

UPDATE 14:45 Fostul cancelar al Germaniei Gerhard Schröder, apropiat al liderului rus Vladimir Putin, a anunțat despre „imposibilitatea extinderii atribuțiilor sale” în calitate de președinte al consiliului de supraveghere al companiei energetice de stat Rosneft.

Asta după ce, în urmă cu câteva zile, coaliția de guvernământ a Germaniei a convenit să-l priveze pe Gerhard Schröder de privilegiile de care beneficia în calitate de fost cancelar german, din cauza legăturii sale cu Rusia, în contextul războiului din Ucraina.

Astfel, fostul cancelar al Germaniei își va pierde biroul care îi era pus la dispoziţie şi personalul aferent, însă îşi va păstra protecţia personală din partea poliţiei şi pensia sa de fost cancelar federal.

Gerhard Schröder a fost cancelar din 1998 până în 2005. Din 2017, este președintele consiliului de administrație al lui Rosneft. De asemenea, prezidează comitetul de acționari al Nord Stream AG și consiliul de administrație al Nord Stream 2 AG.

UPDATE 14:30 Trupele ruse blochează evacuarea oamenilor din regiunea Herson. Potrivit șefului regiunii, Gennadi Laguta, un convoi de mașini care se îndreaptă spre Krivoi Rog este blocat de cinci zile. De când rușii au ocupat regiunea Herson, nu a fost organizat nici un coridor umanitare pentru oamenii din această regiune, scrie unian.

De asemenea, în ultimele 10 zile, rușii de două ori au atacat din sistemele „Gard” coloane de mașini civile.

UPDATE 14:10 Rușii au atacat cu rachete o școală din Severodonețk, regiunea Lugansk. Potrivit autorităților ucrainene, în urma acestui atac au murit trei oameni. În total, în școală se adăposteau circa 200 de oameni, inclusiv copii.

De la începutul războiului și până în prezent, în regiunea Lugansk, armata rusă a distrus 11.000 de case: , 3.188 de clădiri înalte și 8.100 de proprietăți private.

UPDATE 13:55 Șeful Administrației Militare Regionale din Lugansk, Serghei Gaidai, anunță că, potrivit datelor preliminare, rușii au distrus complet sau au avariat cel puțin 16 instituții de învățământ superior, 104 instituții de învățământ general, 49 grădinițe, 17 unități sportive, 15 instituții sociale, 37 instituții de sănătate, 62 instituții de cultură, 6 clădiri administrative și 7 gări. au fost avariate.

Mai mult, din cauza agresiunii Rusiei în regiune, mii de antreprenori și-au pierdut afacerile. Au fost oprite 3 408 întreprinderi.

UPDATE 13:20 Ministrul rus al Apărării Serghei Şoigu a anunțat, în cadrul ședinței Ministerului Apărării al Federației Ruse, că „eliberarea Republicii Populare Lugansk este aproape de finalizare”, iar numărul militarilor ucraineni care au părăsit uzina „Azovstal” a depășit cifra 1 900 de persoane. De asemenea, 177 de civili au părăsit uzina.

„De la începutul operațiunii speciale, peste 1.377.000 de persoane au fost evacuate din zonele periculoase ale regiunilor Donețk și Lugansk din Ucraina în Rusia”, a spus ministrul apărării.

UPDATE 12:00 De pe 21 mai, Rusia oprește livrările de gaze naturale către Finlanda, a anunțat compania energetică finlandeză „Gasum”.

„În după-amiaza zilei de vineri, 20 mai, Gazprom Export a informat Gasum că livrările de gaze naturale către Finlanda, în baza contractului de furnizare, vor fi întrerupte sâmbătă, 21 mai, la ora 04.00 (GMT)”, a spus Gasum.

Compania va continua să furnizeze gaz clienților finlandezi din alte surse prin conducta Balticconnector.

UPDATE 11:00 Potrivit UNICEF, numărul persoanelor strămutate în interiorul Ucraina a depășit opt milioane de oameni. Numărul total al refugiaților se apropie de 14 milioane, potrivit UNICEF. Peste 52% dintre gospodăriile strămutate au copii.

More than 8 mln people are internally displaced in #Ukraine, total number of people forced to flee due to the war is now close to 14 mln. Over 52% of displaced households have a child. Access to medicine, food, hygiene & health services remain key needs https://t.co/L8FXIS6NiL pic.twitter.com/nTjRmUETNS — UNICEF Ukraine (@UNICEF_UA) May 19, 2022

UPDATE 10:30 În Energodar, regiunea Zaporojie, pompierii protestează împotriva rușilor care l-au răpit pe șeful echipei de pompieri și salvatori, Vitali Troian, anunță primarul orașului Vitali Orlov.

UPDATE 9:35 În ultimele 24 de ore, asupra regiunii Harkov au fost lansate rachete din lansatoarele rusești „Smerci”, „Uragan” și „Grad”. Trei persoane au fost rănite, anunță șeful regiunii, Oleg Sinegubov.

Potrivit lui Sinegubov, în direcția Harkov, rușii și-a concentrat eforturile pe menținerea pozițiilor ocupate.

UPDATE 9:00 Autoritățile ucrainene susțin că 28 700 de sodați ruși au murit în Ucraina de la începutul războiului.

UPDATE 8:45 Aproximativ 232 de copii au murit în Ucraina de la începutul războiului. Alți 427 de copii au fost răniți – Biroul Procurorului General al Ucrainei.

UPDATE 8:40 Ministerul britanic al Apărării anunță că, cel mai probabil, 1 700 de soldați ucrainenei de la Azovstal s-au predat trupelor ruse: un număr necunoscut de militari rămân pe teritoriul uzinei.

De asemenea, potrivit Ministerului britanic al Apărării, de îndată ce Rusia va stabili controlul deplin asupra Mariupolului, va transfera trupe din oraș pentru a-și intensifica operațiunile în Donbas.

Totodată, potrivit sursei citate, comandamentul rus este sub presiune pentru a-și demonstra un succes clar în îndeplinirea sarcinilor sale. Aceasta înseamnă că forțele vor fi aruncate în luptă foarte repede, fără o pregătire adecvată, iar acest lucru crește riscul de distrugere în continuare.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 20 May 2022



Find out more about the UK government’s response: https://t.co/AgtCk64rRw



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/W938cA16hU — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 20, 2022

UPDATE 8:00 Rușii avansează spre Lisiciansk și Severodonețk. În regiunea Lugansk, în ultimele 24 de ore, au murit 12 oameni, peste 60 de case au fost distruse, anunță șeful Administrației Militare Regionale din Lugansk, Serghei Gaidai.

UPDATE 7:55 Cel puțin 3 811 de civili au murit de la începutul invaziei ruse asupra Ucrainei. Alte 4 278 de persoane au fost rănite, potrivit Biroului Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului.

Printre morți sunt 1 429 de bărbați, 937 de femei, 87 de fete și 98 de băieți. Sexul a 70 de copii și 1 190 de adulți nu a fost încă stabilit.

Potrivit ONU, cifrele reale sunt mult mai mari, deoarece datele despre răniți și morți necesită încă confirmare suplimentară, iar primirea informațiilor din locurile în care ostilitățile continuă este întârziată.

UPDATE 7:50 The New York Times a publicat noi dovezi video ale crimelor de război comise de ruși în orașul ucrainean Bucea.

Videoclipurile arată cum rușii execută cel puțin opt ucraineni la Bucea pe 4 martie. De asemenea, într-un video, filmat cu o dronă pe 5 martie, se văd corpuri întinse la pământ în apropierea unei clădiri de birouri, iar lângă ele sunt doi soldați ruși.

UPDATE 7:45 Rușii au luat din nou un atac în direcția Severodonețk, dar au suferit pierderi și s-au retras, anunță Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei. Pe 19 mai, Forțele Armate ale Ucrainei din Donbas au respins 14 atacuri rusești, mai anunță autoritățile ucrainene.

ZdG a urmărit derularea fiecărei zile a războiului din Ucraina. Vedeți, mai jos, cronologia:

