LIVE TEXT/ Război în Ucraina. Ziua 40. Solicitarea repetată a Rusiei pentru întrunirea Consiliului de Securitate al ONU privind situaţia de la Bucea a fost respinsă

Luni, 4 aprilie, este a 40-a zi de război în Ucraina. De la începutul invaziei ruse asupra Ucrainei, potrivit ONU, au murit 1 417 de civili ucraineni, iar 2 038 au fost răniți. Luni dimineața, 4 aprilie, alerte de raid aerian au fost declanșate în regiunea Nicolaev și Odesa. Ucraina continuă să evacueze civilii din zonele grav afectate de război. Pe 4 aprilie, spre Mariupol au fost îndreptate 15 autobuze care vor evacua oamenii în Zaporojie.

Cronologia evenimentelor din Ucraina. Luni, 4 aprilie.

LIVE TEXT:

UPDATE 22:10 Solicitarea repetată a Rusiei pentru întrunirea Consiliului de Securitate al ONU privind situaţia de la Bucea a fost respinsă, scrie presa rusă.

„Am cerut ieri o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU, iar colegii noştri britanici care acum prezidează Consiliul de Securitate au refuzat să o facă. Încercarea noastră de astăzi a eşuat şi ea. Ei spun că intenţionează să ia în considerare situaţia din Ucraina, ţinând cont de toate aspectele, mâine”, a declarat ministrul rus de Externe Serghei Lavrov la o conferinţă de presă la Moscova.

UPDATE 21:14 Achizițiile de rachete și bombe, inclusiv nucleare vor crește cu 73% în următorii opt ani, potrivit unui raport al companiei Allied Market Research. Conform raportului, agresiunea Rusiei în Ucraina stimulează cheltuielile militare, dar cea mai mare creștere a bugetelor va fi făcută de China, Pakistan și India. Detalii aici

UPDATE 20:48 Guvernul Germaniei a declarat 40 de diplomaţi ruşi „persona non grata”, act ce constituie primul pas spre expulzarea acestora din Germania. Detalii aici

UPDATE 20:10 O echipă a Comitetului Internaţional al Crucii Roşii (CICR) este blocată în apropiere de Mariupol, după ce a încercat să ajute la evacuarea civililor în siguranţă din oraşul asediat, conform BBC.

Echipa a fost blocată în Manhush, la aproximativ 20 km de Mariupol.

„Echipa a fost oprită luni, în timp ce desfăşura eforturi umanitare pentru organizarea unui culoar de trecere în siguranţă pentru civili”, a spus un purtător de cuvânt al CICR.

UPDATE 20:00 Trupele ruseşti au părăsit regiunea Jitomir din Ucraina însă „războiul nu s-a terminat”. Un anunț în acest sens a fost făcut luni de către guvernatorul regiunii Jitomir, Vitaliy Bunechko. Detalii aici

UPDATE 19:30 Președintele Ucrainei Volodimir Zelensky a susținut un discurs în Parlamentul României, în contextul invaziei Rusiei asupra Ucrainei. În cadrul discursului său, Volodimir Zelensky a cerut României să oprească tranzitul de mărfuri spre și dinspre Rusia și să închidă porturile românești pentru navele ruse. Detalii aici

UPDATE 18:36 Viceprim-ministra Ucrainei anunță că aproximativ 600 de soldați ruși sunt ținuți prizonieri în Ucraina, scrie Unian.

„Când vorbim despre numărul total, acum sunt aproximativ 600. Știi, ar trebui să construim o tabără specială în conformitate cu dreptul internațional”, a spus Vereșciuk.

UPDATE 18:20 Președintele american Joe Biden l-a numit pe președintele rus Vladimir Putin „criminal de război” și a spus că va cere inițierea unui proces pentru crime de război, scrie CNN. Detalii aici

UPDATE 17:40 Primarul oraşului Bucha, Anatoliy Fedoruk, a declarat pentru CNN că ucrainenii nu vor ierta poporul rus pentru atrocităţile petrecute în localitate.

„Jumătate din oraş este distrus, copii, mame şi bătrâni fiind victimele principale ale măcelului, potrivit oficialului ucrainean.

„Avem impresia că ocupanţii ruşi au primit undă verde de la Putin şi de la Şoigu, ministrul rus al Apărării, să transforme Ucraina într-un Safari şi nu au reuşit să ia Kievul, aşa că şi-au exprimat frustrarea asupra oraşului Bucea”, a mai afirmat Fedoruk.

“We will never forgive the Russian people.”



Mayor of Bucha Anatoly Fedoruk speaks with @brikeilarcnn on @NewDay about the Russian safari that “destroyed half the city” pic.twitter.com/6QOahJsc3T — CNN (@CNN) April 4, 2022

UPDATE 17:22 Autoritățile ucrainene acuză armata rusă că a minat până acum 80 000 de kilometri pătrați din teritoriul ucrainean. Un anunț în acest sens a fost făcut luni de către ministerul ucrainean de Externe. Detalii aici

UPDATE 17:15 Flashmob în fața Ambasadei Federației Ruse în R. Moldova: „Ocupanții vor sânge – sânge le-am adus. Dacă vor vrea pământ – și pământ le vom aduce”. Detalii aici

UPDATE 17:00 Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, declară că UE este pregătită să trimită anchetatori în Ucraina pentru a documenta, în colaborare cu procurorul general ucrainean, crimele de război ale trupelor ruse. Detalii aici

I spoke with President @ZelenskyyUa about the atrocious murder of civilians in Bucha and elsewhere in Ukraine.



The EU is ready to send Joint Investigation Teams to document war crimes in coordination with the Ukrainian Prosecutor General.@Europol and @Eurojust will support. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 4, 2022

UPDATE 16:30 Germania și partenerii săi internaționali vor conveni asupra unor noi sancțiuni împotriva Rusiei în zilele următoare, a declarat luni, 4 aprilie, un purtător de cuvânt al guvernului, adăugând că este convins că Uniunea Europeană va rămâne unită în privința noilor măsuri, transmite Reuters.

„Vom decide noi măsuri în zilele următoare. Ne vom consulta în prealabil cu aliații noștri. Președintele rus (Vladimir Putin n. r.) și susținătorii săi vor resimți consecințele acestor sancțiuni suplimentare”, a spus un purtător de cuvânt al guvernului german.

UPDATE 15:47 Rusia respinge „în mod categoric” toate acuzaţiile legate de descoperirea unui număr mare de cadavre de civili la Bucha, în apropiere de Kiev, subliniază luni un purtător de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, scrie Tass.

Peskov îndeamnă liderii străini să nu formuleze „acuzaţii pripite” la adresa Moscovei şi „să asculte cel puţin argumentele ruse”.

UPDATE 15:43 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky, a vizitat localitatea Bucha, unde zeci de civili au fost omorâți de trupele ruse, transmite unian.net.

Potrivit sursei citate, Zelensky a inspectat drumul unde a rămas tehnica distrusă a trupelor rusești și a vorbit cu localnicii.

În timpul vizitei sale de la Bucha, un corespondent BBC l-a întrebat pe Zelensky dacă mai consideră că este posibil să negocieze pacea cu Rusia.

„Da, pentru că Ucraina trebuie să-și găsească pacea. Suntem în Europa secolului 21. Vom continua eforturile diplomatice și militare”, a spus Zelensky.

UPDATE 15:35 Pierderile la bugetul de stat al Ucrainei din cauza războiului cu Rusia sunt de aproximativ două miliarde de grivne pe zi, echivalentul a 61.340.020,79 de euro. Anunțul a fost făcut de premierul Ucrainei, Denys Shmygal, scrie unian.net.

UPDATE 15:10 Președintele rus Vladimir Putin a semnat luni un decret prin care introduce restricții de viză pentru cetățenii țărilor „neprietenoase”, ca răspuns la sancțiunile impuse din cauza Ucrainei, scrie Tass.

Decretul, care intră în vigoare luni, 4 aprilie, suspendă regimul simplificat de eliberare a vizelor pe care Rusia îl are cu unele țări din Uniunea Europeană, precum și cu Norvegia, Elveția, Danemarca și Islanda.

UPDATE 15:03 Statele Unite ale Americii (SUA) vor cere Adunării Generale a ONU să suspende Rusia din Consiliul pentru Drepturile Omului, a declarat luni, 4 aprilie, ambasadoarea americană la ONU, Linda Thomas-Greenfield, după ce Ucraina a acuzat trupele ruse de uciderea a zeci de civili în orașul Bucha, scrie Reuters.

UPDATE 15:00 Aproape 1 000 de oameni au fost evacuați pe 4 aprilie din regiunea Lugansk, anunță șeful Administrației Regionale de Stat din Lugansk, Serghei Gaidai.

Mai exact, din Lisichansk au fost evacuați 452 de oameni, din Kreminna – 136, din Rubijne – 22, din Ghirskoe – 117 și din Severodonețk – 244.

UPDATE 14:41 Șapte persoane au fost ucise în bombardamentele rusești asupra orașului Harkov, iar trei copii sunt în stare extrem de gravă. Anunțul a fost făcut luni, 4 aprilie, de către șeful administrației regionale de stat, Oleg Sinegubov.

„În ultima zi, rușii au lansat 17 atacuri în zonele Saltivka, Pyatikhatok, Derhachi. În urma bombardării districtului Sloboda din Harkov, 7 persoane au fost ucise, 34 au fost rănite, iar 3 copii sunt în stare gravă”, a spus Sinegubov într-o postare pe pagina sa de Telegram.

UPDATE 14:15 Serviciile secrete ucrainene au obținut și au făcut publică o listă a soldaților ruși ai Brigăzii 64 de puști motorizate care, potrivit autorităților ucrainene, au comis crime de război împotriva poporului ucrainean în orașul Bucha, regiunea Kiev. Detalii aici.

UPDATE 14:00 Un convoi de cel puțin 50 de unități de tehnică militară rusească, cu marcajul „V”, a fost observată în zona orașului Borisov, din Belarus, scrie unian.net. Potrivit sursei citate, convoiul s-ar fi îndreptat spre Moscova.

11:40

Another column of military equipment was moving from Minsk towards Smolensk (Russia) along the M1 highway. The column consists of at least 50 units of equipment, among them KamAZ and Ural trucks, KUNG systems. pic.twitter.com/7LJFfSKoQO — MotolkoHelp (@MotolkoHelp) April 4, 2022

UPDATE 13:33 În seara zilei de 3 aprilie, trupele ruse au atacat localitatea Oceakov, regiunea Nikolaev. În urma atacului, în Oceakov au fost ucise șapte persoane și alte 20 au fost rănite, iar în orașul Nikolaev, o persoană a murit, iar 14 persoane au fost rănite, inclusiv un copil, anunță autoritățile ucrainene.

Astfel, potrivit Procuraturii Generale din Ucraina, pe acest caz a fost pornită „o anchetă preliminară în cadrul procesului penal pentru încălcarea legilor și obiceiurilor războiului, combinată cu omor cu premeditare”.

UPDATE 13:16 Germania este principalul obstacol în calea impunerii unor sancțiuni mai dure împotriva Rusiei, a declarat luni, 4 aprilie, premierul polonez Mateusz Morawiecki în timpul unei conferințe de presă, adăugând că Ungaria nu le blochează, transmite Reuters.

Comentariul său vine după ce premierul Viktor Orban a obținut al patrulea mandat consecutiv după alegerile legislative de duminică, 3 aprilie.

Anterior, Ungaria s-a confruntat cu mai multe critici privind o poziție insuficient de dură față de agresiunea rusă în Ucraina.

UPDATE 13:00 În următoarele trei zile, Polonia, Letonia, Lituania și Estonia ar urma să înceapă procesul de izolare completă față de Rusia, închizându-și toate rutele terestre pentru livrarea mărfurilor către Rusia. Un anunț în acest sens a fost făcut luni dimineață, 4 aprilie, de ministrul adjunct al infrastructurii al Ucrainei Mustafa Nayem.

UPDATE 12:40 Armata ucraineană a găsit o cameră de tortură în Bucha, unde trupele ruse au abuzat și au ucis civilii ucraineni, scrie unian.net.

Potrivit sursei citate, camera de tortură a fost organizată în subsolul sanatoriului pentru copii „Promenisti”, unde armata ucraineană a găsit cadavrele unui grup de bărbați. Toți aveau mâinile legate la spate.

Urmează imagini care vă pot afecta emoțional.

UPDATE 11:59 Rusia a transferat trupe, inclusiv mercenari Wagner, în regiunea separatistă Donbas din estul Ucrainei, arată un raport al serviciilor secrete britanice.

„Forțele rusești continuă să se consolideze și să se reorganizeze în timp ce își reorientează ofensiva în regiunea Donbas din estul Ucrainei”, susțin serviciile secrete britanice.

UPDATE 11:20 Vladislav Nazarov, ofițer al Comandamentului Operațional Sud, susține că rachetele lansate de trupele rusești nu au „lovit în țintă, dar există pagube la clădirile nerezidențiale. Nu au fost raportate victime”.

UPDATE 10:40 Ministerului rus al Apărării anunță că trupele din Donețk au ocupat Novobahmutovka, iar trupele din Lugansk au avansat cu 2 kilometri și au blocat localitatea Novotoșkovskoie dinspre est și sud.

În timpul nopții, avioanele rusești au lovit 14 obiective militare ucrainene. Printre acestea se numără două depozite de arme și trei depozite de combustibil.

UPDATE 10:10 Viceprim-ministra Ucrainei, Irina Vereșciuk, anunță că pe 4 aprilie va fi creat un coridor umanitar de la Mariupol la Zaporojie pentru evacuarea civililor. 15 autobuze pentru evacuarea oamenilor au plecat deja spre Mariupol.

De asemenea, potrivit Irinei Vereșciuk, delegația Comitetului Internațional al Crucii Roșii planifică să continue calea spre Mariupol, din orașul Manguș, împreună cu șapte autobuze.

Totodată, continuă evacuarea oamenilor din orașele: Severodonețk, Popasnaya, Lisichansk, Rubijnoie și comuna Nijnee din regiunea Lugansk.

UPDATE 9:50 Procuratura Generală a Ucrainei anunță că 161 de copii au murit și 264 au fost răniți de la începutul războiul în Ucraina.

UPDATE 9:41 Președinta R. Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul prin care ziua de 4 aprilie 2022 este declarată zi de doliu în toată țara. Doliul este instituit întru comemorarea tuturor victimelor războiului declanșat de către Federația Rusă împotriva Ucrainei, pe 24 februarie 2022, și în „semn de profundă compasiune și solidaritate față de poporul ucrainean”.

UPDATE 9:15 Ministerul britanic al Apărării susține că trupele ruse continuă să-și consolideze și să-și regrupeze forțele pentru a continua ofensiva în Donbas, estul Ucrainei.

Acolo sunt transferate trupe suplimentare, inclusiv mercenari de la Wagner PMC.

(3/3) Russian troops, including mercenaries from the Russian state-linked Wagner private military company, are being moved into the area. — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 4, 2022

UPDATE 8:50 Luni dimineața, 4 aprilie, trupele ruse au lansat mai multe atacuri cu rachete și asupra orașului Nikolaev, anunță pe Telegram primarul orașului Alexandr Senkevich.

UPDATE 8:28 Noaptea trecută, trupele ruse au lansat un atac cu rachete asupra orașului Odesa, a anunțat pe Facebook șeful administrației militare a regiunii Odesa, Serghei Bratciuk.

UPDATE: 7:58 Luni dimineața, 4 aprilie, alerte de raid aerian au fost declanșate în regiunea Nicolaev. La scurt timp, șeful Administrației Regionale de Stat Nikolaev, Vitaly Kim, că alerta a fost anulată.

UPDATE 7:58 Pe 3 aprilie, Forțele Aeriene ale Ucrainei anunță că, pe 3 aprilie, au fost distruse 6 ținte aeriene ale trupelor ruse:

– 3 aeronave;

– 1 elicopter;2 rachete de croazieră.

UPDATE 7:55 Președintele Poloniei Andrzej Duda, după situația de la Bucha a declarat că: „Infractorii trebuie numiți infractori, cercetați penal și condamnați. Imaginile de la Bucha infirmă ideea că un compromis trebuie căutat cu orice preț. De fapt, apărătorii Ucrainei au nevoie, în primul rând, de trei lucruri: arme, arme și mai multe arme”.

Criminals must be called criminals, brought to justice and sentenced. Pictures from #Bucha disprove the belief that we have to seek a compromise at any cost. In fact, the Defenders of Ukraine need three things above all: weapons, weapons and more weapons. #StandWithUkraine — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) April 3, 2022

UPDATE 7:40 De la începutul invaziei ruse asupra Ucrainei, potrivit ONU, au murit 1 417 de civili ucraineni, iar 2 038 au fost răniți.

ZdG a acoperit derularea fiecărei zile a războiului din Ucraina. Vedeți, mai jos, cronologia fiecărei zile de război.

