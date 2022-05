LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 86. Autoritățile ucrainene susțin că aproape 29 de mii de sodați ruși au murit în Ucraina de la începutul războiului

Vineri, 20 mai, este a 86-a zi de război în Ucraina. Trupele ruse continuă să bombardeze regiunile de est ale Ucrainei. Șeful Administrației Militare Regionale din Harkov, Oleg Sinegubov, a raportat cinci răniți și un mort în urma bombardamentelor asupra regiunii Harkov și a regiunii, iar șeful Administrației Militare Regionale din Donețk, Pavel Kirilenko, a anunțat că cinci persoane au fost ucise în regiune: două în Bahmut, câte unul în Krasnohorivka, Avdeevka și Krestishche.

După ce președintele rus Vladimir Putin a anunțat, pe 24 februarie, o „operațiune militară specială” în Ucraina, transformată mai apoi într-o „operațiune de demilitarizare și denazificare” sau „operațiune de eliberare a Donbasului”, mai multe orașe au fost distruse de rachetele rusești, iar mii de oameni au fost nevoiți să fugă din calea războiului.

Acțiunile Rusiei au fost condamnate ferm de SUA, membrii NATO și Uniunea Europeană, precum și de multe alte țări care au impus ulterior sancțiuni împotriva Federației Ruse, inclusiv împotriva oligarhilor ruși și persoanelor apropiate lui Putin.

UPDATE 9:30 În ultimele 24 de ore, asupra regiunii Harkov au fost lansate rachete din lansatoarele rusești „Smerci”, „Uragan” și „Grad”. Trei persoane au fost rănite, anunță șeful regiunii, Oleg Sinegubov.

Potrivit lui Sinegubov, în direcția Harkov, rușii și-a concentrat eforturile pe menținerea pozițiilor ocupate.

UPDATE 9:00 Autoritățile ucrainene susțin că 28 700 de sodați ruși au murit în Ucraina de la începutul războiului.

UPDATE 8:45 Aproximativ 232 de copii au murit în Ucraina de la începutul războiului. Alți 427 de copii au fost răniți – Biroul Procurorului General al Ucrainei.

UPDATE 8:40 Ministerul britanic al Apărării anunță că, cel mai probabil, 1 700 de soldați ucrainenei de la Azovstal s-au predat trupelor ruse: un număr necunoscut de militari rămân pe teritoriul uzinei.

De asemenea, potrivit Ministerului britanic al Apărării, de îndată ce Rusia va stabili controlul deplin asupra Mariupolului, va transfera trupe din oraș pentru a-și intensifica operațiunile în Donbas.

Totodată, potrivit sursei citate, comandamentul rus este sub presiune pentru a-și demonstra un succes clar în îndeplinirea sarcinilor sale. Aceasta înseamnă că forțele vor fi aruncate în luptă foarte repede, fără o pregătire adecvată, iar acest lucru crește riscul de distrugere în continuare.

