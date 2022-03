LIVE TEXT/ Război în Ucraina. Ziua 29. Ministrul rus al Apărării a apărut în spațiul public. Șeful diplomației UE, Josep Borrell: „Rusia vrea să ocupe Ucraina și nu este interesată de negocieri”

Joi, 24 martie, este a 29-a zi de război în Ucraina. Trupele ruse continuă bombardamentele în mai multe regiuni din Ucraina. Potrivit Statului Major al Forțelor Armate ale Ucrainei, principalele ținte ale trupelor ruse rămâne infrastructura militară și civilă din regiunile Kiev, Cernihiv și Harkov. Potrivit ONU, de la începutul invaziei Rusiei asupra Ucrainei și până în prezent, perioada 24 februarie – 23 martie, peste 3,6 milioane de oameni au părăsit Ucraina. Totodată, pe teritoriul Ucrainei zilnic sunt organizate coridoare manitare pentru evacuarea civililor din zonele grav afectate de război.

Duminică, 27 februarie, Vladimir Putin a anunțat că își pune forțele nucleare în stare de alertă, iar într-o decizie fără precedent, Uniunea Europeană a decis să trimită arme Ucrainei. Pe de altă parte, Rusia a recunoscut, pentru prima dată de la debutul invaziei, că a înregistrat pierderi în Ucraina.

UPDATE 15:00 Șeful administrației din Nikolaev, Vitali Kim a anunțat că astăzi armata ucraineană a doborât în regiune un avion de luptă și o rachetă a rușilor.

UPDATE 14:50 După 13 zile de când ministrul rus al Apărării a dispărut din spațiul public, joi, pe 24 martie, presa rusă a publicat un video de 10 secunde, fără sunet, în care se vede că Serghei Shoigu participă la o ședință online cu participarea lui Vladimir Putin.

Potrivit RIA Novosti, care face referire la purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, imaginile video ar fi fost făcute în timpul Consiliului de Securitate al Rusiei, în cadrul căruia Serghei Shoigu i-a raportat lui Vladimir Putin despre cum decurge „operațiunea specială” din Ucraina, despre ajutorul umanitar şi despre restabilirea infrastructurii „în teritoriile eliberate”.

UPDATE 14:46 Rusia nu este încă interesată să negocieze o încetare a focului în Ucraina, deoarece armata sa nu și-a atins obiectivele militare. Asta spune șeful diplomației Uniunii Europene, Josep Borrell, care a menționat joi că „Rusia vrea să ocupe Ucraina și nu este interesată de negocieri”.

UPDATE 14:00 Imagini din Mariupol.

UPDATE 13:50 Presa din Ucraina scrie că, în Harkov, Saltovka, trupele ruse ar fi tras focuri asupra oamenilor care așteptau în rând să primească ajutoare umanitare.

UPDATE 13:08 Președintele ucrainean Volodimir Zelensky a participat, prin videoconferință, la summit-ul NATO de joi, 24 martie, dedicat invadării Ucrainei de către Rusia. În adresarea sa, Zelensky a menționat că armata ucraineană a demostrat acum că este la nivelul standardelor NATO.

UPDATE 12:47 Președintele României Klaus Iohannis a declarat, joi, 24 martie, înaintea Summitului NATO de la Bruxelles, că „nu sunt niciun fel de informații că Republica Moldova ar fi ținta vreunui atac sau că ar fi planificată o acțiune la adresa acestui stat”.

UPDATE 12:45 Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a comentat dispariția din spațiul public al ministrului rus al Apărării, Serghei Shoigu. Peskov a declarat pentru CNN că ministrul rus al Apărării are acum multe griji și nu are timp pentru activitatea mediatică, transmite Meduza.

UPDATE 12:35 Ministerul de Externe al Letoniei i-a inclus în lista neagră pe artistul Vladimir Mașkov, cântăreața Polina Gagarina, regizorul Nikita Mihalkov și alți artiști din cauza sprijinului manifestat de aceștia față de acțiunile Rusiei în Ucraina, scrie novayagazeta.ru.

UPDATE 11:50 În condiții de război, Ministerul Culturii și Informației al Ucrainei a creat o platformă pe care înregistrează toate obiectele importante, distruse de explozii. Oricine are date despre monumentele afectate le poate include pe site, după care informațiile sunt verificate. Faptele confirmate vor completa dosarul care, ulterior, va fi transmis la Curtea Penală Internațională de la Haga, scrie novosti.dn.ua.

UPDATE 11:05 Primarul orașului Ahtîrka, Pavel Kuzmenko spune că „armata rusă a tras rachete aer-sol în cel mai dens populat cartier al orașului”.

UPDATE 10:30 Purtătorul de cuvânt al Ministerului rus al Apărării, Igor Konașenkov, anunță că trupele ruse au preluat controlul asupra orașului Izium, regiunea Harkov.

De asemena, potrivit reprezentanților ministerului rus al Apărării, în ultimele 24 de ore aviația rusă a distrus 60 de obiective militare în Ucraina.

Ministerul rus al Apărării mai anunță că experții ruși au descoperit noi dovezi care ar confirma „implicarea Departamentului de Apărare al SUA în dezvoltarea armelor biologice în Ucraina”. Potrivit lui Konașenkov, proiectul biologic „U-Pi-2” a fost dezvoltat și aprobat de Pentagon.

Purtătorul de cuvânt al ministerului rus al Apărării, Igor Konașenkov, a menționat că în cel mai scurt timp toate documentele care confirmă dezvoltarea armelor biologice în Ucraina vor fi prezentate în cadrul unui „briefing special”.

UPDATE 10:30 Poliția de Frontieră a R. Moldova anunță că, de la începutul războiului în Ucraina și până în prezent, perioada 24 februarie – 24 martie, în R. Moldova au intrat 339.804 de cetățeni ucraineni, dintre aceștia, pe teritoriul țării noastre au rămas 96.640 de oameni, iar 240.710 au ieșit din țară (220.720 au ieșit pe segmentul R. Moldova-România, iar 19.990 pe segmentul R. Moldova-Ucraina).

UPDATE 10:00 În dimineața zilei de joi, 24 martie, navele ruse au tras mai multe focuri despre Odesa. Despre asta a anunțat reprezentantul Administrației Militare Regionale Odesa, Serghei Bratciuk.

UPDATE 9:50 În Ucraina contiuă evacuarea civililor din zonele afectate de război.

UPDATE 9:40 Forțele armate ale Ucrainei anunță că a distrus câteva unități de tehnică ale forțelor ruse.

UPDATE 9:35 De la începutul invaziei Rusiei asupra Ucrainei, în Kiev au fost avariate 87 de clădiri rezidențiale, 10 proprietăți private, 12 școli și 6 grădinițe.

UPDATE 9:30 Centrul orașului Harkov a fost bombardat noaptea cu rachete Kaliber trase de pe navele flotei ruse din Marea Neagră a Federației Ruse, anunță șeful administrației din Harkov, Oleg Sinegubov.

Totodată, potrivit lui Sinegubov, orașul Izium rămâne un punct critic în regiune.

UPDATE 9:20 Șeful administrației din Cernihiv anunță că orașul a fost bombardat toată noaptea. Dimineață este liniște.

„Situația din regiune în ansamblu este calmă. Toată noaptea s-a tras la Cernihiv cu smoală moscovită”, a spus el.

UPDATE 8:55 Forțele navale ale Ucrainei anunță că în dimineața zilei de joi, în portul din Berdiansk a fost distrusă nava flotei rusești „Orsk”.

UPDATE 8:45 În orașul Melitopol din regiunea Zaporojie trupele ruse ar fi început construcția unei baze militare pe teritoriul unui aerodrom. Despre asta a anunțat primarul orașului Melitopol, Ivan Fedorov, scrie Unian pe Telegram.

„Rușii își construiesc acolo o bază militară. Tot de acolo lansează rachete, nu doar spre orașele din regiunea Zaporojie, ci și spre toate orașele ucrainene”, a anunțat primarul orașului Melitopol, Ivan Fedorov.

UPDATE 8:21 Socrul fostului ministru al Apărării al „Republicii Populare Donețk” Igor Ghirkin (Strelkov), Serghei Sitolenko a murit în Ucraina. Despre asta a anunțat Igor Ghirkin pe pagina sa de pe VKontakte, scrie Novaya Gazeta.

UPDATE 7:55 Imagini din Mariupol. Presa ucraineană scrie că orașul este aproape distrus de forțele rusești.

UPDATE 7:50 Forțele de apărare ale Ucrainei anunță că au distrus una din pozițiile trupelor ruse din nordul Kievului.

UPDATE 7:45 Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei, anunță că în ultimele 24 de ore, trupele ruse au continua să atace mai multe orașe din Ucraina. Principalele ținte ale Rusia, potrivit ucrainenilor, rămâne infrastructura militară și civilă din regiunile Kiev, Cernihiv și Harkov.

UPDATE 7:30 Grupul de hackeri Anonymous ar fi pătruns în fișierele Băncii Centrale a Rusiei, promițând publicarea a zeci de mii de fișiere secrete în următoarele 48 de ore, au scrie pe Twitter membrii grupării.

JUST IN: The #Anonymous collective has hacked the Central Bank of Russia. More than 35.000 files will be released within 48 hours with secret agreements. #OpRussia pic.twitter.com/lop140ytcp