Luni, 25 aprilie, este a 61-a zi de război în Ucraina. Trupele ruse au continuat bombardamentele asupra regiunilor de est ale Ucrainei și duminică, pe 24 aprilie, când creștinii ortodocși din Rusia și Ucraina sărbătoresc Învierea Domnului. Astfel, duminică, trupele ruse au distrus cel puțin șapte case din regiunea Lugansk. În Donețk, în urma bombardamentelor ruseștii au murit cinci oameni, printre care și doi copii de 5 și 14 ani.

Președintele rus Vladimir Putin a anunțat începerea unei „operațiuni militare speciale” în Ucraina, în primele ore ale zilei de 24 februarie. Acțiunile Rusiei au fost condamnate ferm de SUA, membrii NATO și Uniunea Europeană, precum și de multe alte țări care au impus ulterior sancțiuni împotriva Federației Ruse, inclusiv împotriva oligarhilor ruși și persoanelor apropiate lui Putin.

UPDATE 14:20 Încă 73 de oameni au fost evacuați luni, 25 aprilie, din regiunea Lugansk, a anunțat șeful administrației militare regionale din Lugansk, Serghei Gaidai.

UPDATE 14:10 Autoritățile ucrainene susțin că Rusia nu a renunțat la planurile sale de utilizare a armelor chimice împotriva „apărătorilor și civililor” de la uzina Azovstal din Mariupol.

Potrivit Serviciilor secrete din cadrul Ministerului ucrainean al Apărării, pentru a evita pierderile în rând soldaților ruși, Moscova intenționează să atace uzina Azovstal, unde se află militari și civili ucraineni, cu rachete – purtătoare de agenți chimici.

UPDATE 13:50 Forțele de apărare aeriană din regiunea Harkov a doborât, pe 25 aprilie, un avion rusesc. Potrivit Comandamentului Aerien „Vostok”, conform datelor preliminare, avionul doborât era un „Su-34”.

UPDATE 13:20 Rusia confirmă că la uzina Azovstal continuă să activeze coridorul umanitar deschis anterior pentru evacuarea civililor, muncitorilor, femeilor și copiilor, „a căror presupusă prezență este anunțată public de autoritățile de la Kiev” – Ministerul rus al Apărării.

UPDATE 12:40 Autoritățile ucrainene susțin că de la începutul războiului ar fi murit 21 900 de soldați ruși.

UPDATE 12:20 Peste 95 de mii de refugiați din Ucraina se află în R. Moldova: aproape jumătate dintre ei sunt copii, anunță Ministerul de Interne al R. Moldova.

UPDATE 12:00 Regiunea Lugansk a rămas fără electricitate din cauza atacului trupelor ruse asupra substației electrice din Kremen, a anunțat șeful administrației regionale Serghei Gaidai.

UPDATE 11:50 În dimineața zilei de luni, 25 aprilie, trupele ruse au lansat rachete asupra regiunii Lvov. Șeful administrației din regiune, Maxim Kozițki a scris pe Telegram că apărarea aeriană a reușit să distrugă o rachetă.

O altă rachetă a lovit gara feroviară „Krasnoie”, mai spune Maxim Kozițki. Deocamdată nu se cunoaște nimic despre posibilele victime.

UPDATE 11:20 Ministerul rus al Apărării anunță că, în ultimele 12 ore, trupele ruse au lovit 56 de unități militare ucrainene.

Apărarea antiaeriană rusă a doborât 13 drone ucrainene în regiunile Harkov și Herson, mai anunță Ministerul rus al Apărării.

UPDATE 10:45 Serviciile secrete britanice susțin că Rusia ar fi făcut progrese nesemnificative în unele zone de când s-a concentrat pe ocuparea completă a Donbasului. Cu toate acestea, este prea devreme să vorbim despre o avansare semnificativă în lipsa mijloacelor suficiente de logistică și sprijin în luptă.

