Este a 142-a zi a războiului provocat de Rusia în Ucraina. Un nou raport al OSCE arată că Rusia a folosit camere de tortură și a ucis în mod „organizat” civilii din Ucraina. Corpurile neînsuflețite a doi copii și a 11 adulți care au fost uciși în atacul cu rachete asupra orașului Vinnița nu au fost încă identificate, anunță autoritățile ucrainene.

Președintele rus Vladimir Putin a anunțat începerea unei „operațiuni militare speciale” în Ucraina, în primele ore ale zilei de 24 februarie. Acțiunile Rusiei au fost condamnate ferm de SUA, membrii NATO și Uniunea Europeană, precum și de multe alte țări care au impus ulterior sancțiuni împotriva Federației Ruse, inclusiv împotriva oligarhilor ruși și persoanelor apropiate lui Putin.

UPDATE 16:29 Autoritățile Ucrainene acuză soldații ruși că au furat mai multe tablouri valoroase dintr-un muzeu din orașul Mariupol.

Consiliul municipal din Mariupol susține că din Muzeul de Artă Kuindzhi au fost furate tablouri pictate de Ivan Aivazovski, pictor rus, două lucrări ale lui Nikolai Dubovskoy, o lucrare a pictorului Grigori Kalmykov și trei icoane unice care datează de la sfârșitul secolului al XIX-lea, precum și o Evanghelie grecească, scrie novosti.dn.ua.

UPDATE 16:20 Orașul Siversk din regiunea Donețk se află sub controlul deplin al forțelor armate ucrainene, susține șeful administrației militare locale, Oleksii Vorobiov, informează novosti.dn.ua.

„Azi și ieri am dus pâine acolo. Siversk se află sub controlul deplin al Forțelor Armate ale Ucrainei!)”, a spus șeful administrației militare.

Potrivit lui Vorobiov, situația din oraș este tensionată – există un bombardament constant. În ciuda acestui fapt, aproximativ 1.000 de persoane au rămas în continuare.

„Locuitorii comunității din Sieversk, îi îndemn să se evacueze”, a adăugat șeful administrației.

UPDATE 14:44 Ministerul rus al Apărării a declarat vineri că atacul cu rachete asupra orașului Vinnița, din centrul Ucrainei, a vizat o „instalație militară” într-un moment în care avea loc o reuniune a comandamentului Forțelor Aeriene ucrainene, potrivit CNN.

„Pe 14 iulie, rachete de mare precizie Kalibr au lovit Casa de garnizoană a ofițerilor din Vinnița”, a declarat Ministerul rus al Apărării pe Telegram.

„La această unitate avea loc o întâlnire a comandamentului Forțelor Aeriene ucrainene cu reprezentanți ai furnizorilor străini de armament care discutau despre trimiterea unui alt lot de avioane și mijloace de distrugere, precum și despre organizarea reparării avioanelor ucrainene. Atacul a dus la eliminarea participanților la întâlnire”, a adăugat acesta.

Cel puțin 23 de persoane au fost ucise în atac, potrivit Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență din Ucraina, inclusiv trei copii. Joi, șeful poliției din Vinnița, Igor Klimenko, a declarat că „trei rachete rusești au fost îndreptate spre o clădire cu birouri”.

Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a descris atacul cu rachete drept „terorism” și o „ucidere deliberată a civililor pentru a răspândi frica”.

UPDATE 13:15 Canada a impus noi sancțiuni împotriva Rusiei. Au fost impuse restricții în sectoarele petrolului și gazelor, chimic și industrial al economiei rusești, scrie novosti.dn.ua.

„Pe 14 iulie 2022, Canada a modificat reglementările privind măsurile economice speciale împotriva Rusiei pentru a interzice furnizarea a două servicii de producție către industriile rusești de petrol și gaze, chimice și manufacturiere”, se arată în comunicat.

Opt noi industrii din aceste sectoare au fost adăugate pe lista de sancțiuni:

UPDATE 13:05 Două persoane au fost rănite în urma bombardamentelor rusești asupra orașului Nikolaev. Un anunț în acest sens a fost făcut de primarul orașului, Aleksandr Senkevici.

„Din nou ocupanții ruși au bombardat instituțiile de învățământ din Nikolaev. Salvatorii și echipele de urgență lucrează la fața locului. Până în prezent se cunoaște despre doi răniți”, a precizat Senkevici.

Potrivit acestuia, bombardamentul a avut loc în jurul orei 07:50, când pe străzi se aflau mai mulți oameni.

UPDATE 11:02 Armata rusă a lovit teritoriul regiunii Donețk de 29 de ori în ultimele 24 de ore, fiind înregistrate victime și decese în rândul civililor, anunță Comandamentul Poliției Naționale din regiunea Donețk.

UPDATE 10:53 Corpurile neînsuflețite a doi copii și a 11 adulți care au fost uciși în atacul cu rachete asupra orașului Vinnița nu au fost încă identificate. Declarația a fost făcută de șeful administrației militare regionale din Vinnița, Serghei Borzov.

„23 au fost uciși. 3 copii. Cadavrele celor doi copii nu au fost încă identificate. La fel ca și în cazul a 11 adulți. Sunt 73 de victime în spitale. 18 sunt date dispărute. Condoleanțe rudelor și prietenilor victimelor”, a spus el.

UPDATE 10:38 Forțele rusești au avansat încet spre vest în urma bombardamentelor și a asalturilor asupra orașului Siversk din regiunea ucraineană Donețk, dinspre Lisichansk, a declarat vineri Ministerul britanic al Apărării, transmite Reuters.

„Bahmut va fi probabil următorul obiectiv, odată ce Siversk va fi securizat”, a transmis ministerul pe Twitter într-un buletin periodic.

UPDATE 09:30 Trei civili din regiunea Donețk au fost uciși în urma bombardamentelor efectuate de forțele ruse, a declarat șeful administrației militare regionale din Donețk, Pavel Kirilenko.

Potrivit lui Kirilenko, au fost uciși oameni în Bahmut și Avdiivka. Alte șapte persoane au fost rănite.

„În acest moment este imposibil de stabilit numărul exact al victimelor din Mariupol și Volnovaha”, a declarat Kirilenko.

El a mai spus că, în total, 612 civili au fost uciși și 1.572 răniți în regiune de la începutul invaziei Rusiei în Ucraina.

UPDATE 09:17 O serie de explozii a avut loc în orașul Nikolaev. Un anunț în acest sens a fost făcut de primarul orașului, Aleksandr Senkevici.

„Mai mult de zece explozii puternice tocmai au avut loc în Nikolaev”, a spus primarul.

El a subliniat că alerta de raid aerian răsună în continuare și a îndemnat oamenii să nu-și părăsească locuințele și adăposturile.

Șeful administrației militare regionale din Nikolaev, Vitaliy Kim, a precizat că Rusia a atacat două mari universități din Nikoalev.

Today russia-Terrorist attacked 2 biggest Universities in Mykolayiv. At least 10 missiles. Now they attack our education. I’m asking Universities of all democratic countries to claim russia what it is really is- the Terrorist pic.twitter.com/VNiRxNbT89